Это был матч, где «Арсенал» не выглядел машиной, но выглядел командой, которая умеет выживать в чемпионской гонке. 2:1 с «Челси» на «Эмирейтс» — снова через стандарты, напряжение до последней секунды и героические сейвы Давида Райи. «Челси» проводил едва ли не лучший час в сезоне, но Педру Нету умудрился похоронить камбек за пару минут, получив две жёлтых карточки. В таблице — снова пять очков преимущества «Арсенала» над «Сити» при игре в запасе у команды Гвардиолы.

Результат матча Арсенал Лондон 2:1 Челси Лондон 1:0 Вильям Салиба 21' 2:0 Юрриен Тимбер 66' Арсенал: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Деклан Райс ( Кристиан Нергор 76' ), Букайо Сака, Эберечи Эзе, Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 56' ), Виктор Дьёкереш ( Кай Хаверц 76' ) Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато ( Ромео Лавиа 75' ), Мамаду Сарр ( Олуватосин Адарабиойо 90' ), Рис Джеймс, Жоао Педро, Коул Палмер ( Лиам Дилап 86' ), Энцо Фернандес ( Алехандро Гарначо 86' ), Андрей Сантос ( Мало Гюсто 75' ), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Педру Нету Жёлтые карточки: Габриэль Магальяйнс 75' — Коул Палмер 59', Йоррел Хато 65', Педру Нету 67', Энцо Фернандес 79' Красная карточка: Педру Нету 70' (Челси)

Статистика матча 5 Удары в створ 3 3 Удары мимо 5 41 Владение мячом 59 5 Угловые удары 10 0 Офсайды 1 11 Фолы 14

Артета не стал ничего придумывать и оставил стартовый состав таким же, как в дерби с «Тоттенхэмом». «Арсенал» впервые за два месяца получил свободную неделю — ожидалось, что это даст свежесть и злость. И первые минуты действительно были на высоком давлении, «канониры» пошли прессинговать до того, как соперник успеет понять, что происходит.

«Арсенал» — «Челси» globallookpress.com

Уже на пятой минуте Виктор Дьёкереш обокрал Роберта Санчеса и готов был забивать, но кипер «Челси» исправился в отчаянном подкате и потушил пожар. Вообще Санчес весь тайм жил в режиме паники: раздавал короткие передачи под прессинг, делал лишние паузы, нервничал при каждом решении. «Эмирейтс» каждый раз замирал в предвкушении, когда мяч возвращался к испанскому киперу.

Проблема в том, что дальше игра надолго зависла в плотной борьбе в центре поля. Много контакта, мало пространства, и на этом фоне стандарты стали главным оружием обеих команд. Сака навесил с угла поля, Габриэл завис в воздухе и скинул обратно в центр — туда, где Салиба просто должен был оказаться первым. Француз пробил головой, мяч по пути зацепил Мамаду Сарра (для него это был дебют в АПЛ) и залетел в ворота. Да, все знали, что будет именно так, но остановить опять не смогли.

Гол Салиба globallookpress.com

У «Челси» тоже всё крутилось вокруг угловых и навесов Джеймса, в момент одного из них был эпизод, который ещё долго будут вспоминать в лондонских пабах. После очередной подачи мяч, по сути, встретился с локтем Деклана Райса, а судья не дал пенальти. Ситуация выглядела спорно, поскольку Райс боролся с Хато, рука была явно в неестественном положении, контакта было достаточно, чтобы «Челси» мог возмущаться.

Но претензии гостей растворились в другом моменте, когда «Арсеналу» всё-таки не повезло на стандарте. Ещё один угловой Джеймса, Инкапье пошёл выбивать мяч с ближней штанги, но не рассчитал высоту прыжка. Получился идеальный кивок в дальний угол, мяч перелетел Раю и залетел в сетку. 1:1, в раздевалку хозяева ушли не в лучшем настроении.

