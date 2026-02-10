прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.10

11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Начало игры — в 22:30 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» на 6 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» одолели «Ливерпуль» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (3:1). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Горожане» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Манчестер Сити» традиционно успешно противостоит «Фулхэму». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены плотнее подтянуться к «Арсеналу». «Горожане» уж точно будут активно атаковать.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Фулхэм» на 11 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» уступили «Эвертону» (1:2).

До того команда была бита «Манчестер Юнайтед» (2:3). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Брайтон» (2:1).

При этом «Фулхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дачники» в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Фулхэм» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит весьма симпатично.

Вот только «горожан» команда не обыгрывает уже почти 17 лет. Да и в нынешней диспозиции «дачники» будут рады и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда рассчитывает на эффективность своих контратак.

Статистика для ставок

«Дачники» уже почти 17 лет не обыгрывают «горожан»

Лондонцы забивают в среднем 2 гола за матч

«Манчестер Сити» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Горожане» мотивированы подтянуться к лидеру, и явно будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «дачники» не столь стабильны.

3.10 Фора «Манчестер Сити» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25