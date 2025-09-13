«Вест-Хэм» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 13-го сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест-Хэм» примет «Тоттенхэм». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм: Мадс Хермансен, Кайл Уолкер-Питерс, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Джеймс Уорд-Праус, Матеуш Фернандеш, Лукас Пакета, Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Malick Diouf, Tomas Soucek Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Ксави Симонс, Мохаммед Кудус, Папе Сарр, Жоау Палинья, Лукас Бергвалль, Педро Порро, Матис Тель

Ход матча

45+4' Перерыв.

45+4' Последний момент у «Тоттенхэма "в этом тайме и подача со штрафного с левого фланга. Симонс подаёт и Боуэг перехватывает мяч.

45+2' Трибуны тоже притихли под конец первой половины матча. Кажется, все ждут перерыва на 'Лондон Стэдиум'.

45+1' Судья добавдяет 2 минуты к первому тайму.

«Вест-Хэм» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

45' 39% на 61% по владению мячом в первом тайме. Не самая интересная игра, ждём преображения команд во втором тайме.

44' Ван де Веен прерывает контратаку хозяев и прорыв Саммервиля по левому флангу.

43' Прижали гости хозяев к своей штрафной.

42' Подача Кудуса в ворота — вратарь выносит мяч кулаком.

42' Навесная передача Кудуса не дохолдит до штрафной, зато будет ещё один угловой у 'Тоттенхэма'.

40' Ван де Веен сейчас напугал свю оборону, совершив небрежную скидку головой на вратаря. Повезло, что рядом не оказалось соперников.

40' 5 минут до конца первого тайма. Очень вязкий и плотный футбол мы наблюдаем.

38' Снова угловой и Соучек снимает верховой мяч в штрафной.

37' Очередной угловой от Кудуса с правого фланга: на сей раз розыгрыш и навес от Порро. Мавропанос выигрывает борьбу во вратарской.

36' Игра возобновилась. Судьи не усмотрели фола в борьбе ван де Веена с Фернандешем.

35' ВАР просматривает эпизод на предмет фола во вратарской.

35' Подача Кудуса во вратарскую — будет ещё один угловой.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

34' Кудус в борьбе с Диуфом зарабатывает очередной угловой на правом фланге.

33' Неудачая контратака хозяев: Уорд-Прауз не поспевает к мячу на правом фланге.

33' Симонс подаёт угловой с левого фланга, Соучек выносит мяч.

32' Уокер-Питерс подкатилс под Спенса, перведя мяч на угловой.

30' Неплохая комбинация гостей внтри чужой штрафной снова завершилась неточным навесом за пределы поля.

29' Симмонс после неплохой комбинации отдавал не глядя мяч налево, но там в свободной зоне не оказалось никого, кроме соперников.

27' Очень много навесов как с одной, так и с другйо стороны в первом тайме. На этот раз Спенс вырезал внешней сторонлой стопы мяч в центр штрафной, но получилось прямо в руки вратарю 'Вест-Хэма'.

25' Симонс отработал в обороне, выбив в поткате мяч у Уокера-Питерса и прервав затяжную позиционную атаку хозяев.

22' Розыгрыш корнера и Соучек попадает в офсайд на дальней штанге.

21' Навесную передачу Диуфа с левого фланга прерывает Ромеро, переведя мяч на угловой.

Ромеро и Джиллетт globallookpress.com

19' Кудус подаёт и Ромеро поражает ворота соперника. Но судья не засчитывает гол — перед ударом Ромеро завалил в штрафной Уокера-Питерса.

18' Симонс бил из-за штрафной. Мяч попал в голову Мавропаносу. Угловой.

17' Неплохая подача Диуфа с левого фланга, мяч не каснулся никого из игроков 'Вест-Хэма' в чужой штрафной.

16' Ван де Вен останавливает Боуэна на входе в штрафную.

14' Пакета развернулся в чужой штрафной и с левой покатил в дальний нижний угол противоход Викарио. Мяч прошёл рядом со штангой.

13' Неудачная попытка Палиньи длинным пасом найти партнёра в штрафной площади. Мяч ушёл за линию ворот.

12' Дальняя верховая предача на Пакета. Бразильцу тяжело бороться на втором этаже с мощными защитниками гостей.

10' Кудус активен на правом фланге. Игрок пытается обыгрывать, навешивать. Пока с переменным успехом.

9' Кудус подаёт с правого фланга — Мавропанос выносит мяч.

9' Кудус прошёл по правому флангу, но Саммервиль заблокировал его навес. Будет угловой.

8' Игра рукой зафиксирована у Спенса.

7' Ещё один нетчный навес от хозяев, и мяч на сей раз уходи за пределы поля.

6' Первая позиционная атака 'Вест-Хэма'. Навесы пока не проходят, но подбор за хозяевами.

5' Попытка отправить Симонса в прорыв передачей со своей половины поля не удалась. Слишком сильной вышла передача.

