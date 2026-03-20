21 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 15:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 баллов за 30 встреч при разнице мячей 39:36.
Последние матчи: предыдущий поединок «Брайтон» провел удачно, одержав победу над «Сандерлендом» (1:0).
До того команда проиграла «Арсеналу» (0:1) и обыграла «Ноттингем Форест» (0:1) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Цимас, Уэбстер.
Состояние команды: «Брайтон» имеет теоретические шансы на попадание в еврокубках, но команда далека от стабильности в текущем сезоне.
Справедливости ради, команда из южного побережья Англии выправила свое положение после ужасной игры в феврале.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Красные» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 30 туров при разнице мячей 49:40.
Последние матчи: предыдущий поединок «Ливерпуль» провел удачно, одержав разгромную победу над «Галатасараем» (4:0) в Лиге чемпионов.
До того команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в АПЛ и проиграла «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Байчетич, Эндо, Исак, Брэдли, Леони.
Состояние команды: После успешного декабря команда вновь выходит на добротные мощности, но «мерсисайдцы» по-прежнему периодически теряют очки и отдаляют себя от чемпионской гонки.
Если насчет чемпионских амбиций «Ливерпуля» можно забыть, то вот борьба за место в топ-4 по итогам сезона у подопечных Арне Слота будет ожесточенной.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» проигрывал в двух последних матчах АПЛ
- «Красные» забивали в ворота «чаек» на протяжении восьми встреч кряду
- «Ливерпуль» дважды обыграл «Брайтон» в текущем сезоне — 2:0 в АПЛ и 3:0 в Кубке Англии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных» ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.65, а победа «Брайтона» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.67 и 2.10.
Прогноз: Матчи в Брайтоне выдаются обычно результативными и эта встреча не станет исключением.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.60.
Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче будет забит с 11-й по 20-ю минуту.
Ставка: Первый гол в промежутке с 11-й по 20-ю минуту за 4.20