В субботу, 25 октября, «Челси» уступил «Сандерленду» в рамках 9-го тура Английской Премьер Лиги. Голы за «Сандерленд» забили Изидор и Тальби, у «Челси» отличился Гарначо. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

90+8' Матч окончен. Инициативой больше владели футболисты «Челси», но очень грамотно сыграл как в обороне так и в атаке «Сандерленд».

90+7' Организуют последнюю атаку игроки «Челси».

90+3' Гоооол! 1:2. Шемсдин Тальби точным ударом в дальний угол ворот «Челси» с линии штрафной не оставил шансов вратарю Санчесу. Классная контр-атака получилась у «Сандерленда», голевая на счету Бробби.

90+2' Рис Джеймс подал со штрафного к воротам «Сандерленда», отбиваются гости.

90' Добавленное время 6 минут.

90' Удар Кайседо из-за пределов штрафной «Сандерленда», заблокировали защитники.

88' Желтая карточка показана Андрею Сантосу.

88' Вытягивают из каждой остановки игроки «Сандерленда» по максимуму времени.

86' Гонят болельщики игроков «Челси» в атаку, но мало что получается у ворот гостей создать хозяевам поля.

84' Замены в составе «Челси»: ушли Педру Нету и Жоао Педро, вышли Андрей Сантос и Тайрик Джордж.

82' Гертрейда пробил из-за пределов штрафной «Челси», мяч в одного из защитников попав до ворот не долетел.

80' Продолжает «Челси» владеть инициативой, но очень собранно в обороне действуют игроки «Сандерленда».

79' Столкновение Норди Мукиэле и Тревора Чалоба в центре поля, оба самостоятельно поднялись на ноги и готовы встречу продолжить.

76' Замены в составе «Челси»: Джейми Гиттенс и Тосин Адарабиойо вышли, ушли Марк Гиу и Джош Ачимпонг.

75' Замены в составе «Сандерленда»: Брайан Бробби и Кристофер Ригг вышли, ушли Вильсон Изидор и Энцо Ле Фе.

74' Гранит Джака ворвался в быстрой атаке «Сандерленда» в штрафную «Челси», но защитник Джош Ачимпонг настиг полузащитника гостей и накрыл удар.

72' Удар головой Фернандеса из пределов штрафной «Сандерленда», грамотно выбрав позицию в воротах Руфс мяч легко поймал.

71' Удар Энцо Фернандеса из-за пределов штрафной «Сандерленда», мяч точно в руки вратарю Руфсу прилетел.

71' Продолжают атаковать футболисты «Челси», игроки «Сандерленда» сконцентрировались на оборонительных взаимодействиях.

70' Желтая карточка показана Энцо Ле Фе.

67' Разбивается игра на маленькие отрезки, фолы и замены темп сбивают.

65' Замена в составе «Сандерленда»: Бертран Траоре ушел, вышел Шемсдин Тальби.

64' Повреждение у Кукурельи, медицинский штаб «Челси» появился на поле.

63' Инициатива у «Челси», вынуждены защищаться игроки «Сандерленда».

60' Эстевао пробил из пределов штрафной «Сандерленда», успел под мяч подставиться защитник гостей Гертрейда.

58' Замена в составе «Челси»: вместо Гарначо вышел Эстевао.

57' Удар Гарначо из-за пределов штрафной «Сандерленда», яч выше ворот полетел.

55' Подача со штрафного к воротам «Сандерленда» от Риса Джеймса, удалось отбиться гостям.

52' В среднем темпе начинается вторая половина матча.

49' Норди Мукиэле вбрасывает раз за разом ауты в штрафную площадь «Челси», отбиваются хозяева.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+3' Перерыв. «Челси» владеет мячом и инициативой, но «Сандерленду» удается пропорционально отвечать.

45+2' Захватили инициативу игроки «Челси» в концовке тайма, «Сандерленд» к собственной штрафной площади отошел.

45' Добавленное время 3 минуты.

44' Трево Чалоба пробил из-за пределов штрафной «Сандерленда», мяч из под перекладины на угловой перевел вратарь Руфс.

42' Бертран Траоре пробил из-за пределов штрафной «Челси» в быстрой атаке «Сандерленда» в дальний угол ворот, переместившись достаточно легко поймал мяч вратарь Санчес.

40' Алехандро Гарначо замыкал подачу с углового «Челси» на дальней штанге, но спас «Сандерленд» вратарь Руфс.

39' Пенальти не будет. Посчитали контакт защитника гостей и Жоао Педро в штрафной «Сандерленда» недостаточным.

38' Смотрится ВАР на предмет пенальти в ворота «Сандерленда».

