Споткнётся ли «Манчестер Сити» о «Вест Хэм»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.85

20 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 34 очка в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает вторую позицию с отставанием в два балла от лидирующего «Арсенала», а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Астон Виллы».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Горожане» на своем поле обыграли «Брентфорд» (2:0).

Перед этим в 16-м туре английского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах разгромил «Кристал Пэлас» с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Аит-Нури, Доку, Ковачич и Родри, вызван в сборную — Мармуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» неизменно побеждал.

Это говорит об отличных шансах хозяев на три очка, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 17-ю голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 13 очков в активе и борется выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета (18-20-я строчки) с отставанием в три балла от спасительного 17-го места, а также с отрывом в три пункта от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства «Молотобойцы» на своем поле проиграли «Астон Вилле» (2:3).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с «Брайтоном».

Не сыграют: травмирован — Фабиански, вызваны в сборную — Диуф и Ван-Биссака, дисквалифицированных игроков нет,

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Вест Хэм» проиграл лишь дважды при двух победах и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на мировую, тем не менее, они все же невелики, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» выиграл всухую

в семи из восьми последних матчей «Вест Хэма» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 7.20, выигрыш «Вест Хэма» — в 12.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.00.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из семи последних матчей «Вест Хэма».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.