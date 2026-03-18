ESPN анализирует, почему ответная игра с «Галатасараем» в Лиге чемпионов превращается для Арне Слота в экзамен, который он не имеет права провалить.

В самом начале работы Арне Слота в качестве главного тренера «Ливерпуля» на «Энфилде» развернули баннер в его честь.

С изображением голландского специалиста и надписью «Arne's Slot Machine» он за последние два сезона стал неотъемлемой частью трибун «Копа» и долгое время как нельзя лучше отражал суть команды Слота.

В прошлом сезоне «красные» были отлаженной машиной — мощным составом, который уверенно отрывался от преследователей и безжалостно мчался к своему 20-му чемпионскому титулу.

Однако в нынешнем розыгрыше защита титула пошла под откос: теперь «Ливерпуль» оказался втянут в борьбу за место в топ-5 АПЛ, а вместе с ним — и за путевку в Лигу чемпионов.

Среди конкурентов — «Челси», «Астон Вилла» и набравший ход «Манчестер Юнайтед». Если еще десять месяцев назад «Arne's Slot Machine» выдавала главный джекпот в виде трофея АПЛ, то теперь этот механизм снова и снова дает сбой.

Ничья 1:1 в домашнем матче с «Тоттенхэмом» в воскресенье на первый взгляд даже не выглядит самым позорным результатом месяца — две недели назад «Ливерпуль» уступил 1:2 последней команде таблицы «Вулверхэмптону». Но реакция трибун после финального свистка дала понять: возможно, именно эта осечка стала самой болезненной за весь мрачный сезон.

Доминик Собослаи открыл счет, но после гола Ришарлисона на 90-й минуте неподвижно смотрел в пустоту. Раздраженный Мохаммед Салах оживленно обсуждал что-то с вышедшим на замену Федерико Кьезой, а Слот старательно аплодировал тем немногим болельщикам, которые не поддались соблазну покинуть стадион раньше времени.

Некоторые из тех, кто остался на трибунах, освистали голландского тренера и его игроков — похоже, болельщики устали наблюдать, как команда раз за разом ломается под давлением.

И это был не первый случай, когда «Энфилд» открыто выражал недовольство: свист звучал и после поражения 1:4 от ПСВ в ноябре, и после ничьей 1:1 с «Бернли» в январе. Но такого уровня разочарования стадион не видел уже очень давно.

Думаю, болельщиков можно понять: это уже слишком часто повторяется — они видят, как команда дома не набирает ожидаемые очки из‑за пропущенных мячей в концовке. Мы все разочарованы — это совершенно очевидно. Теперь нам с игроками нужно перенести это разочарование на среду и показать болельщикам ту игру и тот результат, которых они заслуживают, потому что на протяжении всего сезона они поддерживали нас. Арне Слот главный тренер «Ливерпуля»

Проигрывая «Галатасараю» 0:1 перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, Слот и его команда не имеют права долго зацикливаться на очередной неудаче.

Встреча с чемпионом Турции превращается в самый важный матч карьеры Слота на «Энфилде» — возможностей убедить болельщиков в том, что он способен построить долгосрочный проект, остается все меньше.

Враждебная атмосфера «Энфилда» может сделать положение Слота неустойчивым

Самым тревожным в игре «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» была, пожалуй, ее предсказуемость. Поздний гол Ришарлисона стал уже десятым мячом, пропущенным «красными» на 90-й минуте или позже во всех турнирах в этом сезоне — худший показатель среди команд топ-5 европейских лиг.

И каждый из этих голов напрямую влиял на результат, лишая «Ливерпуль» очков.

С такой удручающей статистикой напряжение на «Энфилде» в концовке воскресной встречи было вполне объяснимым. При этом основная поддержка звучала с гостевого сектора — команда Игора Тудора уверенно давила, стремясь к заслуженному голу.

Многие фанаты «шпор», присутствовавшие на игре, наверняка ездили в Испанию неделей ранее, где их команда — все еще без побед в 2026 году — уступила «Атлетико» 2:5 в матче, полном ошибок. И все же именно они выглядели более уверенными в положительном исходе, чем болельщики действующего чемпиона Англии.

После финального свистка Доминик Собослаи задался вопросом, почему так много болельщиков хозяев покинули стадион раньше времени, призвав фанатов «оставаться с командой» до конца.

Вопросы Собослаи были по делу, но для Слота тревожно другое: часть болельщиков, регулярно посещающих матчи, все чаще показывает свое недовольство — и уходами со стадиона, и свистом.

Критика в социальных сетях в адрес голландца звучит уже несколько месяцев, однако до недавнего времени на трибунах не было массового недовольства: «Энфилд» в целом продолжал поддерживать команду и своего испытывающего трудности наставника.

