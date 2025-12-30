Во вторник, 30 декабря, лондонский «Челси» примет «Борнмут» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

55' Лиам Делап («Челси») пробил головой после навеса с фланга, но мяч полетел мимо створа ворот.

53' Коул Палмер («Челси») рухнул в штрафной соперника, болельщики требуют пенальти, но арбитр непреклонен.

50' Энцо Фернандес («Челси») получил небольшое повреждение, но он вроде бы смоет продолжить игру.

49' Эстевао («Челси») развернулся на линии штрафной и пробил, но мяч был заблокирован защитником.

47' В перерыве хозяева сделали две замены: вместо Алехандро Гарначо и Джоша Ачимпонга на поел появились Рис Джеймс и Педру Нету.

46' Стартовала вторая половина матча «Челси» — «Борнмут»!

Статистика матча 2 Удары в створ 6 2 Удары мимо 6 60 Владение мячом 40 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 5 Фолы 9

45+8' Звучит свисток на перерыв! Пока ничья — 2:2! Отдохнем 15 минут...

45+6' Джеймс Хилл («Борнмут») и Энцо Фернандес («Челси») о чем-то поговорили на повышенных тонах и разошлись.

45+4' Фол в центре поля на Лиаме Делапе («Челси»), хозяева быстро разыграли стандарт и перешли в атаку.

45+2' Небольшая пауза в игре: Дэвид Брукс («Борнмут») получил травму плеча и просит медицинскую помощь.

45' 7 минут добавил арбитр к первому тайму!

44' Роберт Санчес («Челси») забрал мяч в высоком прыжке после навеса в его штрафную со стандарта.

42' Антуан Семеньо («Борнмут») с линии вратарской пытался пробить пяткой, но мяч отскочил к сопернику.

41' Прострел от Дэвида Брукса («Борнмут») на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не было.

39' Маркус Таверньер («Борнмут») поймал отскок в штрафной соперника и пробил в касание, но мяч застрял в частоколе ног.

37' Джеймс Хилл («Борнмут») получил травму, он сел на газон и просит оказать помощь.

35' Алехандро Гарначо («Челси») классно навесил в штрафную соперника, там Эстевао («Челси») выпрыгнул и пробил головой рядом со штангой.

33' Эванилсон («Борнмут») выполнил кросс от лицевой в штрафную и партнер едва не замкнул эту передачу.

31' Мало Гюсто («Челси») получил передачу на углу штрафной и пробил, но мяч полетел сильно выше ворот.

29' Эстевао («Челси») классно навесил на дальнюю штангу, но защитники гостей вынесли мяч на угловой.

Джастин Клюйверт делает счет 2:2 globallookpress.com

27' Г-ООООООООО-Л! «Борнмут» — 2:2! Джастин Клюйверт! Очередной заброс с аута в штрафную и Джастин Клюйверт замкнул на дальней сброс головой от партнера!

26' Маркус Таверньер («Борнмут») поймал мяч на ногу за пределами штрафной и нанес мощный удар — мяч полетел немного выше ворот!

25' Антуан Семеньо («Борнмут») прострелил с левого фланга, но мяч от ноги Джоша Ачимпонга («Челси») улетел на угловой.

Энцо Фернандес делает счет 2:1 globallookpress.com

23' Г-ООООООООО-Л! «Челси» — 2:1! Энцо Фернандес! Алехандро Гарначо выкатил отличный пас в центр штрафной, а Энцо Фернандес мощнейшим ударом отправил его в девятку!

21' Лиам Делап («Челси») прострелил от лицевой на точку одиннадцатиметрового, но Коул Палмер («Челси») не сумел пробить в касание, а дальше его оттерли от мяча.

20' Антуан Семеньо («Борнмут») получил перспективную передачу из глубины поля. но арбитр зафиксировал офсайд.

18' Роберт Санчес («Челси») спасает свою команду после удара с 11-ти метров в упор от Дэвида Брукса («Борнмут»)!

17' Мойсес Кайседо («Челси») очень грубо сфолил в центре поля, но судья его пожалел и не показал вторую желтую карточку.

