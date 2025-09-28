На «Сент-Джеймс Парк» в воскресенье сойдутся «Ньюкасл» и «Арсенал». Лондонцы борются за сокращение отставания от «Ливерпуля», а хозяева попытаются сохранить статус неудобного соперника для «канониров», которых они трижды подряд обыгрывали на своей арене без пропущенных мячей. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

51' Ливраменто немного не успел к скидке от Вольтемаде – Габриэл был первым на мяче в центре поля.

49' Калафьори отдал в штрафную на Дьёкереша, не дали шведу принять мяч.

48' Сака сфолил сзади на Гордоне — без жёлтой карточки обошёлся арбитр.

47' Тимбер поскользнулся у штрафной «Ньюкасла», момент упустил.

45' 7 минут добавлено.

45' Сака здорово открылся под скидку в штрафной, но принял мяч рукой.

Статистика матча 3 Удары в створ 4 0 Удары мимо 2 46 Владение мячом 54 6 Угловые удары 5 1 Офсайды 3 3 Фолы 3

43' Игра возобновлена, Сандро продолжает игру.

42' Тонали очень неприятно мяч попал в голову — нужна помощь врачей итальянцу.

40' Дьёкереш не смог обыграть Тшау, остановил защитник Виктора в своей штрафной.

39' Эзе боролся с соперниками на линии штрафной, потерял мяч в итоге.

37' Очередной угловой «Арсенала» не закончился ударом, Тонали вынес мяч.

34' ГОООООООООООЛ! «Ньюкасл» впереди! Быстро разыграли угловой хозяева, отлично навесил в штрафную Тонали – и Ник Вольтемаде головой пробил в угол. 1:0!

32' Сака прорвался по правому флангу и пробил в ближний — Поуп на месте.

29' Какой же сейв совершил Поуп! После того самого аута Калафьори Сака пробил с полулёта — Ник сложился и отразил.

28' Калафьори только что взял и украл полотенце у Ника Поупа! Уж очень хотелось протереть мяч перед аутом итальянцу.

26' Гордон пробил с линии штрафной после смещения в центр – в руки Райе.

25' Троссард пробил в штангу с левой ноги! Мог выходить вперёд «Арсенал» сейчас!

24' Дьёкереш головой скинул на Калафьори — мимо пробил итальянец.

24' Троссард заработал штрафной на половине поля «Ньюкасла», шанс для «Арсенала».

22' Гордон выбил мяч на угловой после прострела Сака.

21' Не получается вообще ничего с угловых у «Ньюкасла», легко справляются раз за разом защитники гостей.

20' Габриэл неудачно выбил прямо в Мёрфи, после отскока ещё один угловой.

17' Ого, отменил арбитр пенальти в ворота «Ньюкасла»! Не было фола на Дьёкереше, Поуп сначала сыграл в мяч.

16' Арбитр идёт смотреть ВАР.

14' Пенальти в ворота «Ньюкасла»! Поуп сбил Дьёкереша после ошибки партнёра в центре поля. Мёрфи неудачно сбросил назад, Дьёкереш обыграл Поупа первым касанием, Нику пришлось фолить в своей штрафной.

14' Райя хорош на выходе, кулаком выбил мяч после навеса Тонали.

13' Тшау пробил головой в соперника – и ещё раз с угла поля надо подать.

12' Гордон навешивал в штрафную после подбора, снова угловой.

11' Головой пробил Жоэлинтон после навеса с углового – в руки Райе.

10' Бёрн боролся за мяч в штрафной после подачи Мёрфи, угловой получилось заработать.

09' Тимбер отдавал передачу вперёд — неточно.

07' Сака накрутил Бёрна на фланге, но прострелил прямо в руки Поупу.

07' Удар Дьёкереша заблокировал Бёрн! Из штрафной уже бил Виктор.

05' Поуп тащит после удара Эзе! Опасно бил из штрафной вторым касанием англичанин, но из самого угла вытащил кипер!

04' Калафьори на левом фланге остановил проход Мёрфи.

02' Райс навесил со штрафного, Дьёкереш пробил головой в руки Поупу.

01' «Арсенал» начал с центра, поехали!

До матча

18:20 В Англии погода по-прежнему не мешает футболу: сегодня комфортные +16 в Ньюкасле, без осадков.

18:00 Судейская бригада: главный арбитр — Джарред Джиллетт, помощники главного — Иан Хассин и Скотт Леджер. Четвертый арбитр — Энтони Тейлор, ВАР — Даррен Инглэнд, ассистент ВАР — Стив Мередит.

17:35 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Тшау, Ботман, Бёрн, Гимарайнш, Жоэлинтон, Тонали, Мёрфи, Вольтемаде, Гордон.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Москера, Габриэл, Калафьори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Троссард, Дьёкереш.

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау пока буксует в чемпионате: всего одна победа в пяти турах и 13-е место. Главная проблема — атака: всего три забитых мяча в АПЛ. Отсутствие Александра Исака, ушедшего летом, сильно ударило по результативности. Тем не менее оборона «сорок» выглядит надёжно: три «сухих» матча подряд в лиге, соперники создали всего 2,6 xG.

К встрече с «Арсеналом» возвращается Энтони Гордон после дисквалификации — это важное усиление в атаке. Уверенности добавила и кубковая победа над «Брэдфордом» (4:1), где дубль сделал Жоэлинтон. Из потерь — Фабиан Шер (травма головы), а также новички Йоан Висса и Джейкоб Рэмзи. Хау, как и прежде, может прибегнуть к более жёсткой и энергичной игре против топ-соперника, что в прошлом приносило результат.

«Арсенал»

У Микеля Артеты куда более успешный старт. «Канониры» набрали 11 очков в пяти турах, уступая «Ливерпулю» уже пять баллов, поэтому право на осечки минимально. При этом оборона — лучшая в лиге (два пропущенных гола за семь матчей во всех турнирах).

Кадровая ситуация непроста: вне игры остаются Габриэл Жезус, Кай Хаверц и Нони Мадуэке, который выбыл на два месяца. Но есть и хорошие новости: восстановились Букайо Сака и Мартин Эдегор, хотя норвежец, скорее всего, начнёт со скамейки.

«Арсенал» не выигрывал на «Сент-Джеймс Парк» три сезона подряд, более того, не забивал там в этих встречах. Задача Артеты — наконец сломать неприятную серию и выдержать высокий темп «Ньюкасла».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.