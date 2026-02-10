11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Начало игры — в 22:30 мск.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Сити» на 6 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» одолели «Ливерпуль» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (3:1). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горожане» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Причем «Манчестер Сити» традиционно успешно противостоит «Фулхэму». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены плотнее подтянуться к «Арсеналу». «Горожане» уж точно будут активно атаковать.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Фулхэм» на 11 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» уступили «Эвертону» (1:2).
До того команда была бита «Манчестер Юнайтед» (2:3). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Брайтон» (2:1).
При этом «Фулхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дачники» в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команда уступила дважды кряду.
При этом «Фулхэм» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит весьма симпатично.
Вот только «горожан» команда не обыгрывает уже почти 17 лет. Да и в нынешней диспозиции «дачники» будут рады и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда рассчитывает на эффективность своих контратак.
Статистика для ставок
- «Дачники» уже почти 17 лет не обыгрывают «горожан»
- Лондонцы забивают в среднем 2 гола за матч
- «Манчестер Сити» победил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: «Горожане» мотивированы подтянуться к лидеру, и явно будут активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «дачники» не столь стабильны.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25