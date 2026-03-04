«Манчестер Сити» при всей своей мощи играет минималистично в последних турах, но домашняя статистика и шесть побед подряд говорят сами за себя. «Ноттингем Форест» приедет в Манчестер с грузом кадровых проблем, второй худшей атакой лиги и нулём побед в феврале. Гостям придётся решать неразрешимую задачу: как сдерживать лучшую домашнюю команду чемпионата, имея вратарский кризис и потерю главного бомбардира

31' Гооооол!!! 1:0. Гехи сделал передачу на правый край штрафной в адрес Шерки, который сделал передачу в центр штрафной, где Антуан Семеньо точным ударом в касание завершил комбинацию команды.

29' Семеньо сфолил в атаке.

26' Редкая атака гостей закончилась робким ударом Гиббс-Уайта из пределов штрафной, с которым без проблем справился Доннарумма.

24' Семеньо выводил разрезающей передачей в штрафную Холанда на рандеву с вратарём, но выиграл единоборство у норвежца Миленкович, мяч отлетел обратно к Семеньо, который пробил из радиуса, но выше створа мяч пролетел.

23' Фоден продолжает пристреливаться, в этот раз удар дошёл до ворот, но пока надёжен Селс.

23' Справа смещался в центр вдоль линии штрафной Бернарду Силва, но его удар был заблокирован.

22' Попробовал пробить из-за пределов штрафной Фоден, но мяч свалился с ноги и полетел сильно мимо ворот.

20' Уильямс выполнил навес в чужую штрафную, но без адреса.

19' Силва бил по центру ворот с края штрафной, но Селс без особых проблем поймал мяч.

16' В спокойном темпе проходит игра, с преимуществом горожан, но пока без опасных моментов.

14' Нунес делает очередную подачу справа на дальнюю штангу, но пока мяч не доходит до Холанда.

12' Уильямс сфолил на Фодене.

10' С ожидаемым преимуществом играет «Манчестер сити».

08' Семеньо бил от левого угла штрафной в сторону ближней от себя стойки ворот, но не попал в створ.

06' Бернарду Силва разобрался у правого края штрафной с защитником и подал на дальнюю штангу в направлении Холанда, но защитники выбили мяч из штрафной.

05' Матеус Нунес подал в штрафную с правого фланга, но первым на мяче оказался вратарь «лесников» Матц Селс.

03' Домингес подал с правого фланга в чужую штрафную, где Гиббс-Уайт головой пробил метров с десяти, но получилось точно в руки Доннарумме.

01' После вбрасывания из аута, мяч отскочил к радиуса штрафной хозяев, откуда зарядил в сторону ворот Андерсон, но его заблокировали.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

20:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

20:27 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:20 В Манчестере переменная облачность, +11 градусов.

22:15 Главный судья: Даррен Ингланд (Англия); Ассистент: Скотт Леджер (Англия); Ассистент: Акил Хаусон (Англия); Резервный: Томас Брамэлл (Англия).

22:05 Матч пройдёт на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия), вместимостью 55 097 зрителей.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Матеус Нунес, Райан Аит-Нури, Марк Гехи, Рубен Диаш, Антуан Семеньо, Бернарду Силва, Родри, Фил Фоден, Райан Шерки, Эрлинг Холанд.

Ноттингем Форест: Матц Селс, Ола Айна, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Мурилло, Жаир Кунья, Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт, Николас Домингес, Игор Жезус.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» подходит к домашнему матчу с «Ноттингем Форест» в статусе команды, не знающей поражений уже шесть встреч подряд во всех турнирах. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали четыре победы в последних четырёх турах АПЛ, сократив отставание от лидирующего «Арсенала» до пяти очков при игре в запасе. Домашняя статистика «горожан» впечатляет: семь побед подряд на «Этихаде» с общим счётом 21:2, причём в четырёх из этих матчей Джанлуиджи Доннарумма сохранял ворота в неприкосновенности. Единственное домашнее поражение в сезоне датировано вторым туром, когда «Тоттенхэм» увёз победу 2:0. Эрлинг Холанд, лучший бомбардир команды, пропустил игру с «Лидсом» из-за повреждения, но ожидается его возвращение в строй к предстоящей встрече.

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» переживает очередную тренерскую перестройку и крайне неудачный отрезок сезона. Витор Перейра, сменивший Шона Дайча в феврале, пока не сумел одержать ни одной победы в чемпионате: поражения от «Ливерпуля» (0:1) и «Брайтона» (1:2) оставили команду на 17-м месте, всего в двух очках от зоны вылета. В феврале «лесники» не выиграли ни одного матча в АПЛ, последняя виктория датирована 25 января, когда был обыгран «Брентфорд» (2:0). Проблемы усугубляются кадровой ситуацией: основной вратарь Джон Виктор травмирован, зимний новичок Штефан Ортега под вопросом, а Матц Селс только форсирует восстановление. В лазарете также защитник Николо Савона и главный нападающий Крис Вуд. Атака «Форест» — вторая худшая в лиге (26 голов), хуже только у «Вулверхэмптона».

Личные встречи

В первом круге текущего сезона соперники встречались на «Сити Граунд», и тогда «горожане» одержали волевую победу 2:1. Рейнджерс вывел гостей вперёд в начале второго тайма, Хатчинсон быстро восстановил равенство, но на 83-й минуте Райан Шерки принёс «Манчестер Сити» три очка. Последний визит «Ноттингем Форест» на «Этихад» завершился разгромом — 0:3. В целом в шести последних играх на поле «Сити» гости забили лишь однажды, да и то в Кубке, а в пяти встречах подряд в рамках чемпионата отличиться не удавалось.

