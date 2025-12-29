Вернутся ли «аристократы» к победам?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

30 декабря в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Борнмут». Начало игры — в 22:30 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» на 3 зачетных балла отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» уступили «Астон Вилле» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Ньюкасл» (2:2). А вот поединок с «Кардиффом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Челси» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Аристократы» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Челси» традиционно успешно противостоит «Борнмуту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аристократы» намерены как можно плотнее подтянуться к тройке лидеров.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» в текущем сезоне выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Борнмут» на 9 зачетных пунктов опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борнмут» был бит «Брентфордом» (1:4).

До того команда не сумела одолеть «Бернли» (1:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (4:4).

При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вишни» в последних поединках выглядели бледно. Команда не может победить уже 2 месяца.

При этом «Борнмут» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот в нынешней диспозиции команда постарается зацепиться за очки.

Команда периодически дает знатный бой грандам. А вот поединки с примерно равными по классу соперниками часто не удаются.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Вишни» попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Борнмут» не побеждает уже 2 месяца

«Вишни» в среднем пропускают реже 2 голов за матч

«Челси» не может победить 2 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Аристократы» постараются вернуться на победный путь, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «вишни» находятся не в лучших кондициях.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Челси» — «Борнмут» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.30 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Челси» — «Борнмут» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30