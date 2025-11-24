«Манчестер Юнайтед»

На «Олд Траффорд» сходятся две команды, которые переживают одинаково хрупкие этапы сезона. «Юнайтед» Рубена Аморима тянет себя вверх за счёт атаки, но продолжает дарить сопернику моменты собственной невнимательностью. «Эвертон» Дэвида Мойеса постепенно обретает устойчивость и вглядывается в верхнюю половину таблицы. Победа важна обоим, хозяева могут ворваться в топ-5, гости — ещё дальше оторваться от зоны вылета.

45+4' Перерыв! «Эвертон» в меньшинстве обыгрывает «МЮ» на выезде, Амориму срочно нужно что-то придумывать. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Фернандеш и Мбёмо не смогли придумать комбинацию на правом фланге, отлично сыграл Миколенко.

45+2' Мбёмо получил жёлтую карточку за срыв атаки.

45' Добавлено 4 минуты.

45' Мощно пробил Фернандеш издалека, Пикфорд вытащил!

45' Удар Фернандеша заблокировали защитники.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 4 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 3 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 4 Фолы 3

44' Каземиро хотел сыграть в стенку с Мазрауи в штрафной, неточно отдал передачу защитник.

42' В ближний угол пытался пробить Диалло из штрафной – не попал в створ.

41' Бруну забрасывал на дальнюю штангу, там никого из партнёров.

40' Угловой не получилось заработать у Миколенко, Зиркзе отработал в обороне.

38' Смог продолжить игру Брайан, пока что замена не нужна.

37' Мбёмо на газоне после падения на плечо, нужна помощь врачей.

34' Диалло не смог обработать мяч после длинной передачи за спины защитников.

33' Доргу не попал в створ! Зиркзе прострелил с правого фланга, мяч через всю штрафную прилетел на ногу Доргу, который с лёта отправил мяч мимо ворот.

32' Не получилось угловой заработать у Диалло, проиграл он борьбу у лицевой линии.

31' Мощно пробил с правой Диалло после дриблинга — Пикфорд на месте!

29' ГООООООООЛ! Впереди «Эвертон»! Дьюсбери-Холл накрутил двух защитников в левом полуфланге и блестяще пробил с правой в дальнюю девятку! 0:1!

27' Грилиш навесил в штрафную, Барри не смог выиграть борьбу за мяч.

24' Зиркзе упал на линии штрафной после контакта с Зиркзе, арбитр не ставит штрафной.

22' Диалло пробил с левой из-за штрафной, попал в защитника.

21' Игроки «Юнайтед», как будто, сами не понимают, как пользоваться большинством, пока что просто держат мяч.

19' Наконец-то стало известно, почему именно удалили Гейе — он буквально дал пощёчину Кину, игроки «Эвертона» даже не спорили с решением арбитра.

18' Ндиай убегал в контратаку и пытался найти пасом партнёра, перехватил защитник.

17' Бруну навесил на дальнюю штангу, Пикфорд выбил кулаком.

16' Угловой заработал Мбёмо.

14' Гейе удалён с поля! Со своим же защитником Майклом Кином сцепился Идрисса, а арбитр его удалил!

13' Фернандеш пробил с края штрафной мимо угла ворот!

12' Барри во вне игры оказался.

10' Вынужденная замена у «Эвертона»: вместо Коулмана выходит О'Брайен.

09' Ндиай сместился под удар с левой ноги – отправил мяч выше ворот.

07' Ндиай опасно навесил вдоль ворот, Ламменс ошибся на выходе, но защитник подстраховал.

06' Зиркзе сфолил в нападении.

05' Барри пытался обострить, но выбили мяч за пределы поля.

02' Каземиро сфолил в центре поля – задаёт тон матчу.

01' «Эвертон» начал с центра, поехали!

22:55 В Манчестере достаточно спокойная погода для конца ноября: +7 градусов без осадков и сильного ветра, даже как-то нетипично для АПЛ.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Тони Харрингтон; ассистенты — Ник Хоптон и Крейг Тейлор; четвёртый арбитр — Энтони Тейлор; ВАР — Пол Ховард; АВАР — Сиан Мэсси-Эллис.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Манчестер Юнайтед»: Ламмерс, Йоро, Де Лигт, Шоу, Мазрауи, Каземиро, Фернандеш, Доргу, Мбеумо, Диалло, Зиркзе.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Тарковский, Кин, Миколенко, Гарнер, Гейе, Ндиай, Дьюсбери-Холл, Грилиш, Барри.

«Манчестер Юнайтед»

У «Юнайтед» установилось редкое для последних лет чувство, что команда движется в правильную сторону, пусть и не без сбоев. Пятиматчевая серия без поражений выглядит убедительно, но две подряд результативные ничьи оголили старую проблему — потери концентрации и ошибки, которые перечёркивают большие кластеры хорошей игры. С «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом» команда открывала счёт, проваливалась, но всё-таки вытаскивала ничью, характер есть, стабильности нет.

Сейчас Амориму приходится латать состав. Шешко выбыл с повреждением колена, Магуайр и Мартинес всё ещё вне состава, Майну и Кунья под вопросом. Но «Юнайтед» не разваливается на этих потерях. За счёт гибкости схем и прогресса ключевых футболистов клуб потенциально в зоне еврокубков. В атаке снова многое будет зависеть от Зиркзе и Мбёмо, который остаётся самым результативным игроком команды в этом сезоне.

Домашняя форма вселяет оптимизм. «Юнайтед» выиграл четыре матча подряд на «Олд Траффорд», где гости снова начинают чувствовать себя неуютно.

«Эвертон»

У Мойеса — чуть другая история. Не яркий подъём, а медленная, тяжёлая реставрация. «Эвертон» перестал смотреть вниз и начал смотреть по сторонам — на соседей, которых уже можно догнать. Победы над «Фулхэмом» и серия плотных матчей против более сильных соперников показывают, что команда больше не рассыпается от малейших трудностей.

Есть нюансы — прежде всего игра в гостях. Вдали от Ливерпуля «Эвертон» собрал лишь четыре очка, обыграв только «Вулверхэмптон». Команда ни разу не сыграла на «ноль» на чужом поле и регулярно теряет структуру в переходных фазах. Но при этом «Эвертон» отлично давит в высокой зоне — лишь «Брайтон» в этом сезоне чаще отбирает мяч на чужой половине. И это может стать инструментом, который осложнит жизнь обороне «Юнайтед».

Проблемы остаются и с составом. Брантвейт, Паттерсон и Рёль вне игры, однако атакующая группа в порядке. Дьюсбери-Холл на «десятке», Грилиш и Ндиай на флангах, а Барри впереди — связка, которая способна не только обороняться, но и создавать моменты.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 4.60.