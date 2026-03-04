Сможет ли «Арсенал» нарастить свой отрыв в АПЛ?

В среду, 4 марта, «Брайтон» примет на своем поле «Арсенал» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

32' Матс Виффер («Брайтон») закручивал навес во вратарскую гостей, там надежно головой сыграл Габриэль дос Сантос («Арсенал»).

30' Деклан Райс («Арсенал») исполнил удар со стандарта, но мяч пролетел чуть выше перекладины!

29' Габриэля Мартинелли («Арсенал») снесли на левой бровке, это может быть опасный штрафной!

27' Давид Райя («Арсенал») запустил длинную передачу на партнеров, но Ян-Паул Ван Хекке («Брайтон») вынес мяч подальше от своих ворот.

26' Перспективный стандарт заработал Кристиан Москера («Арсенал») для своей команды.

25' Габриэль дос Сантос («Арсенал») прервал опасную атаку соперника, сфолив в центре поля, но судья карточку не показал.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 0 4 Фолы 5

23' Деклан Райс («Арсенал») навесил со стандарта в штрафную соперника, однако партнеры не откликнулись на эту передачу.

21' Карлос Балеба («Брайтон») решил взять игру на себя и пробил метров с 35, но мяч полетел слишком высоко.

20' Хозяева тотально владеют мячом, а «Арсенал» не спешит включать прессинг и прижимается к своим воротам.

18' Жоржиньо Рюттер («Брайтон») классно отыгрался в стенку с партнером и пробил с линии штрафной, но мяч не попал в створ!

16' Ферди Кадыоглу («Брайтон») навесил в центр штрафной, там было много суеты, но в итоге мяч выбит в середину поля.

14' Барт Вербрюгген («Брайтон») долго искал кому отдать передачу и в итоге зарядил сильно в аут.

13' Диего Гомес («Брайтон») пробил головой после навеса со штрафного, но удар получился не очень опасным.

11' Кристиан Москера («Арсенал») буквально выбросил за пределы поля Жоржиньо Рюттера («Брайтон») и получил за это заслуженную желтую карточку!

09' Г-ООООООООО-Л! «Арсенал» — 1:0! Букайо Сака! Сака получил мяч на правой бровке атаки, сместился в центр и пробил с левой ноги — Барт Вербрюгген не выручил!

08' Давид Райя («Арсенал») поймал мяч в руки после заброса в свою штрафную и начал атаку гостей.

07' Виктор Дьёкереш («Арсенал»)был слишком активен в прессинге и сфолил на чужой половине поля.

05' Букайо Сака («Арсенал») отлично убежал по правой бровке и прострелил вдоль ворот, но Габриэл Мартинелли («Арсенал») не смог замкнуть эту передачу.

04' Корнер у ворот гостей ни к чему опасному не привел — Кристиан Москера («Арсенал») вынес мяч со штрафной.

03' Карлос Балеба («Брайтон») перехватил передачу голкипера и пробивал в пустые ворота, но защитник головой выбил мяч на угловой.

02' Под прессингом «Арсенала» Барт Вербрюгген («Брайтон») едва не ошибся с передачей — мяч улетел за боковую.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Брайтон» — «Арсенал» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Амекс». Игра вот-вот начнется!

22:25 Сегодня в Люксембурге отличная футбольная погода, во время матча температура будет около +10℃.

22:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:15 Главным арбитром встречи назначен Крис Кавана.

22:10 Сегодняшний матч пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс», который вмещает 31 876 зрителей.

22:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Брайтон» — «Арсенал». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Брайтон»: Вербрюгген Барт, Виффер Матс, Ван Хекке Ян-Паул, Боскальи Оливье, Кадыоглу Ферди, Балеба Карлос, Гросс Паскаль, Гомес Диего, Хиншелвуд Джек, Митома Каору, Рюттер Жоржиньо.

«Арсенал»: Райя Давид, Тимбер Юрриен, Москера Кристиан, Габриэль дос Сантос, Инкапье Пьеро, Субименди Мартин, Райс Деклан, Сака Букайо, Эзе Эберечи, Мартинелли Габриэл, Дьёкереш Виктор.

«Брайтон»

«Брайтон» является крепким середняком чемпионата Англии и в данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице. Ему будет сложно бороться за еврокубки, но и в зону вылета «чайки» вряд ли опустятся. На счету «бело-синих» 37 набранных очков, а разница забитых и пропущенных голов — 38:35.

У Брайтона два последних тура в АПЛ выдались просто невероятными по накалу и результату — команда одержала победы над «Брентфордом» (2:0) и «Ноттингем Форест» (2:1). Однако до этого в Премьер-лиге у «чаек» было два поражения подряд от «Кристал Пэлас» (0:1) и «Астон Виллы» (0:1).

«Арсенал»

«Арсенал» уверенно играет в этом сезоне и справедливо лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету «канониров» 64 набранных очка, а их отрыв от «Манчестер Сити» составляет пять баллов, но при этом у «горожан» на одну игру проведено меньше.

Беспроигрышная серия «Арсенала» во всех турнирах составляет девять матчей. Что касается Премьер-лиги, то в ней «канониры» выиграли два последних тура у «Тоттенхэма» (4:1) и «Челси» (2:1). Виктории над такими серьезными соперниками лишний раз доказывает уровень игры «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Личные встречи

В последние годы в этой дуэли доминирует «Арсенал», который не проигрывал в шести предыдущих очных матчах: четыре победы и две ничьи. Последняя очная встреча между ними прошла в декабре прошлого года, она завершилась победой «пушкарей» со счетом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.70