На стадионе «Амекс» «Брайтон» принимает «Ливерпуль» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды продолжают борьбу за еврокубковые позиции, а плотность таблицы делает каждую осечку критичной. Сумеют ли «чайки» снова создать проблемы одному из фаворитов, или «красные» закрепят успех после еврокубковой победы? Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

58' Гол всё-таки засчитан! Всё идеально получилось у игроков «Брайтона», хозяева впереди!

57' ВАР проверяет момент – возможно, Уэлбек был в офсайде.

56' ГООООООООЛ! «Брайтон» снова впереди! Минте идеально вырезал на дальнюю штангу, Хиншелвуд скинул на Уэлбека, а тот замкнул в пустые ворота. 2:1!

55' Хиншелвуд нарушил правила в прессинге, сбил Собослаи.

53' Виффер опасно бил головой после навеса с левого фланга, но не попал в угол.

51' Гакпо скинул в центр штрафной после заброса Керкеза, Данк перехватил пас.

Статистика матча 3 Удары в створ 3 5 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 2 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 6 Фолы 4

50' Опасная атака 2 в 2 могла получиться у «Ливерпуля», но Вирц затянул с пасом и потерял мяч.

48' Уэлбек помешал Собослаи ввести мяч в игру со штрафного – жёлтая карточка.

46' Звучит свисток на второй тайм, продолжаем!

45+6' Перерыв! Ничья после первого тайма, примерно равный тайм получился на «Амексе». Отдыхаем 15 минут!

45+5' У Собослаи не получился заброс в штрафную со стандарта.

45+4' Гомес получил жёлтую за фол на Макаллистере.

45+1' Мамардашвили не дал мячу долететь до Уэлбека на дальней штанге! Очень опасно навешивал Минте.

45' Добавлено 5 минут.

45' Конате сбил Уэлбека в центре поля, жёлтая карточка.

44' Ван Дейк головой скидывал в центр штрафной после заброса Гравенберха, но Конате не дали пробить.

43' Милнер выбил мяч из штрафной после навеса Собослаи с угла поля.

42' Фримпонг прошёл Минте на правом фланге и навесил – Данк хотел скинуть вратарю, но отправил мяч на угловой.

40' Минте развернулся с мячом и почти ушёл от Конате, но француз в последний момент успел выставить ногу и выбил мяч.

39' Керкез нарушил правила в атаке на своём фланге.

37' А вот Виффер пробил с лёта издалека, но не попал в створ.

36' Гомес не решился на удар из-за штрафной после паса Кадиоглу, но сохранил мяч у «Брайтона».

34' Минте упал в штрафной после небольшого контакта с Фримпонгом, было похоже на симуляцию.

31' Уэлбек нарушил правила в борьбе с Конате.

29' ГООООООООЛ! Сравнял «Ливерпуль»! Данк грубо ошибся и скинул мяч прямо на ногу Керкезу, который перекинул Вербрюггена одним касанием. 1:1!

27' Ван Дейк пытался скинуть во вратарскую после навеса с угла поля, отбился «Брайтон».

26' Собослаи забросил на ван Дейка на дальнюю, мяч ушёл на угловой от ван Хекке.

25' Минте грубо сыграл в подкате против Гакпо, заслужил жёлтую карточку.

24' Выше ворот пробил Собослаи со штрафного.

23' Опасный штрафной заработал «Ливерпуль»! Метра 23 до ворот, конечно же, Собослаи у мяча.

22' Макаллистер пробил головой после навеса Собослаи, Вербрюгген спас!

20' Минте навешивал с левого фланга в штрафную, Гомес пробил головой выше ворот.

18' «Ливерпуль» пытается выждать момент для контратаки, пока что не теряют мяч хозяева.

16' Гакпо слишком долго подбирал ногу для удара, Виффер успел вернуться и накрыть!

14' ГООООООООЛ! «Брайтон» впереди! Кадиоглу забросил на дальнюю штангу, Гомес головой скинул вдоль ворот, а Уэлбек замкнул! 1:0!

13' Собослаи навесил на ближнюю — Милнер выбил мяч из штрафной.

12' Угловой заработал «Ливерпуль».

11' Макаллистер почти вывел Гакпо 1 на 1 пасом вразрез, но Вербрюгген вовремя вышел и выбил мяч.

10' Собослаи в касание пробил с линии штрафной – выше ворот.

08' Экитике всё-таки не сможет продолжить игру, вместо него вышел Кёртис Джонс.

07' Гакпо зацепился за мяч после заброса ван Дейка, но скинул неточно.

06' Игра возобновлена, но Экитике пока что не на поле, хромает он за бровкой.

04' Юго Экитике на газоне после столкновения с Милнером, держится за спину француз.

02' Ван Хекке отлично сыграл в подкате на фланге, не дал пройти Керкезу.

01' «Ливерпуль» начал с центра ударом в аут, сразу включается в прессинг команда Слота.

До матча

15:40 В Брайтоне сегодня солнечно, около 11 градусов — типичный субботний выезд на юг Англии для «Ливерпуля».

15:30 Матч должен был начаться в 15:30, но из-за ДТП недалеко от стадиона стартовый свисток прозвучит на 15 минут позже, в 15:45.

Игроки «Ливерпуля» на разминке

15:20 Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Вербрюгген, Виффер, Данк, ван Хекке, Кадиоглу, Милнер, Грос, Гомес, Хиншелвуд, Минте, Уэлбек.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Керкез, Конате, ван Дейк, Фримпонг, Макаллистер, Собослаи, Гравенберх, Вирц, Гакпо, Экитике.

15:10 Судейская бригада: главный арбитр — Даррен Инглэнд; ассистенты — Скотт Леджер и Акил Хаусон; четвёртый арбитр — Тим Робинсон; VAR — Джеймс Белл; ассистент VAR — Адриан Холмс.

«Брайтон»

Команда Фабиана Хюрцелера постепенно стабилизировала результаты после непростого отрезка зимой. В последних матчах «Брайтон» стал заметно надёжнее в обороне — всего семь пропущенных мячей в восьми играх, а сами встречи всё чаще решаются с минимальной разницей в счёте.

При этом «чайки» остаются опасны впереди. Каору Митома готов вернуться и добавить остроты на фланге, а Янкуба Минтех проводит сильный сезон, регулярно создавая моменты за счёт дриблинга. В центре поля ключевую роль играет Паскаль Гросс, через которого строится большая часть атак.

Домашний фактор также может сыграть важную роль. «Брайтон» выиграл два из трёх последних матчей АПЛ против «Ливерпуля» и традиционно уверенно чувствует себя на «Амексе», где способен навязать высокий темп и агрессивный прессинг.

«Ливерпуль»

Команда Арне Слота подходит к игре после уверенной победы над «Галатасараем» (4:0) в Лиге Чемпионов, которая заметно улучшила настроение внутри коллектива. Однако в чемпионате результаты остаются нестабильными — лишь четыре победы в 12 последних турах.

«Ливерпуль» по-прежнему силён в атаке, но испытывает проблемы с концовками матчей, пропущенные мячи в добавленное время уже не раз стоили очков. К тому же, в предстоящем матче не сыграет Мохамед Салах, что серьёзно влияет на атакующий потенциал команды.

Тем не менее, у «красных» остаётся достаточный ресурс впереди. Доминик Собослаи, Флориан Вирц и Коди Гакпо способны взять на себя креатив, а Уго Экитике, уже забивавший «Брайтону» в этом сезоне, снова должен выйти на острие атаки.