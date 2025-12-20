В субботу, 20 декабря, «Манчестер Сити» примет лондонский «Вест Хэм» в рамках 17-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18' Позиционная атака «Сити», подбираются хозяева с мячом к штрафной «Вест Хэма».

16' Снизился темп игры, «Манчестер Сити» прессингом усложняет развитие атаки «Вест Хэма».

13' Удар головой Гвардиола после подачи углового «Сити», помешал вратарь гостей Ареола акцентировано попасть по мячу защитнику хозяев, выше ворот он пролетел.

12' Инициатива всецело у «Сити», вынуждают хозяева лондонцев обороняться.

10' Вновь «Сити» в атаке, удар Холанда головой из пределов штрафной «Вест Хэма», мяч рядом со штангой пролетел.

09' Пробуют футболисты «Вест Хэма» взять мяч под контроль.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 1 Угловые удары 0 0 Фолы 2

07' Повреждение у защитника «Сити» Нико О'Райли, досталось ему в одном из единоборств.

05' Гооол! 1:0. Эрлинг Холанд со второй попытки из пределов штрафной «Вест Хэма» пробил вратаря гостей Ареола, выверенную передачу сделал Фил Фоден.

03' Удар Гвардиола из-за пределов штрафной «Вест Хэма», мяч угодив в одного из защитников гостей до ворот Ареола не долетел.

02' Игроки «Сити» взяли мяч под контроль, и планомерно развивают свою позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Вест Хэма».

До матча

17:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на «Этихад» в Манчестере, вмещающем 55 097 зрителей.

17:40 Главным судьей матча будет Пол Тирни из Ланкашира.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Бернарду, Рейндерс, Фоден, Шерки, Холанд.

«Вест Хэм»: Ареола, Уолкер-Питерс, Тодибо, Скарлс, Килман, Магасса, Поттс, Фернандеш, Саммервилл, Пакета, Боуэн.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 34 очка в активе и находится в верхней части таблицы. Команда занимает вторую позицию с отставанием в два балла от лидирующего «Арсенала», а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Астон Виллы». В своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Горожане» на своем поле обыграли «Брентфорд» (2:0). Перед этим в 16-м туре английского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах разгромил «Кристал Пэлас» с результатом 3:0.

В шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» неизменно побеждал. Это говорит об отличных шансах хозяев на три очка, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля. Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 17-ю голами. Травмированы — Аит-Нури, Доку, Ковачич и Родри, вызван в сборную — Мармуш, дисквалифицированных игроков нет.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 13 очков в активе и борется выживание в элитном дивизионе. Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета (18-20-я строчки) с отставанием в три балла от спасительного 17-го места, а также с отрывом в три пункта от ближайшего преследователя. В своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства «Молотобойцы» на своем поле проиграли «Астон Вилле» (2:3). Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с «Брайтоном».

В семи последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Вест Хэм» проиграл лишь дважды при двух победах и трех ничьих. Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на мировую, тем не менее, они все же невелики, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Травмирован — Фабиански, вызваны в сборную — Диуф и Ван-Биссака, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. Оба раза победил «Манчестер Сити», дома 4:1, в Лондоне 1:3.

За всю историю команды сыграли 124 матча. В 67 играх победил «Манчестер Сити», в 37 «Вест Хэм», оставшиеся 20 матчей завершились вничью.

