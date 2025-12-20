«Ньюкасл» и «Челси» подходят к очной встрече на «Сент-Джеймс Парк» после удачной кубковой недели, но в чемпионате их задачи и контекст заметно различаются. Хозяева пытаются стабилизировать сезон, который всё время уходит в сторону от ожиданий, тогда как гости намерены закрепиться в зоне Лиги чемпионов и подтвердить, что недавний прогресс — не эпизодический. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

15:05 Судейская бригада матча: главный арбитр – Энди Мэдли, ассистенты — Эдриан Холмс и Крейг Тейлор, четвёртый арбитр – Том Кёрк, ВАР – Питер Бэнкс, АВАР – Эдди Смарт.

14:45 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Майли, Тшау, Шер, Холл, Гимарайнс, Рэмси, Тонали, Гордон, Мерфи, Вольтемаде.

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Фофана, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Джеймс, Палмер, Гарначо, Нету, Педру.

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау переживает крайне неровный отрезок сезона. Победа над «Фулхэмом» в четвертьфинале Кубка лиги с голом Льюиса Майли на последних секундах стала эмоциональной разрядкой после болезненного поражения в дерби с «Сандерлендом». В АПЛ «сороки» идут лишь двенадцатыми, но плотность таблицы такова, что расстояние до верхней пятёрки составляет всего четыре очка.

Главная проблема — оборона. «Ньюкасл» пропускает уже в девяти матчах лиги подряд и ещё ни разу при Хау не доходил до серии из десяти игр без «сухаря». Домашний фактор остаётся ключевым аргументом, более половины очков команда набирает именно на «Сент-Джеймс Парк», где стабильно забивает по два мяча за матч. История встреч с «Челси» тоже на стороне хозяев — три подряд домашние победы в Премьер-лиге.

Кадровая ситуация, однако, серьёзно осложняет подготовку. Травмы Ливраменто, Бёрна, Триппьера, Ботмана и Крафта практически лишили Хау выбора в защите. Под вопросом участие Льюиса Холла, а нагрузку приходится перераспределять — не исключены перестановки с Майли и Тонали. В атаке тренер осторожно подводит к основе Виссу, поэтому ставка, скорее всего, снова будет сделана на Вольтемаде при поддержке Гордонa и Эланги.

«Челси»

Команда Энцо Марески пережила нервный, но продуктивный отрезок. Победа над «Эвертоном» в чемпионате и уверенный успех в Кубке лиги в Кардиффе немного снизили градус давления, который усилился после резонансных слов тренера о «худших 48 часах» в клубе. Теперь фокус полностью смещён на АПЛ, «Челси» борется за место в первой четвёрке и параллельно старается не отпустить лидеров.

При всех разговорах о нестабильности, цифры обороны выглядят убедительно. Восемь «сухих» матчей — лучший показатель лиги наравне с «Арсеналом», а на выезде лондонцы в пяти последних играх четырежды не пропускали. Проблема — в матчах против «Ньюкасла». Два последних визита на «Сент-Джеймс Парк» завершились поражениями 0:2 без забитых мячей.

Ротация в Кубке лиги позволила Мареске сохранить свежесть ключевых игроков. В стартовый состав должны вернуться Коул Палмер и Жоау Педру, а Кайседо снова доступен для игры в чемпионате после дисквалификации. Потери остаются, но уже не носят критического характера, вне заявки Эстевао, Лавия, Колуилл и Делап, а Мудрик по-прежнему отстранён. На флангах ожидается возвращение Нету, который особенно опасен в выездных матчах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.