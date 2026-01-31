Сумеет ли «Арсенал» вернуться на победную поступь?

В субботу, 31 января, «Лидс» примет лондонский «Арсенал» в рамках 24-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

49' Удар головой после подачи углового «Лидса» нанес Стрёйк, в падении поймал мяч вратарь Райя.

48' Позиционная атака «Арсенала», сбивают атакующий порыв хозяев тем самым «канониры».

46' Активно начинает «Лидс» вторую половину матча.

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Лидса»: Ноа Окафор и Шон Лонгстафф вышли, ушли Джеймс Джастин и Илия Груев.

45+3' Перерыв. Больше атаковал «Арсенал» и заслуженно ведёт в счете к середине матча.

45' Добавленное время 2 минуты.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 0 46 Владение мячом 54 2 Угловые удары 7 0 Офсайды 1 6 Фолы 4

42' «Лидс» в позиционной атаке, футболисты «Арсенала» отошли на свою половину поля.

41' Чуть успокоилась игра, «Арсенал» контролирует мяч на своей половине поля.

38' Гооол! 0:2. Нони Мадуэке с углового «Арсенала» совершил подачу, мяч закрутился в ворота, срезал его кулаком за ленточку голкипер «Лидса» Карл Дарлоу, не разобравшись с партнером Калвертом-Льюином в том, кто сыграет мяч первым.

37' Желтая карточка показана Габриэль Гудмундссону.

35' Калверт-Льюин наступил на ногу защитнику «Арсенала» Магальяйнсу, но сможет самостоятельно игрок гостей продолжить встречу.

34' Подача Мадуэке с углового «Арсенала», Дьёкереш головой скидывал вдоль ворот, но партнеров на пути мяча не оказалось.

«Лидс» — «Арсенал» x.com

31' Позиционная атака «Лидса», пока дело до угроз воротам «Арсенала» не доходит.

27' Гоол! 0:1. Мартин Субименди ударом из пределов штрафной «Лидса» головой поразил ближний угол ворот Дарлоу, классная голевая подача на счету Мадуэке.

27' Серия подач к воротам «Лидса», раз за разом отбиваются хозяева.

25' Придавил «Арсенал» хозяев, но до решающего удара по воротам пока дело не дошло.

23' Подача Мадуэке в штрафную «Лидса», защитник хозяев Джеймс Джастин головой мяч на угловой «Арсенала» выбил.

20' Позиционная атака «Арсенала», пока мяч в центре поля ходит от игрока к игроку.

18' Сбил Дьёкереша в центре поля полузащитник «Лидса» Паскаль Стрёйк, но желтой карточки не последовало.

16' Вброс Ампаду из-за боковой в штрафную «Арсенала», отбились гости.

15' Удар Субименди из-за пределов штрафной «Лидса», мяч по центру ворот полетел и стал легкой добычей Карла Дарлоу.

13' В среднем темпе начинается игра, команды поочередно проводят позиционные атаки.

11' Удар Ампаду из-за пределов штрафной «Арсенала», мяч выше ворот пролетел.

09' Внимательно в обороне действуют игроки «Лидса», пока в атаке у «Арсенала» мало что получается.

«Лидс» — «Арсенал» x.com

07' Угловой «Лидса», подача Стаха к воротам «Арсенала», сняли «верх» защитники гостей.

05' Позиционная атака «Арсенала», разыгрывают мяч гости на подступах к штрафной «Лидса».

04' «Лидс» контролирует мяч на своей половине поля, «Арсенал» включился в прессинг.

03' Угловой «Арсенала» в исполнении Мадуэке, выбили мяч подальше из своей штрафной хозяева.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Арсенала».

До матча

17:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на стадионе «Элланд Роад» в Лидсе, вмещающем 40 204 зрителя.

17:40 Главным судьей матча будет Стюарт Атвелл.

Стартовые составы команд

«Лидс»: Дарлоу, Родон, Стрёйк, Богл, Джастин, Гудмундссон, Ампаду, Груев, Ааронсон, Стах, Калверт-Льюин.

«Арсенал»: Райя, Магальяйнс, Инкапье, Тимбер, Салиба, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Дьёкереш, Хаверц.

«Лидс»

Павлины« занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 баллов за 23 встречи при разнице мячей 31:38. Свой предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с "Эвертоном" — 1:1. До того команда обыграла "Фулхэм" (1:0) в АПЛ и "Дерби Каунти" (3:1) в Кубке лиги.

"Лидс" после минимального поражения от "Манчестер Сити" на "Этихаде" исправно берет очки в каждом матче, не считая встречи предыдущего тура с "Ньюкаслом". Команда Даниэля Фарке любит играть в смелый и атакующий футбол, который имеет свои плюсы и минусы, но позволяющий находиться на расстоянии в шести очков от зоны вылета.

"Арсенал"

"Канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 50 баллов за 23 встречи при разнице мячей 42:17. Предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках Лиги чемпионов "Кайрат" (3:2). До того команда проиграла "Манчестер Юнайтед" (2:3) в АПЛ и одержала победу над "Интером" (3:1) в Лиге чемпионов.

"Канониры" в текущем сезоне идут к первому за 22 года чемпионству уверенно, но при меньшем количестве собственных ошибок мог иметь более комфортное преимущество. Безусловно, команда Микеля Артеты способна выиграть как АПЛ, так и другие турниры, в которых принимает участие. Травмированы — Калафьори, Даумэн и Хинкапи.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч между собой. В Лондоне, 23-го августа "Арсенал" победил со счетом 5:0.

За всю историю команды сыграли между собой 128 матчей. В 54 играх победил "Арсенал", в 41 "Лидс", оставшиеся 33 матча завершились вничью.

