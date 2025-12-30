Во вторник, 30 декабря, лондонский «Челси» примет «Борнмут» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
55' Лиам Делап («Челси») пробил головой после навеса с фланга, но мяч полетел мимо створа ворот.
53' Коул Палмер («Челси») рухнул в штрафной соперника, болельщики требуют пенальти, но арбитр непреклонен.
50' Энцо Фернандес («Челси») получил небольшое повреждение, но он вроде бы смоет продолжить игру.
49' Эстевао («Челси») развернулся на линии штрафной и пробил, но мяч был заблокирован защитником.
47' В перерыве хозяева сделали две замены: вместо Алехандро Гарначо и Джоша Ачимпонга на поел появились Рис Джеймс и Педру Нету.
46' Стартовала вторая половина матча «Челси» — «Борнмут»!
45+8' Звучит свисток на перерыв! Пока ничья — 2:2! Отдохнем 15 минут...
45+6' Джеймс Хилл («Борнмут») и Энцо Фернандес («Челси») о чем-то поговорили на повышенных тонах и разошлись.
45+4' Фол в центре поля на Лиаме Делапе («Челси»), хозяева быстро разыграли стандарт и перешли в атаку.
45+2' Небольшая пауза в игре: Дэвид Брукс («Борнмут») получил травму плеча и просит медицинскую помощь.
45' 7 минут добавил арбитр к первому тайму!
44' Роберт Санчес («Челси») забрал мяч в высоком прыжке после навеса в его штрафную со стандарта.
42' Антуан Семеньо («Борнмут») с линии вратарской пытался пробить пяткой, но мяч отскочил к сопернику.
41' Прострел от Дэвида Брукса («Борнмут») на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не было.
39' Маркус Таверньер («Борнмут») поймал отскок в штрафной соперника и пробил в касание, но мяч застрял в частоколе ног.
37' Джеймс Хилл («Борнмут») получил травму, он сел на газон и просит оказать помощь.
35' Алехандро Гарначо («Челси») классно навесил в штрафную соперника, там Эстевао («Челси») выпрыгнул и пробил головой рядом со штангой.
33' Эванилсон («Борнмут») выполнил кросс от лицевой в штрафную и партнер едва не замкнул эту передачу.
31' Мало Гюсто («Челси») получил передачу на углу штрафной и пробил, но мяч полетел сильно выше ворот.
29' Эстевао («Челси») классно навесил на дальнюю штангу, но защитники гостей вынесли мяч на угловой.
27' Г-ООООООООО-Л! «Борнмут» — 2:2! Джастин Клюйверт! Очередной заброс с аута в штрафную и Джастин Клюйверт замкнул на дальней сброс головой от партнера!
26' Маркус Таверньер («Борнмут») поймал мяч на ногу за пределами штрафной и нанес мощный удар — мяч полетел немного выше ворот!
25' Антуан Семеньо («Борнмут») прострелил с левого фланга, но мяч от ноги Джоша Ачимпонга («Челси») улетел на угловой.
23' Г-ООООООООО-Л! «Челси» — 2:1! Энцо Фернандес! Алехандро Гарначо выкатил отличный пас в центр штрафной, а Энцо Фернандес мощнейшим ударом отправил его в девятку!
21' Лиам Делап («Челси») прострелил от лицевой на точку одиннадцатиметрового, но Коул Палмер («Челси») не сумел пробить в касание, а дальше его оттерли от мяча.
20' Антуан Семеньо («Борнмут») получил перспективную передачу из глубины поля. но арбитр зафиксировал офсайд.
18' Роберт Санчес («Челси») спасает свою команду после удара с 11-ти метров в упор от Дэвида Брукса («Борнмут»)!
17' Мойсес Кайседо («Челси») очень грубо сфолил в центре поля, но судья его пожалел и не показал вторую желтую карточку.
