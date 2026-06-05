прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.54

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Панама и Босния и Герцеговина. Начало игры — в 22:00 мск.

Панама

Турнирное положение: Панамцы квалифицировались на Мундиаль. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.

При этом Панама в 6 матчах отбора набрала 12 очков. Команда на 3 очка опередила сборную Суринама.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Панамцы расправились с Доминиканской Республикой (4:2).

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До того команда по всем статьям уступила Бразилии (2:6). Зато поединок с ЮАР завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах Панама добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

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Состояние команды: Панамцы нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

Причем Панама в среднем забивает чаще гола за матч. Зато пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Боснийцы вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Босния и Герцеговина на 4 очка опередила ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Боснийцы не сумели одолеть Северную Македонию (0:0).

До того команда в серии пенальти переиграла Италию. А вот чуть ранее она в футбольной лотерее прошла Уэльс.

При этом Босния и Герцеговина в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Боснийцы нынче выглядят весьма монолитно. Команда не проигрывает уже более полугода.

При этом Босния и Герцеговина имеет относительно надёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала гол за матч.

Команда имеет в своём составе качественных атакующих исполнителей. Вот только не побеждают боснийцы уже 3 матча кряду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Босния и Герцеговина в этом матче выглядит предпочтительнее. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.02.

Прогноз: Боснийцы явно способны поднатореть в плане реализации, да и панамцы крайне нестабильны.

2.54 Победа Боснии и Герцеговины Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч Панама — Босния и Герцеговина позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа Боснии и Герцеговины за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличится лишь один из оппонентов.

2.11 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Панама — Босния и Герцеговина принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Обе не забьют за 2.11.

Пять причин, почему ставка зайдет