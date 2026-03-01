Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Это был матч, где «Арсенал» не выглядел машиной, но выглядел командой, которая умеет выживать в чемпионской гонке. 2:1 с «Челси» на «Эмирейтс» — снова через стандарты, напряжение до последней секунды и героические сейвы Давида Райи. «Челси» проводил едва ли не лучший час в сезоне, но Педру Нету умудрился похоронить камбек за пару минут, получив две жёлтых карточки. В таблице — снова пять очков преимущества «Арсенала» над «Сити» при игре в запасе у команды Гвардиолы.

Результат матча

АрсеналЛондонАрсенал2:1ЧелсиЧелсиЛондон
1:0 Вильям Салиба 21' 2:0 Юрриен Тимбер 66'
Арсенал:  Дэвид Райа,  Юрриен Тимбер,  Вильям Салиба,  Габриэль Магальяйнс,  Пьеро Инкапье,  Мартин Субименди,  Деклан Райс (Кристиан Нергор 76'),  Букайо Сака,  Эберечи Эзе,  Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 56'),  Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц 76')
Челси:  Роберт Санчес,  Йоррел Хато (Ромео Лавиа 75'),  Мамаду Сарр (Олуватосин Адарабиойо 90'),  Рис Джеймс,  Жоао Педро,  Коул Палмер (Лиам Дилап 86'),  Энцо Фернандес (Алехандро Гарначо 86'),  Андрей Сантос (Мало Гюсто 75'),  Мойсес Кайседо,  Трево Чалоба,  Педру Нету
Жёлтые карточки:  Габриэль Магальяйнс 75'  —  Коул Палмер 59',  Йоррел Хато 65',  Педру Нету 67',  Энцо Фернандес 79'
Красная карточка:  Педру Нету 70' (Челси)

Артета не стал ничего придумывать и оставил стартовый состав таким же, как в дерби с «Тоттенхэмом».  «Арсенал» впервые за два месяца получил свободную неделю — ожидалось, что это даст свежесть и злость.  И первые минуты действительно были на высоком давлении, «канониры» пошли прессинговать до того, как соперник успеет понять, что происходит.

«Арсенал» — «Челси»
«Арсенал» — «Челси» globallookpress.com

Уже на пятой минуте Виктор Дьёкереш обокрал Роберта Санчеса и готов был забивать, но кипер «Челси» исправился в отчаянном подкате и потушил пожар.  Вообще Санчес весь тайм жил в режиме паники: раздавал короткие передачи под прессинг, делал лишние паузы, нервничал при каждом решении.  «Эмирейтс» каждый раз замирал в предвкушении, когда мяч возвращался к испанскому киперу.

Проблема в том, что дальше игра надолго зависла в плотной борьбе в центре поля.  Много контакта, мало пространства, и на этом фоне стандарты стали главным оружием обеих команд.  Сака навесил с угла поля, Габриэл завис в воздухе и скинул обратно в центр — туда, где Салиба просто должен был оказаться первым.  Француз пробил головой, мяч по пути зацепил Мамаду Сарра (для него это был дебют в АПЛ) и залетел в ворота.  Да, все знали, что будет именно так, но остановить опять не смогли.

Гол Салиба
Гол Салиба globallookpress.com

У «Челси» тоже всё крутилось вокруг угловых и навесов Джеймса, в момент одного из них был эпизод, который ещё долго будут вспоминать в лондонских пабах.  После очередной подачи мяч, по сути, встретился с локтем Деклана Райса, а судья не дал пенальти.  Ситуация выглядела спорно, поскольку Райс боролся с Хато, рука была явно в неестественном положении, контакта было достаточно, чтобы «Челси» мог возмущаться.

Но претензии гостей растворились в другом моменте, когда «Арсеналу» всё-таки не повезло на стандарте.  Ещё один угловой Джеймса, Инкапье пошёл выбивать мяч с ближней штанги, но не рассчитал высоту прыжка.  Получился идеальный кивок в дальний угол, мяч перелетел Раю и залетел в сетку. 1:1, в раздевалку хозяева ушли не в лучшем настроении.

