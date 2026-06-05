6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Панама и Босния и Герцеговина. Начало игры — в 22:00 мск.
Панама
Турнирное положение: Панамцы квалифицировались на Мундиаль. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.
При этом Панама в 6 матчах отбора набрала 12 очков. Команда на 3 очка опередила сборную Суринама.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Панамцы расправились с Доминиканской Республикой (4:2).
До того команда по всем статьям уступила Бразилии (2:6). Зато поединок с ЮАР завершился викторией (2:1).
В пяти своих последних матчах Панама добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Состояние команды: Панамцы нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.
Причем Панама в среднем забивает чаще гола за матч. Зато пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: Боснийцы вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Босния и Герцеговина на 4 очка опередила ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Боснийцы не сумели одолеть Северную Македонию (0:0).
До того команда в серии пенальти переиграла Италию. А вот чуть ранее она в футбольной лотерее прошла Уэльс.
При этом Босния и Герцеговина в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Боснийцы нынче выглядят весьма монолитно. Команда не проигрывает уже более полугода.
При этом Босния и Герцеговина имеет относительно надёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала гол за матч.
Команда имеет в своём составе качественных атакующих исполнителей. Вот только не побеждают боснийцы уже 3 матча кряду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Босния и Герцеговина в этом матче выглядит предпочтительнее. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.02.
Прогноз: Боснийцы явно способны поднатореть в плане реализации, да и панамцы крайне нестабильны.
Ставка: Победа Боснии и Герцеговины за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличится лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.11.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Босния и Герцеговина не проигрывает уже более полугода
- Боснийцы имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Панама не блещет стабильностью результатов
- Босния и Герцеговина в трёх своих последних поединках сыграла вничью
- Боснийцы забивают в среднем 2 мяча за матч