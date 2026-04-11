«Ливерпуль» подходит к матчу в крайне сложном состоянии — серия поражений, давление на Арне Слота и параллельно важнейшее противостояние с «ПСЖ». На этом фоне игра с «Фулхэмом» выглядит потенциально проблемной, поскольку соперник рядом в таблице и в неплохой форме. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

17' Нгумоа рухнул в штрафной соперника после контакта с защитником, молчит Тэйлор!

15' Робертсон навесил с левого фланга, мяч всех перелетел, но остался у «Ливерпуля».

13' Салах в нижний угол бил из штрафной – Лено на месте!

11' Фримпонг выкатил на линию штрафной Робертсону, его удар успел накрыть защитник.

10' Нгумоа подхватил мяч на левом фланге после углового, но трёх защитников всё-таки обыграть не смог.

08' Фримпонг навешивал с правого фланга, мяч отскочил на угловой.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 66 Владение мячом 34 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 2 Фолы 1

06' Конате нарушил правила в борьбе за мяч, Салах неплохо навесил с угла поля.

05' Угловой заработал «Ливерпуль».

03' Робертсон пытался вырезать передачу вперёд по флангу, неточно получилось.

01' «Фулхэм» разыграл с центра, поехали!

До матча

19:15 Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Фримпонг, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Джонс, Салах, Вирц, Нгумоа, Гакпо.

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Андерсен, Басси, Робинсон, Берге, Ивоби, Уилсон, Кинг, Бобб, Муньис.

19:00 Главным арбитром матча будет Энтони Тэйлор. Ассистенты — Гэри Бесвик и Блейк Энтробас. Четвёртый арбитр — Оли Лангфорд. ВАР — Стюарт Этуэлл, АВАР – Крейг Тэйлор.

«Ливерпуль»

Ситуация у команды Слота тревожная. Три поражения подряд, провал в кубке и неудачный первый матч с «ПСЖ» — всё это резко меняет настроение вокруг сезона. Теперь задача минимум — удержаться в зоне Лиги чемпионов через чемпионат.

При этом дома «Ливерпуль» всё ещё чувствует себя увереннее. «Энфилд» остаётся фактором, который может стабилизировать игру, особенно в момент, когда команда теряет уверенность и регулярно проваливает отрезки по ходу матчей.

Кадрово есть ограничения: нет Алисона, есть вопросы по готовности ряда игроков после матча в Париже. Вернётся в состав Мохамед Салах, а в атаке снова будут искать баланс — форма Юго Экитике просела, и возвращение Александера Исака даёт тренерскому штабу дополнительные варианты.

«Фулхэм»

Команда Марку Силвы проводит крепкий сезон и всё ещё держится рядом с еврокубковой зоной. Отставание минимальное, поэтому каждый матч против прямых конкурентов — шанс приблизиться.

«Фулхэм» подходит к игре с более стабильными результатами, чем соперник. Победы чередуются с ничьими, но команда регулярно набирает очки и остаётся неудобной для фаворитов. Важно и то, что в первом круге они уже отобрали очки у «Ливерпуля».

Стиль остаётся узнаваемым: активная игра, быстрые переходы и опасность в концовках матчей. «Фулхэм» часто добавляет после перерыва, и именно этот фактор может стать ключевым — «Ливерпуль» в последнее время как раз проседает по ходу вторых таймов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.55.