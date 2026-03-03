прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.70

4 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Арсенал». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брайтон — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.70.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» проводят посредственный сезон. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» на 11 зачетных баллов отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» переиграли «Ноттингем Форест» (2:1).

До того команда одолела «Брентфорд» (2:0). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился досадной коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брайтон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» нынче поднаторели в плане стабильности результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Брайтон» традиционно неудачно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» не намерены сходить с трона. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» на 5 очков оторвался от второй позиции. При этом команда в среднем забивает аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Канониры» одолели «Челси» (2:1).

До того команда уверенно переиграла «Тоттенхэм» (4:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Вулверхэмптоном» (2:2).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и «чайки» были обыграны в двух последних очных поединках.

Команда Микеля Артеты всеми силами пытается удержаться на первой строчке. Да и Виктор Дьекереш явно пополнит свой голевой багаж.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Канониры» на данном этапе выглядят весьма симпатично, и явно не намерены близко подпускать конкурентов.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.

