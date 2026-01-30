31 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Арсенал». Начало игры — в 18:00 мск..SubAnnounce
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 баллов за 23 встречи при разнице мячей 31:38.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Эвертоном» — 1:1.
До того команда обыграла «Фулхэм» (1:0) в АПЛ и «Дерби Каунти» (3:1) в Кубке лиги.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лидс» после минимального поражения от «Манчестер Сити» на «Этихаде» исправно берет очки в каждом матче, не считая встречи предыдущего тура с «Ньюкаслом».
Команда Даниэля Фарке любит играть в смелый и атакующий футбол, который имеет свои плюсы и минусы, но позволяющий находиться на расстоянии в шести очков от зоны вылета.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 50 баллов за 23 встречи при разнице мячей 42:17.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках Лиги чемпионов «Кайрат» (3:2).
До того команда проиграла «Манчестер Юнатед» (2:3) в АПЛ и одержала победу над «Интером» (3:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Калафьори, Даумэн, Хинкапи.
Состояние команды: «Канониры» в текущем сезоне идут к первому за 22 года чемпионству уверенно, но при меньшем количестве собственных ошибок мог иметь более комфортное преимущество.
Безусловно, команда Микеля Артеты способна выиграть как АПЛ, так и другие турниры, в которых принимает участие
Статистика для ставок
- «Лидс» не проигрывал в последних трех встречах АПЛ
- «Арсенал» не выигрывал в трех последних матчах в рамках АПЛ
- Последний матч между командами завершился победой «Арсенала» со счетом 5:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.20.
ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с одним и тем же коэффициентом — 1.87.
Прогноз: Матч между командами способен выйти крайне напряженным, в котором обе команды смогут отличиться забитыми мячами
Ставка: Обе забьют — Да за 1.99.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «павлины» не проиграют немного потерявшему стабильность «Арсеналу».
Ставка: «Лидс» не проиграет за 2.38