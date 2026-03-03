4 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Арсенал». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брайтон — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.70.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» проводят посредственный сезон.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» на 11 зачетных баллов отстает от пятой позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Чайки» переиграли «Ноттингем Форест» (2:1).

До того команда одолела «Брентфорд» (2:0).  А вот поединок с «Ливерпулем» завершился досадной коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Брайтон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Чайки» нынче поднаторели в плане стабильности результатов.  Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Брайтон» традиционно неудачно противостоит «Арсеналу».  В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» не намерены сходить с трона.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» на 5 очков оторвался от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Канониры» одолели «Челси» (2:1).

До того команда уверенно переиграла «Тоттенхэм» (4:1).  А вот чуть ранее она подписала мировую с «Вулверхэмптоном» (2:2).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» находятся на эмоциональном подъеме.  Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч.  Да и «чайки» были обыграны в двух последних очных поединках.

Команда Микеля Артеты всеми силами пытается удержаться на первой строчке.  Да и Виктор Дьекереш явно пополнит свой голевой багаж.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Канониры» на данном этапе выглядят весьма симпатично, и явно не намерены близко подпускать конкурентов.

Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.33

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Арсенал» в 2 своих последних поединках наколотил 6 мячей в ворота соперников
  • «Брайтон» уступил «пушкарям» в 2 последних очных поединках
  • «Канониры» на выезде не проигрывают уже 3 месяца
  • «Чайки» не обыгрывают «Арсенал» уже 5 с половиной лет
  • «Арсенал» на выезде в среднем забивает 2 гола за матч