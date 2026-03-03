У «Манчестер Сити» не будет никаких проблем

прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 2.00

4 марта в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 22:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: команда из Манчестера продолжает погоню за первым местом и борется за чемпионский титул.

Сейчас в активе «горожан» 59 зачетных баллов и вторая строчка в турнирной таблице.

В настоящий момент манчестерцы имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 57:25.

Последние матчи: в прошлых турах «голубые» переиграли «Лидс» (1:0), «Ньюкасл» (2:1), «Фулхэм» (3:0) и «Ливерпуль» (2:1).

Также манчестерский коллектив смог победить «Ньюкасл» (3:1) в Кубке лиги и «Солфорд» (2:0) в Кубке Англии.

Не сыграют: травмированы Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Эрлинг Холанн.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы на пять баллов отстают от первого «Арсенала», но имеют игру в запасе. Вся борьба за чемпионский титул для «Манчестер Сити» еще впереди, но терять очки команде точно нельзя.

«Манчестер Сити» продолжает борьбу во всех четырех турнирах и точно должен цепляться за какой-то трофей в этом сезоне. У команды для этого есть все.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: коллектив из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир в текущем сезоне борется за то, чтобы остаться в АПЛ.

«Форест» сейчас располагается только на 17-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков.

В 28 матчах «ловкие деревья» смогли забить только 26 мячей, а пропустили целых 41.

Последние матчи: в прошлых турах ноттингемцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:1). До этого же «красные» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Также «лесники» смогли пройти дальше в Лиге Европы, где по сумме двух встреч победили «Фенербахче» (3:0, 0:1).

Не сыграют: в лазарете Крис Вуд, Вилли Боли, Джон Виктор, Матц Селс и Николо Савона.

Состояние команды: главной задачей «Ноттингем Форест», безусловно, является сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас подопечные Витора Перейры только на два балла опережают зону вылета.

Последние результаты «Ноттингем Форест» не внушают оптимизма, но у команды еще есть время и возможности, чтобы все исправить и отдалиться от вылета.

«Ноттингем Форест» выиграл 1 из последних 7 матчей

«Манчестер Сити» выиграл 6 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Манчестер Сити» переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ноттингем Форест» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

Прогноз: «Манчестер Сити» намного сильнее и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: «Манчестер Сити» забивает много, поэтому и этот матч не станет исключением.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.25.