Автогол Инкапье globallookpress.com

«Челси» включился, «Арсенал» снова спас стандарт

Самое важное в этой игре происходило после перерыва. «Челси» вышел на второй тайм смелее, с быстрым пасом и желанием отобрать мяч. Это был лучший отрезок «синих» при Росеньоре, на 63-й минуте картинка стала почти сюрреалистичной — «Арсенал» вроде дома, но Салиба держит мяч сзади, вариантов для паса нет, а нервы хозяев ощущаются в каждом касании.

Коул Палмер (в этот раз он стартовал слева) находил карманы между линиями, из-за чего Габриэл и Салиба по очереди бросали позиции, пытаясь встречать Палмера раньше, чем тот развернётся. «Арсенал» редко позволял соперникам так «разбирать» центр, но здесь было много нестандартных движений, и хозяева временами теряли контроль. Давид Райя тоже добавлял адреналина — в первом тайме он едва не попал под прессинг Жоау Педру после рискованного паса назад от Субименди, а после перерыва было ещё несколько эпизодов, где «Челси» требовал пенальти, а Райя неоднозначно играл то на выходе, то в борьбе на угловом, то на линии.

Сейв Давида Райи globallookpress.com

На этом фоне «Арсенал» дождался своего момента и намертво вцепился в него. Очередной угловой — теперь подавал Райс, и снова мяч пошёл в зону максимального дискомфорта для защиты. Тимбер вывернулся из опеки, продавил Сарра и головой вколотил второй. За три минуты до этого защитник жестами успокаивал трибуны, а потом и подтвердил свои слова действием. Игроки «Челси» возмущались по поводу борьбы в штрафной и вероятного нарушении правил на Санчесе, но судья не поверил. А потом снова всё решила дисциплина, как это часто бывает у «Челси» в этом сезоне.

Юрриен Тимбер празднует гол globallookpress.com

Две минуты, которые объясняют сезон «Челси»

Педру Нету сначала получил жёлтую за слишком громкие эмоции после второго гола «Арсенала». Уже необязательное предупреждение — команда только что пропустила со стандарта, нужно было быстро перезагрузиться, а португалец тратит энергию на спор с арбитром.

А потом случилось то, что в английской прессе уже назвали «моментом идиотизма». «Арсенал» выпустил на поле Мартинелли, тот убежал в контратаку, Нету решил остановить её любой ценой и пошёл в жёсткий, абсолютно ненужный подкат. Мартинелли мог удержаться на ногах, но судья остановил игру и дал вторую жёлтую. Удаление игрока атаки в ситуации, когда срочно нужно отыгрываться.

Удаление Педру Нету globallookpress.com

Для «Челси» это уже почти система. Это их девятая красная во всех турнирах за сезон и очередной удар по борьбе за Лигу чемпионов. Самое обидное, что именно в этот момент «Челси» был лучше, давил и постепенно наигрывал на второй гол. Но сам себя лишил шанса продолжать этот темп в равных составах.

Райя спас в концовке, «Арсенал» не подпускает Гвардиолу к первому месту

Казалось бы, 11 на 10, бери мяч, успокой игру, доведи до свистка. Но матч и не думал становиться спокойным. «Челси» всё равно нашёл свои моменты. Сначала Кайседо зарядил мимо правой девятки, а в добавленное время Делап даже забил, но перед этим Жоау Педру залез в явный офсайд при развитии атаки — гол отменили.

«Арсенал» снова выиграл не потому, что был ярче. Он выиграл благодаря плану Б, который не стыдно включать в больших матчах. При этом Артета наверняка будет разбирать индивидуальные ошибки — странные касания Салиба, рискованные эпизоды Субименди, спорный момент с рукой Райса, который мог перевернуть матч. Но в сезоне, где давление растёт с каждым туром, такие победы ценнее красивых разгромов — это и называют чемпионской привычкой.

«Челси» же, несмотря на поражение, показал признаки прогресса, «синие» не боялись играть через короткий пас, нашли Палмеру пространство впереди, заставили «Арсенал» защищаться глубоко и паниковать. Но всё снова упёрлось в две хронические проблемы: стандарты у своих ворот и дисциплину. Пока это не вылечено, даже идеальная игра в атаке не будет гарантировать результат.