4' Гости, используя контрпрессинг, заставляют ошибиться Хермансена в передаче.

3' Новичок 'Тоттенхзэма' Хави Симмонс расположился на левом фланге атаки.

2' Много вреховой борьбы по вему периметру поля на первых минутах.

1' Тоттенхэм начинает матч с позиционной атаки. Удар Кудуса из штрафной блокирован.

1' Судья даёт свисток и запускает секундомер! Мы начинаем!

Перед матчем

19:29 Матч скоро начнётся.

19:23 Футболисты в подтрибунном помещении и готовятся выйти на поле.

19:10 Матч пройдёт на стадионе 'Лондон Стэдиум', вмещающем 62500 зрителей.

19:05 Если посмотреть на состав гостей, то первое, что бросается в глаза — это отсутствие в старте Ришарлисона. Наверняка бразилец пока не готов на сто процентов, после тяжелейшего выезда своей сборной в Боливию.

19:00 Главный арбитр матча — Драрред Джиллетт. Важно отметить, что в играх с участием 'Тоттенхэма' он демонстрирует более строгое судейство.

Стартовые составы

'Вест-Хэм': Хермансен, Уокер-Питерс, Килман, Диуф, Мавропаноc, Саммервилл, Уорд-Прауз, Фернандеш, Боуэн, Соучек, Пакета

'Тоттенхэм': Викарио, Ромеро, Порро, Спенс, ван де Вен, Пальинья, Симонс, Бергвалль, Кудус, Сарр, Тель

'Вест-Хэм'

Клуб из Западного Лондона дал ужасное начало в сезоне 2025/26, потерпев 3 поражения в 4 матчах. Помимо вылета из второго раунда Кубка лиги от 'Вулверхэмптона' (3:2), 'молотобойцы' потерпели разгромные поражения от 'Сандерленда' (3:0) и 'Челси' (1:5). После выездной победы над 'Ноттингем Форрест' в последнем 3-м туре Грэм Поттер отчаянно нуждаться в ещё одном положительном результате, чтобы успокоить своих критиков. Возможно, международная пауза пошла команде на пользу, и Поттер сумел исправить недочёты нового сезона.

'Вест Хэм' только что переподписал краткосрочный контракт с вратарём-ветераном Лукашем Фабьянски, а Игорь Хулио прибыл в аренду из 'Брайтона'. Отличную форму демонстрирует Джаррод Боуэн, он принял участие в девяти голах Премьер-лиги в последних девяти матчах (6 голов, 3 передачи). Под вопросом участие в игре Николаса Фюллькруга и Джорджа Эрти, уже точно известно, что из-за травмы плеча не сможет сыграть в матче Луис Гильерме.

'Тоттенхэм'

Впервые после неожиданного ухода Дэниэла Леви 'Тоттенхэм Хотспур' выйдет на поле в субботу вечером, чтобы встретиться с 'Вест Хэм Юнайтед' в лондонском дерби Премьер-лиги. Леви вёл дела клуба с декабря 2000-го года и при нём 'Шпоры' преодолели путь от середняков турнирной таблицы до победителей Лиги Европы и претендентов на Лигу чемпионов. Но те, кто стоял выше него, посчитали, что перестановки могут принести еще больший успех клубу, генеральным директором которого сейчас является бывший руководитель 'Арсенала' Винай Венкатеш. 'Тоттенхэм' неплохо начал этот сезон, уступив в Суперкубке УЕФА французскому 'ПСЖ' лишь в серии пенальти. Во внутреннем чемпионате 'Шпоры' начали с уверенных сухих побед над 'Бёрнли' (3:0) и 'Манчестер сити' (0:2), однако затем неожиданно уступили дома 'Борнмуту' со счётом 0:1.

Два новых игрока 'Тоттенхэма' могут дебютировать в Премьер-лиге на стадионе 'Лондон Стэдиум': Хави Симонс и подписанный в последний день трансферного окна и Рэндал Коло Муани. Появление первого вполне вероятно, тогда как последнему ещё предстоит выиграть конкуренцию у Ришарлисона и, восстанавливающемуся после травмы, Доменику Соланке. В составе гостей также не смогут появиться на поле Кота Такая из-за травмы стопы, Деян Кулусевски из-за травмы колена, Джеймс Мэддисон из-за травмы передней крестообразной связки. Раду Драгушин, также перенёсший травму крестообразной связки уже восстановился, но пока ещё набирает форму и не готов выйти на поле. Мохамед Кудус сыграет против своего бывшего клуба, что добавит матчу остроты.

Личные встречи

За всю богатейшую историю противостояний между этими командами, насчитывающую 167 матчей. 'Вест-Хэм' победил 55 раз, 41 матч завершился ничейным результатом и 77 побед на счету 'Тоттенхэма'. Три последние встречи здесь, на 'Лондон Стэдиум' также завершились ничьими (1:1).

Эксперты Live.Sport.Ru составили на этот матч прогноз с коэффициентом 2.95.