15' Г-ООООООООО-Л! «Челси» — 1:1! Коул Палмер! Лидер атак хозяев уверенно подошел к точке и ударил низом в левый угол, вратарь прыгнул туда же, но не вытащил!
14' Судья назначает пенальти в ворота «Борнмута».
12' Бригада VAR приглашает арбитра посмотреть момент с падением Эстевао («Челси») в штрафной соперника.
10' Эванилсон («Борнмут») промчался к воротам соперника, но удар толком не получился — мяч в руках Джордже Петровича («Борнмут»).
08' Хозяева развели с центра поля и сразу помчались отыгрываться.
06' Г-ООООООООО-Л! «Борнмут» — 0:1! Дэвид Брукс! Дальний заброс с аута на голову Дэвида Брукса — первый удар пришелся во вратаря, а с добивания он буквально завел мяч в ворота!
05' Эванилсон («Борнмут») ударил с правого угла штрафной. но попал в ногу Уэсли Фофана («Челси»).
04' Мойсес Кайседо («Челси») ударил по ноге Адриена Трюффера («Борнмут») и получил первую в матче желтую карточку.
03' Дальний заброс из аута в штрафную от Антуана Семеньо («Борнмут»), мяч оказывается в руках у Роберта Санчеса («Челси»).
02' Лиам Делап («Челси») простреливал в штрафную, но мяч улетел на угловой от защитника гостей.
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Челси» — «Борнмут» начался! Счет 0:0! Поехали…
22:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра вот-вот начнется!
22:24 Сегодня в Лондоне прохладно, во время матча температура будет около +3℃, переменная облачность.
22:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
22:15 Главным арбитром встречи назначен Сэмюэл Барротт.
22:10 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», который вмещает 40 341 зрителей.
22:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» — «Борнмут». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Челси»: Санчес Роберт, Ачимпонг Джош, Чалоба Трево, Фофана Уэсли, Гюсто Мало, Кайседо Мойсес, Фернандес Энцо, Эстевао, Палмер Коул, Гарначо Алехандро, Делап Лиам.
«Борнмут»: Петрович Джордже, Хименес Алекс, Хилл Джеймс, Сенеси Маркос, Трюффер Адриен, Таверньер Маркус, Скотт Алекс, Брукс Дэвид, Клюйверт Джастин, Семеньо Антуан, Эванилсон.
«Челси»
«Челси» неудачно провел первую половину сезона и заслуженно находится за пределами ТОП-4 турнирной таблицы АПЛ. Нынешнее отставанеи от лигочемпионской зоны составляет три очка. поэтому в случае победы у лондонского клуба есть все шансы туда заскочить. Всего на счету «синих» 29 набранных баллов в 18-ти проведенных турах, а разница забитых и пропущенных мячей составляет (+11) — 30:19.
Лондонская команда не выигрывает на протяжении последних двух туров. Сначала «аристократы» скатали ничью на выезде с «Ньюкаслом» (2:2), а затем уступили на своем поле «Астон Вилле» (1:2).
«Борнмут»
«Борнмут» на старте чемпионата шел в группе лидеров, но к середине турнира предполагаемо «сдулся» и начал постепенно опускаться на дно турнирной таблицы. В данный момент команда занимает 15-ю строчку и имеет на своем счету 22 набранных очка. разница забитых и пропущенных голов (-6) — 27:33.
Последний раз «Борнмут» побеждал в конце октября, когда на своем поле обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Недавно у «Борнмута» было три ничьи подряд: с «Челси» (0:0), «Манчестер Юнайтед» (4:4) и «Бёрнли» (1:1). В последнем туре состоялось очередное поражение, на этот раз от «Брентфорда» (1:4).
Личные встречи
Между собой эти команды играют в последнее время строго два раза в сезон в рамках английской Премьер-лиги — кубковых встреч уже не было давно. Предыдущая очная дуэль «Челси» и «Борнмута», которая состоялась в начале декабря нынешнего года, завершилась вничью (0:0).