Коул Палмер забивает с пенальти globallookpress.com

15' Г-ООООООООО-Л! «Челси» — 1:1! Коул Палмер! Лидер атак хозяев уверенно подошел к точке и ударил низом в левый угол, вратарь прыгнул туда же, но не вытащил!

14' Судья назначает пенальти в ворота «Борнмута».

12' Бригада VAR приглашает арбитра посмотреть момент с падением Эстевао («Челси») в штрафной соперника.

10' Эванилсон («Борнмут») промчался к воротам соперника, но удар толком не получился — мяч в руках Джордже Петровича («Борнмут»).

08' Хозяева развели с центра поля и сразу помчались отыгрываться.

Дэвид Брукс открывает счет в матче globallookpress.com

06' Г-ООООООООО-Л! «Борнмут» — 0:1! Дэвид Брукс! Дальний заброс с аута на голову Дэвида Брукса — первый удар пришелся во вратаря, а с добивания он буквально завел мяч в ворота!

05' Эванилсон («Борнмут») ударил с правого угла штрафной. но попал в ногу Уэсли Фофана («Челси»).

04' Мойсес Кайседо («Челси») ударил по ноге Адриена Трюффера («Борнмут») и получил первую в матче желтую карточку.

03' Дальний заброс из аута в штрафную от Антуана Семеньо («Борнмут»), мяч оказывается в руках у Роберта Санчеса («Челси»).

02' Лиам Делап («Челси») простреливал в штрафную, но мяч улетел на угловой от защитника гостей.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Челси» — «Борнмут» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра вот-вот начнется!

22:24 Сегодня в Лондоне прохладно, во время матча температура будет около +3℃, переменная облачность.

22:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:15 Главным арбитром встречи назначен Сэмюэл Барротт.

22:10 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», который вмещает 40 341 зрителей.

22:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» — «Борнмут». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Челси»: Санчес Роберт, Ачимпонг Джош, Чалоба Трево, Фофана Уэсли, Гюсто Мало, Кайседо Мойсес, Фернандес Энцо, Эстевао, Палмер Коул, Гарначо Алехандро, Делап Лиам.

«Борнмут»: Петрович Джордже, Хименес Алекс, Хилл Джеймс, Сенеси Маркос, Трюффер Адриен, Таверньер Маркус, Скотт Алекс, Брукс Дэвид, Клюйверт Джастин, Семеньо Антуан, Эванилсон.

«Челси»

«Челси» неудачно провел первую половину сезона и заслуженно находится за пределами ТОП-4 турнирной таблицы АПЛ. Нынешнее отставанеи от лигочемпионской зоны составляет три очка. поэтому в случае победы у лондонского клуба есть все шансы туда заскочить. Всего на счету «синих» 29 набранных баллов в 18-ти проведенных турах, а разница забитых и пропущенных мячей составляет (+11) — 30:19.

Лондонская команда не выигрывает на протяжении последних двух туров. Сначала «аристократы» скатали ничью на выезде с «Ньюкаслом» (2:2), а затем уступили на своем поле «Астон Вилле» (1:2).

«Борнмут»

«Борнмут» на старте чемпионата шел в группе лидеров, но к середине турнира предполагаемо «сдулся» и начал постепенно опускаться на дно турнирной таблицы. В данный момент команда занимает 15-ю строчку и имеет на своем счету 22 набранных очка. разница забитых и пропущенных голов (-6) — 27:33.

Последний раз «Борнмут» побеждал в конце октября, когда на своем поле обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Недавно у «Борнмута» было три ничьи подряд: с «Челси» (0:0), «Манчестер Юнайтед» (4:4) и «Бёрнли» (1:1). В последнем туре состоялось очередное поражение, на этот раз от «Брентфорда» (1:4).

Личные встречи

Между собой эти команды играют в последнее время строго два раза в сезон в рамках английской Премьер-лиги — кубковых встреч уже не было давно. Предыдущая очная дуэль «Челси» и «Борнмута», которая состоялась в начале декабря нынешнего года, завершилась вничью (0:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00