36' Падение Кукурельи в штрафной «Сандерленда», показывал защитник «Челси» что тянули его за футболку, но арбитр встречу продолжил.

34' Повреждение Трай Хам получил, но сможет игрок «Сандерленда» самостоятельно продолжить встречу.

32' Позиционная атака «Челси», тщательно готовят угрозу «синие».

30' Прострел Ле Фе в штрафную «Челси» с левого фланга атаки «Сандерленда», полузащитник хозяев Кайседо первым на мяче оказался.

28' Удар Изидора с края штрафной «Челси», мяч с внешней стороны ворот сетку всколыхнул.

26' Позиционная атака «Челси», пока мяч в центре поля разыгрывается хозяевами.

24' С мячом футболисты «Сандерленда», контролируют мяч гости на своей половине поля.

22' Гоооол! 1:1. После вброса из-за боковой в штрафную «Челси» Мукиэле, нашел возможность пробить с близкого расстояния Вильсон Изидор вколотив мяч в сетку ворот хозяев.

19' Энцо забрасывал на Кукурелью в штрафную «Сандерленда», но не получилось качественно обработать мяч у защитника «Челси».

17' «Челси» владеет инициативой, «Сандерленд» вынужден обороняться.

14' Удар Гарначо из пределов штрафной «Сандерленда», мяч мимо ворот пролетел.

13' Удар Кукурельи из пределов штрафной «Сандерленда», заблокировали защитники гостей. На подборе оказался Кайседо, удар которого выше ворот пролетел.

12' Гарначо заработал угловой у ворот «Сандерленда».

10' Энцо Ле Фе пробил со штрафного, мяч перелетев через стенку перелетел и через ворота «Челси».

09' Изидор заработал штрафной для «Сандерленда» в непосредственной близости от штрафной площади «Челси».

07' «Челси» в позиционной атаке, продолжают атаковать хозяева на эмоциях после забитого гола.

04' Гоооол! 1:0. Алехандро Гарначо ворвавшись в штрафную «Сандерленда» после передачи Педру Нету пробил с левой ноги, мяч прошил вратаря гостей Робина Руфса в ближний угол ворот влетев.

01' Трай Хам пробил головой из пределов штрафной «Челси», удар не получился сильным, спокойно поймал мяч вратарь Роберт Санчес.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Сандерленда».

До матча

16:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, вмещающем 41 841 зрителя.

16:40 Главным судьей матча будет Эндрю Мэдли.

Стартовые составы команд

«Челси»: Санчес, Джеймс, Чалоба, Кукурелья, Ачимпонг, Фернандес, Кайседо, Гарначо, Педро, Нету, Гиу.

«Сандерленд»: Руфс, Хам, Мукиэле, Баллард, Мандава, Гертрейда, Джака, Садики, Ле Фе, Изидор, Траоре.

«Челси»

«Челси» после восьми туров английской Премьер-лиги имеет 14 очков в активе и находится в зоне еврокубков (топ-5). Команда занимает пятое место в таблице АПЛ, на пять баллов отставая от лидера «Арсенала» и на один — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также только по разнице мячей опережая ближайшего преследователя — «Тоттенхэм». В своем предыдущем поединке рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов «Синие» на своем поле одержали разгромную победу над «Аяксом» (5:1). Перед этим в восьмом туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда теперь в чужих стенах с результатом 3:0 разбил «Ноттингем Форест».

В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» неизменно выигрывал. Это говорит об отличных шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор домашнего поля. Энцо Фернандес — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами. Не помогут команде в отчетной встрече травмированные Бадьяшиль, Колуилл, Дилэп, Эссуго и Палмер, и дисквалифицированные — Густо и Мудрик.

«Сандерленд»

«Сандерленд» после восьми туров английской Премьер-лиги имеет 14 очков в активе и находится в верхней половине таблицы. Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от нынешнего соперника, а заодно и зоны еврокубков (топ-5), а также на один балл опережая восьмой в таблице «Кристал Пэлас». В своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура Премьер-лиги «Черные Коты» на своем поле одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:0). Перед этим в седьмом туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда на чужом поле проиграл «Манчестер Юнайтед» с результатом 0:2.

В шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Сандерленд» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих. Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы как минимум на мировой исход, тем не менее, это будет весьма непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля. Вильсон Изидор — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами. Не помогут команде в связи с травмами в отчетной игре Алесе, Циркин, Диарра, Хьелде и Мандл.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 125 матчей. В 61 игре победил «Челси», в 42 «Сандерленд», оставшиеся 22 матча завершились вничью.

