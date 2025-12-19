20 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Челси». Начало игры — в 15:30 мск.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 22 очка в активе и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в 11 пунктов от зоны вылета (18-20-я строчки).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Сороки» на своем поле обыграли «Фулхэм» (2:1).
Перед этим в 16-м туре английского первенства коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение в дерби от «Сандерленда» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Ботман, Бёрн, Крафт, Осула и Триппьер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» проиграл лишь один раз, а в трех последних матчах ни разу не выиграл.
Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тогда как ничья выглядит более вероятной, особенно на своем поле, хотя перевес соперника в классе может помешать им набрать даже один балл.
Бруно Гимарайнс и Ник Вольтемаде — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 28 очков в активе и борется если не за чемпионство, то по крайней мере за выход в Лигу чемпионов.
Команда занимает четвертую позицию в зоне главного еврокубка (топ-4) с отставанием в восемь баллов от лидера «Арсенала», а также с отрывом в два пункта от пятого в таблице «Кристал Пэлас».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Синие» на чужом поле обыграли «Кардифф» (3:1).
Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив также был на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:0 обыграл «Эвертон».
Не сыграют: травмированы — Колуилл, Дилэп, Эссуго, Эстеван и Лавия, дисквалифицирован — Мудрик.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл, а в 12-ти последних матчах проиграл лишь дважды.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.
Педро Нету — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Ньюкасл» забивал больше 1,5 голов
- в пяти из девяти последних матчей «Челси» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.55, выигрыш «Ньюкасла» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.
Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
Между тем, в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше 1,5 голов, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.
Ставка: индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1,5 голов за 2.25.