Но воскресный матч, похоже, стал переломным моментом. Если «Ливерпуль» не сумеет пройти «Галатасарай» в среду, уровень токсичности вокруг команды может взлететь еще выше.

Даже в случае выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов перспективы выглядят тревожно: противостояние с действующим победителем турнира «ПСЖ», который выбил «Ливерпуль» по пенальти в прошлом году, не сулит ничего хорошего. Да и выезд к «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Кубка Англии в следующем месяце выглядит крайне серьезным испытанием.

Уверенность на Мерсисайде сейчас хрупка как никогда, а поддержка Слота заметно пошатнулась. Складывается ощущение, что главный тренер «Ливерпуля» находится всего в одном неудачном результате от кризиса, из которого уже не будет выхода.

Руководство клуба продолжает поддерживать его даже в самые темные моменты этого тяжелого сезона, но если «Энфилд» и дальше будет столь явно выражать недовольство, положение Слота может стать попросту неустойчивым.

Апатия — опасное оружие против «Ливерпуля»

Стоит отметить, что еще в прошлом месяце «Ливерпуль» опубликовал в своих социальных сетях запись круглого стола с участием Арне Слота, спортивного директора Ричарда Хьюза и генерального директора Билли Хогана.

Понятно, что из-за внутреннего формата видеоанализ непростого сезона «красных» получился сглаженным, однако сам факт того, что Слот сидел рядом с двумя ключевыми фигурами клуба, выглядел символично.

В определенных кругах это восприняли как публичную демонстрацию поддержки находящегося под давлением главного тренера и подтверждение прочных отношений, которые он выстроил с руководством на «Энфилде».

У вас должно быть свое мнение. Именно мнение привело Арне на эту должность, и от него нельзя отказываться. Но когда вы находите подходящего человека и верите в него, оценка его работы не происходит ежедневно. Вы работаете вместе, чтобы добиться общей цели. Ричард Хьюз спортивный директор «Ливерпуля»

Слова Хьюза можно расценивать как вполне явный вотум доверия Слоту, однако важно отметить, что голландец до сих пор не получил новый контракт. Его текущее соглашение, как и контракты самого Хьюза и директора по футболу Fenway Sports Group Майкла Эдвардса, рассчитано до конца сезона-2026/27.

Если Слот сохранит свой пост и в следующем сезоне, но не продлит контракт, дискуссии о его долгосрочном будущем — и будущем тех, кто стоит над ним — будут только нарастать.

Оценивая текущий сезон, Хьюз признал, что масштабное обновление состава прошлым летом потребовало времени на адаптацию.

Много говорилось о расходах «Ливерпуля» в размере 450 миллионов фунтов, однако сторонники Слота укажут на важную деталь: самый дорогой новичок, Александер Исак за £125 млн, пропустил почти весь сезон из‑за травм. Кроме того, за время работы Слота клуб выручил 258,5 миллиона фунтов от продаж игроков (с возможным ростом суммы до 294,5 миллиона с учетом бонусов).

Несмотря на отдельные яркие всплески, звездный полузащитник Флориан Вирц пока не оправдывает трансфер в 116 миллионов фунтов, а его бывший партнер по «Байеру» Джереми Фримпонг не может полноценно закрепиться в «Ливерпуле» из-за череды травм задней поверхности бедра.

Решение клуба отпустить Луиса Диаса без приглашения равноценной замены теперь выглядит ошибочным, а заметный спад ключевых игроков, таких как Мохаммед Салах и Алексис Макаллистер, серьезно подорвал позиции Слота.

Но все это меркнет перед главной трагедией — гибелью Диогу Жоты в автокатастрофе прошлым летом. Это утрата, не поддающаяся оценке, и хотя она не может служить оправданием нестабильной игры команды, именно она во многом задала эмоциональный фон всего сезона.

И все же футбол — это прежде всего результат, а попадание в Лигу чемпионов имеет критическое значение и для имиджа, и для финансов клуба. Современный футбол беспощаден, и общее настроение среди болельщиков таково: кредит доверия, заработанный Слотом благодаря прошлогоднему чемпионству, стремительно иссякает.

Если в прошлом сезоне голландца хвалили за спокойствие и выверенный стиль игры, то теперь его все чаще называют тренером без вдохновения, возглавляющим столь же безликую команду. Оценка жесткая и, возможно, не до конца справедливая, но для клуба, живущего эмоциями, апатия становится опаснейшим оружием.

На фоне столь высоких ставок в предстоящем матче с «Галатасараем» крайне важно, чтобы болельщики «Ливерпуля» сплотились вокруг команды. Магия «Энфилда» в еврокубковые вечера не раз становилась решающим фактором. Для Слота же этот матч может во многом определить его дальнейшую судьбу.