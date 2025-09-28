28 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасла» и «Арсенал». Начало встречи — 18:25 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: пока «Ньюкасл» занимает в таблице АПЛ с 6 очками только 13-е место.

Последние матчи: в пятом туре «сороки» сыграли вничью в гостях с «Борнмутом» (0:0). Игра получилась очень блеклой с обеих сторон и проходила почти без голевых моментов. У «Ньюкасла» не было дисквалифицированного Гордона, а новичок Вольтемаде растворился на поле.

В Кубке английской лиги был разгромлен дома «Брэфорд» (4:1), а Лиге чемпионов было домашнее поражение от «Барселоны» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Рэмси (п), Шер (з), Висса (н).

Состояние команды: уход Александера Исака очень тяжело сказывается на «Ньюкасле», без него резко упала результативность. В начале сезона на острие атаки играл Гордон, но его постоянно тянуло вглубь. Потом были приобретены Вольтемаде и Висса (он пока травмирован) за приличные деньги. Немец пока ничего не показал за «Ньюкасл», забив лишь раз головой. Да и по манере он совсем другого типа игрок и слишком тягучий в отличие от взрывного Исака.

«Арсенал»

Турнирное положение: сейчас «Арсенал» с 10 очками идет вторым в таблице АПЛ.

Последние матчи: в пятом туре чемпионата «Арсенал» сыграл на своем поле вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1. Пропустив в самом начале, «канониры» затем перехватили инициативу, но смогли забить в конце встречи после точного удара вышедшего на замену Мартинелли.

В Кубке лиги был обыгран в гостях «Порт Вейл» (2:0), а в Лиге чемпионов «Атлетик» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Мадуэке (п), Жезус (н), Хаверц (н), Инкапье (з).

Состояние команды: летом команда Микеля Артеты здорово усилилась и сейчас выглядит без слабых мест, а на каждую позицию у испанского специалиста ест по два футболиста. Даже травмы нескольких игроков уже не напрягают тренерский штаб и болельщиков, как было в прошлом сезоне. «Арсенал» готов серьезно ввязаться в чемпионскую гонку в этом сезоне.

Статистика для ставок

В товарищеском матче перед стартом сезона «Арсенал» победил со счетом 3:2

В прошлом сезоне «Ньюкасл» выиграл дома (2:0), но проиграл на выезде (0:1)

Также была победа «Ньюкасла» в полуфинале Кубка английской лиги со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 3,70, а на «Арсенал» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

Прогноз: сейчас «Арсенал» выглядит на голову сильнее «сорок» и должен забирать три очка. Постепенно адаптируется в команде Дьокереш и уже забивает, вписался в состав Субименди, травмировался Мадуэке, но вернулся в строй Сака. По всем параметрам канониры сейчас мощнее.

Основная ставка: «Арсенал» выиграет за 2,20.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что хозяева не смогут поразить ворота соперника.

