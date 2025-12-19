20 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Челси». Начало игры — в 15:30 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 22 очка в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в 11 пунктов от зоны вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Сороки» на своем поле обыграли «Фулхэм» (2:1).

Перед этим в 16-м туре английского первенства коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение в дерби от «Сандерленда» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Ботман, Бёрн, Крафт, Осула и Триппьер, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» проиграл лишь один раз, а в трех последних матчах ни разу не выиграл.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тогда как ничья выглядит более вероятной, особенно на своем поле, хотя перевес соперника в классе может помешать им набрать даже один балл.

Бруно Гимарайнс и Ник Вольтемаде — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 28 очков в активе и борется если не за чемпионство, то по крайней мере за выход в Лигу чемпионов.

Команда занимает четвертую позицию в зоне главного еврокубка (топ-4) с отставанием в восемь баллов от лидера «Арсенала», а также с отрывом в два пункта от пятого в таблице «Кристал Пэлас».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Синие» на чужом поле обыграли «Кардифф» (3:1).

Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив также был на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:0 обыграл «Эвертон».

Не сыграют: травмированы — Колуилл, Дилэп, Эссуго, Эстеван и Лавия, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл, а в 12-ти последних матчах проиграл лишь дважды.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Педро Нету — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Ньюкасл» забивал больше 1,5 голов

в пяти из девяти последних матчей «Челси» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.55, выигрыш «Ньюкасла» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Ньюкасл» — «Челси» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше 1,5 голов, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

2.25 Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Ньюкасл» — «Челси» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1,5 голов за 2.25.