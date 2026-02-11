В среду, 11 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Фулхэм». Начало игры — в 22:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

22:10 Сегодняшняя игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад», вмещающем 55 097 зрителей.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гехи, Аит-Нури, Силва, Родри, О'Райли, Семеньо, Фоден, Холанн.

«Фулхэм»: Лено, Тете, Андерсен, Бэсси, Сессеньон, Берге, Ивоби, Уилсон, Смит-Роу, Чуквуэзе, Хименес.

«Манчестер Сити»

«Сити» на хорошем ходу заканчивал 2025-й — серией из восьми побед подряд, но вот 2026-й пока оставляет много вопросов. Из семи туров после Нового года Холанн и компания выиграли всего в двух, один из которых — против безнадёжного «Вулверхэмптона». Конкурент «Ман Сити» по чемпионской гонке, «Арсенал», в этом году тоже уже успел прилично наошибаться, но «горожане» этими ошибками не воспользовались и всё так же отстают от лидера на шесть очков.

Впрочем, можно посмотреть на это и с другой стороны: в последних пяти матчах во всех турнирах у «Сити» — четыре победы и одна обидная ничья с «Тоттенхэмом», где лондонцы ушли с 0:2. При этом в каждой из последних пяти игр команда Гвардиолы забивала минимум два мяча. Перед встречей с «Фулхэмом» на «Этихаде» кадровых проблем у хозяев немало, но по сути ни одну из них катастрофой не назовёшь: продолжают восстанавливаться после травм Савиньо, Доку, Гвардиол и Ковачич.

«Фулхэм»

Лондонцы подходят к 26-му туру на 12-м месте в таблице АПЛ — без претензий на еврокубки, но на достаточно комфортном удалении от зоны вылета. Видимо, это и слегка расслабило команду Марку Силвы: в последних двух турах она потерпела два поражения, хотя и в обоих случаях пропускала решающие голы в самой концовке — так было и с «МЮ» (2:3), и с «Эвертоном» (1:2).

Но есть и позитив: «Фулхэм» абсолютно никому не сдаётся просто так, даже топам — уже 14 туров подряд он не проигрывает с разницей крупнее одного мяча, после 0:2 от «Эвертона» ещё в начале ноября. Заставили попотеть «Ман Сити» (4:5), отобрали очки у «Ливерпуля» (2:2) и «Челси» (2:1), «Арсеналу» тоже уступили в первом круге всего лишь 0:1 — в общем, Гвардиоле на лёгкую прогулку рассчитывать тут точно не стоит. Тем более что из потерь у гостей сегодня только хавбеки Лукич и Кэрни, которые в этом сезоне и так далеко не всегда играли в старте.

Личные встречи

«Сити» безоговорочно доминирует в личках с «Фулхэмом» уже 15 лет — ровно столько прошло с тех пор, как «горожане» последний раз не смогли его обыграть: встреча на «Крейвен Коттедж» в сентябре 2011-го завершилась вничью 2:2. За эти годы они провели ещё 19 матчей между собой — и все 19 выиграл «Манчестер Сити»!

Кстати, в первом круге команды выдали чистый триллер, закончившийся выездной победой команды Гвардиолы со счётом 5:4: по ходу встречи «Сити» вёл 5:1, но умудрился едва не упустить три очка. Посмотрим, извлёк ли Пеп уроки из того матча.

