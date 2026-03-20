21 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 15:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 баллов за 30 встреч при разнице мячей 39:36.

Последние матчи: предыдущий поединок «Брайтон» провел удачно, одержав победу над «Сандерлендом» (1:0).

До того команда проиграла «Арсеналу» (0:1) и обыграла «Ноттингем Форест» (0:1) в АПЛ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Цимас, Уэбстер.

Состояние команды: «Брайтон» имеет теоретические шансы на попадание в еврокубках, но команда далека от стабильности в текущем сезоне.

Справедливости ради, команда из южного побережья Англии выправила свое положение после ужасной игры в феврале.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 30 туров при разнице мячей 49:40.

Последние матчи: предыдущий поединок «Ливерпуль» провел удачно, одержав разгромную победу над «Галатасараем» (4:0) в Лиге чемпионов.

До того команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в АПЛ и проиграла «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Байчетич, Эндо, Исак, Брэдли, Леони.

Состояние команды: После успешного декабря команда вновь выходит на добротные мощности, но «мерсисайдцы» по-прежнему периодически теряют очки и отдаляют себя от чемпионской гонки.

Если насчет чемпионских амбиций «Ливерпуля» можно забыть, то вот борьба за место в топ-4 по итогам сезона у подопечных Арне Слота будет ожесточенной.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проигрывал в двух последних матчах АПЛ

«Красные» забивали в ворота «чаек» на протяжении восьми встреч кряду

«Ливерпуль» дважды обыграл «Брайтон» в текущем сезоне — 2:0 в АПЛ и 3:0 в Кубке Англии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных» ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.65, а победа «Брайтона» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.67 и 2.10.

Прогноз: Матчи в Брайтоне выдаются обычно результативными и эта встреча не станет исключением.

2.60 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.60.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче будет забит с 11-й по 20-ю минуту.

4.20 Первый гол в промежутке с 11-й по 20-ю минуту Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.20 на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 3200₽, общая выплата — 4200₽

Ставка: Первый гол в промежутке с 11-й по 20-ю минуту за 4.20