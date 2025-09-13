Вест Хэм — Тоттенхэм: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.95

1-й периодСалават Юлаев — АвтомобилистОнлайн
    «Тоттенхэм»
    «Вест Хэм» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2025 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 19:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают 16-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе после 3-х туров. «Вест Хэм» опережает зону вылета лишь на 1 балл.

    Стоит отметить, что в прошедшем сезоне чемпионата Англии команда расположилась во 2-й части таблицы, заняв 14-е место.

    Вест Хэм — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Вест Хэм» одолел на чужом поле «Ноттингем Форест» со счетом 3:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого «молотобойцы» уступили «Вулверхэмптону» (2:3) в Кубке английской лиги.

    В 4-х официальных матчах нынешнего сезона «Вест Хэм» трижды проиграл и смог только однажды победить. За этот отрезок команда также уступила «Челси» (1:5) и «Сандерленду» (0:3).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Фюллькруг и Луис Гильерме (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Вест Хэм» точно не может занести начало сезона себе в актив, ведь команда проиграла большинство матчем, находясь рядом с зоной вылета в АПЛ.

    К тому же, «молотобойцы» пропустили довольно много голов за 3 тура (8). Это худший результат в чемпионате Англии. Столько же пропустил «Вулверхэмптон», который занимает последнее место.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: После 3-х туров в АПЛ «шпоры» располагаются на 4-й позиции, имея в своем активе 6 очков. «Тоттенхэм» отстает от лидерства в чемпионате на 3 балла.

    Команда уже успела провести 1 поединок на чужом поле, в котором сумела набрать 3 очка, не пропустив ни одного гола.

  • Пять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви
  • В «Тоттенхэме» внезапно началась новая эпоха
  • 06/09/2025

    • Последние матчи: В прошедшем поединке «Тоттенхэм» уступил дома «Борнмуту» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 5-й минуте. Матчем ранее «шпоры» одолели «Манчестер Сити» (2:0).

    В 4-х встречах во всех турнирах нынешнего сезона команда по 2 раза выиграла и проиграла. За этот период «Тоттенхэм» сумел забить 7 голов при 3-х пропущенных.

    Не сыграют: Драгусин, Кулусевский, Мэддисон и Такай (у всех — травмы).

    Состояние команды: Пока что «Тоттенхэм» находится в отличной форме, команда занимает место в топ-5 и пытается бороться за место в Лиге чемпионов.

    У команды отлично начал сезон нападающий Ришарлисон. За 3 матча в АПЛ форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров.

    Статистика для ставок

    • «Вест Хэм» проиграл 3 матча из последних 4-х

    • В последних 3-х встречах АПЛ «Тоттенхэм» дважды победил

    • В последних 3-х очных поединках команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 2.07, победа «Вест Хэма» — 3.45, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Тоттенхэм» играет уверенно и стабильно набирает очки.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.95.

    Прогноз: Матч может получится результативным. У «Вест Хэма» есть проблемы в обороне.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.25.

