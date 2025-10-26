В воскресенье, 26 октября, «Эвертон» примет на своем поле «Тоттенхэм» в рамках 9-го тура английской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
45+8' Звучит свисток на перерыв! «Тоттенхэм» ведет 0:2! Отдыхаем 15 минут...
45+6' Г-ООООООООО-Л! «Тоттенхэм» — 0:2! Микки Ван де Вен! Педро Порро классно подает с углового и Ван де Вен с центра вратарской переправляет мяч в ворота!
45+5' Джордан Пикфорд («Эвертон») сильно выбивает мяч вперед, но партнеры не смогли зацепиться за эту передачу.
45+4' Подача со штрафного пришлась прямо в лицо Джек Грилиш («Эвертон») — мяч улетел на угловой!
45+3' Хави Симонса («Тоттенхэм») сбивают возле угла штрафной и это перспективный стандарт для гостей.
45+2' Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») долго готовится выбить свободный от ворот — зрители свистят, но арбитр не обращает на это внимание.
45' 7 минут добавлено к первому тайму!
43' Джеймс Тарковски («Эвертон») отдает диагональ на правый фланг, там Виталий Миколенко («Эвертон») зарабатывает угловой.
41' Джек Грилиш («Эвертон») пробивает с левой ноги в ближний угол, но не попадает в створ ворот.
40' Бету Гомеш («Эвертон») едва не замкнул прострел вдоль ворот, но ему не хватило буквально нескольких сантиметров!
38' Джеймс Гарнер («Эвертон») классно навесил на линию вратарской, но в центре защиты оказался Родриго Бентанкур («Тоттенхэм») и вынес мяч головой.
37' Высокий прессинг в исполнении «Эвертона», но защитники «шпор» легко из под него выходят и начинают свою атаку.
35' Мохаммед Кудус («Тоттенхэм») подал угловой в штрафную, но Джордан Пикфорд («Эвертон») уверенно выбил его кулаками.
34' Родриго Бентанкур («Тоттенхэм») зарабатывает угловой для своей команды, прорвавшись по правой бровке.
32' Кевин Дансо («Тоттенхэм») далеко бросает аут — мяч летит в штрафную его выбивает Джеймс Тарковски («Эвертон»).
30' Ильман Ндиайе («Эвертон») оказывается на газоне, его сбивает Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм»), перспективный стандарт для хозяев.
29' Игра возобновляется! Трибуны яростно негодуют! Игроки «Эвертона» мчаться в атаку...
27' После видеопросмотра судья отменяет гол из-за нарушения правил!
25' Джейк О'Брайен («Эвертон») забивает ГОЛ! Но арбитр будет смотреть VAR!
23' Джеймс Гарнер («Эвертон») бьет с метров двадцати в угол. но свою команду спасает Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
21' Хави Симонс («Тоттенхэм») лежит на газоне, ему требуется медицинская помощь. Небольшая пауза в игре.
19' Г-ООООООООО-Л! «Тоттенхэм» — 0:1! Микки Ван де Вен! После подачи с углового Родриго Бентанкур сбрасывает на дальнюю штангу и там Ван де Вен головой переправляет мяч в угол!
16' Мохаммед Кудус («Тоттенхэм») попытался пройти по правой бровке, но его остановил Виталий Миколенко («Эвертон»), выбив мяч в аут.
14' Бету Гомеш («Эвертон») получает мяч перед штрафной гостей, но обыграть Кевина Дансо («Тоттенхэм») не удалось — защитник сыграл надежно.
13' Джек Грилиш («Эвертон») навешивает с левой бровки, Педро Порро («Тоттенхэм») надежно играет головой, выбивая мяч из своей штрафной.
11' Виталий Миколенко («Эвертон») сильно бросает мяч с аута по левой бровке, Бету Гомеш («Эвертон») подхватывает мяч, но развернуться и пробить ему не дали.
09' Хави Симонс («Тоттенхэм») прорывался в одиночку на ударную позицию в штрафной, но защитники его оттеснили от мяча.
07' Педро Порро («Тоттенхэм») грубо сбивает в центре поля Джека Грилиша («Эвертон»), но Крейг Поусон не показывает желтую карточку.
06' Родриго Бентанкур («Тоттенхэм») обыгрывет защитника на правом фланге, врывается в штрафную и бьет в ближний угол, но попадает в ногу Джейку О'Брайену («Эвертон»).
04' «Тоттенхэм» берет мяч под свой контроль и пытается успокоить игру, катая на своей половине поля.
03' Джек Грилиш («Эвертон») получает фланговый прострел на углу вратарской и пробивает в упор по воротам, но Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») успел сложится и спас свою команду.
02' Длинный заброс на Виталия Миколенко («Эвертон»), но Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») выходит из ворот и забирает мяч под свой контроль.
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
19:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Хилл Дикинсон». Игра вот-вот начнется!
19:24 Сегодня в Ливерпуле облачно, во время матча температура будет около +8℃.
19:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
19:15 Главным арбитром встречи назначен Крейг Поусон.
19:10 Сегодняшний матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон», который вмещает 52 769 зрителей.
19:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура английской Премьер-Лиги между «Эвертоном» и «Тотенхэмом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Эвертон»: Пикфорд Джордан, О'Брайен Джейк, Тарковски Джеймс, Кин Майкл, Миколенко Виталий, Гарнер Джеймс, Гуэйе Идрисса, Ндиайе Ильман, Дьюсбери-Холл Кирнан, Грилиш Джек, Гомеш Бету.
«Тоттенхэм»: Викарио Гульельмо, Порро Педро, Дансо Кевин, Ван де Вен Микки, Спенс Джед, Пальинья Жоау, Бентанкур Родриго, Кудус Мохаммед, Симонс Хави, Джонсон Бреннан, Коло-Муани Рандаль.
«Эвертон»
«Эвертон» неудачно стартовал в нынешнем сезоне английской Премьер-Лиги и заслуженно разместился на 14-й строчке перед девятым туром. Стабильности в результатах команды не наблюдается — 3 победы, 3 поражения и 2 ничьи.
В последних трех турах «Эвертон» набрал всего четыре очка. Произошло это благодаря ничьей с «Вест Хэмом» (1:1) и домашней победе над «Кристал Пэлас» (2:1). В последнем туре «синие» ездили в гости к «Манчестер Сити» и без шансов уступили более именитому сопернику со счетом 0:2.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» перед стартом нынешнего сезона рассматривался многими специалистами, как клуб, который готов составить конкуренцию элите АПЛ в борьбе за чемпионство. Но «шпоры» провалили стартовый отрезок и теперь даже в еврокубковую зону не попадают.
Недавно у «Тоттенхэма» была затяжная беспроигрышная серия, но она прервалась в восьмом туре в матче против «Астон Виллы», в котором «петухи» уступили со счетом 1:2. Среди недели «Тоттенхэм» отыграл 3-й тур в Лиге чемпионов против «Монако», та встреча завершилась нулевой ничьей.
Личные встречи
Между собой эти соперники в последнее время играют строго два раза в год, преимущество в личных встречах на стороне «Тоттенхэма», который выиграл 4 из последних семи противостояний, еще два завершились вничью. Примечательно, что предыдущий очный матч между ними остался за «Эвертоном» (3:2).