Автогол Инкапье
Автогол Инкапье globallookpress.com

«Челси» включился, «Арсенал» снова спас стандарт

Самое важное в этой игре происходило после перерыва.  «Челси» вышел на второй тайм смелее, с быстрым пасом и желанием отобрать мяч.  Это был лучший отрезок «синих» при Росеньоре, на 63-й минуте картинка стала почти сюрреалистичной — «Арсенал» вроде дома, но Салиба держит мяч сзади, вариантов для паса нет, а нервы хозяев ощущаются в каждом касании.

Коул Палмер (в этот раз он стартовал слева) находил карманы между линиями, из-за чего Габриэл и Салиба по очереди бросали позиции, пытаясь встречать Палмера раньше, чем тот развернётся.  «Арсенал» редко позволял соперникам так «разбирать» центр, но здесь было много нестандартных движений, и хозяева временами теряли контроль.  Давид Райя тоже добавлял адреналина — в первом тайме он едва не попал под прессинг Жоау Педру после рискованного паса назад от Субименди, а после перерыва было ещё несколько эпизодов, где «Челси» требовал пенальти, а Райя неоднозначно играл то на выходе, то в борьбе на угловом, то на линии.

Сейв Давида Райи
Сейв Давида Райи globallookpress.com

На этом фоне «Арсенал» дождался своего момента и намертво вцепился в него.  Очередной угловой — теперь подавал Райс, и снова мяч пошёл в зону максимального дискомфорта для защиты.  Тимбер вывернулся из опеки, продавил Сарра и головой вколотил второй.  За три минуты до этого защитник жестами успокаивал трибуны, а потом и подтвердил свои слова действием.  Игроки «Челси» возмущались по поводу борьбы в штрафной и вероятного нарушении правил на Санчесе, но судья не поверил.  А потом снова всё решила дисциплина, как это часто бывает у «Челси» в этом сезоне.

Юрриен Тимбер празднует гол
Юрриен Тимбер празднует гол globallookpress.com

Две минуты, которые объясняют сезон «Челси»

Педру Нету сначала получил жёлтую за слишком громкие эмоции после второго гола «Арсенала».  Уже необязательное предупреждение — команда только что пропустила со стандарта, нужно было быстро перезагрузиться, а португалец тратит энергию на спор с арбитром.

А потом случилось то, что в английской прессе уже назвали «моментом идиотизма».  «Арсенал» выпустил на поле Мартинелли, тот убежал в контратаку, Нету решил остановить её любой ценой и пошёл в жёсткий, абсолютно ненужный подкат.  Мартинелли мог удержаться на ногах, но судья остановил игру и дал вторую жёлтую.  Удаление игрока атаки в ситуации, когда срочно нужно отыгрываться.

Удаление Педру Нету
Удаление Педру Нету globallookpress.com

Для «Челси» это уже почти система.  Это их девятая красная во всех турнирах за сезон и очередной удар по борьбе за Лигу чемпионов.  Самое обидное, что именно в этот момент «Челси» был лучше, давил и постепенно наигрывал на второй гол.  Но сам себя лишил шанса продолжать этот темп в равных составах.

Райя спас в концовке, «Арсенал» не подпускает Гвардиолу к первому месту

Казалось бы, 11 на 10, бери мяч, успокой игру, доведи до свистка.  Но матч и не думал становиться спокойным.  «Челси» всё равно нашёл свои моменты.  Сначала Кайседо зарядил мимо правой девятки, а в добавленное время Делап даже забил, но перед этим Жоау Педру залез в явный офсайд при развитии атаки — гол отменили.

«Арсенал» снова выиграл не потому, что был ярче.  Он выиграл благодаря плану Б, который не стыдно включать в больших матчах.  При этом Артета наверняка будет разбирать индивидуальные ошибки — странные касания Салиба, рискованные эпизоды Субименди, спорный момент с рукой Райса, который мог перевернуть матч.  Но в сезоне, где давление растёт с каждым туром, такие победы ценнее красивых разгромов — это и называют чемпионской привычкой.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» же, несмотря на поражение, показал признаки прогресса, «синие» не боялись играть через короткий пас, нашли Палмеру пространство впереди, заставили «Арсенал» защищаться глубоко и паниковать.  Но всё снова упёрлось в две хронические проблемы: стандарты у своих ворот и дисциплину.  Пока это не вылечено, даже идеальная игра в атаке не будет гарантировать результат.