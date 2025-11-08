Продлит ли «Манчестер Юнайтед» свою беспроигрышную серию в АПЛ?

В субботу, 8 ноября, «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 11-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

44' Полузащитник «Манчестера» Доргу добросовестно отработав в обороне, не позволил совершить прострел Коло Муани.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

42' Темп игры по прежнему не высокий, «Тоттенхэм» в позиционной атаке.

38' Отодвинули игру от своих ворот футболисты «Тоттенхэма», подачу Джонсона с правого фланга атаки хозяев прервали защитники гостей.

36' Продолжает «Манчестер Юнайтед» атаковать, на эмоциях после забитого гола.

34' Желтая карточка показана Кристиану Ромеро, за срыв быстрой атаки «Манчестера».

32' Гоооол! 0:1. Серия подач к воротам «Тоттенхэма», в конечном счете мяч нашел голову Брайана Мбемо, точно в девятку направил мяч нападающий гостей, бессилен оказался вратарь хозяев Викарио.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

29' Желтая карточка показана Бреннану Джонсону.

27' Позиционная атака «Тоттенхэма», прострел Джеда Спенса в штрафную гостей, выбил мяч на угловой защитник «Манчестера» де Лигт.

25' Больше в последние минуты атакует «Манчестер», вынуждая хозяев обороняться.

22' Матеус Кунья обыграв защитника «Тоттенхэма» Ромеро ворвался в штрафную хозяев и пробил, заблокировал в последний момент полет мяча к воротам ван де Вен.

20' Организованно обороняются обе команды, дело до угроз воротам пока доходит редко.

17' Удар Сарра из-за пределов штрафной «Манчестера», мяч сильно выше ворот Ламменса полетел.

16' Подача Джонсона в штрафную «Манчестера», в убойной позиции был Ришарлисон, но до мяча совсем немного не дотянулся.

14' Включились игроки «Манчестера» в прессинг, усложняя начало атаки «Тоттенхэму», но Бруну Фернандеш нарушил правила, штрафной в пользу хозяев.

12' Магуайр снес Коло Муани в центе поля, но главный судья матча Сэмюэл Барротт нарушения не усмотрел, не смотря на повреждение у полузащитника хозяев.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

11' Позиционная атака «Тоттенхэма», пока мяч в центре поля контролируется.

08' Бреннан Джонсон врывался в штрафную «Манчестера», но отпустил мяч слишком далеко и утратил над ним контроль.

07' Не самый высокий темп игры в начале встречи, команды поочерёдно позиционные атаки проводят.

05' Позиционная атака «Манчестера», планомерно подбираются гости к штрафной «Тоттенхэма».

03' Подача Педро Порро в штрафную «Манчестера» с углового получилась слишком сильной, мяч за лицевую улетел.

01' Удар Хави Симонса из-за пределов штрафной «Манчестера», заблокировали защитники гостей.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Тоттенхэма».

До матча

15:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

15:20 Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, вмещающем 62 850 зрителей.

15:10 Главным судьей матча будет Сэмюэл Барротт.

Стартовые составы команд

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Пальинья, Джонсон, Симонс, Коло Муани, Сарр, Ришарлисон.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, де Лигт, Шоу, Магуайр, Мазрауи, Каземиро, Фернандеш, Доргу, Диалло, Мбемо, Кунья.

«Тоттенхэм»

Сейчас «Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в таблице АПЛ с 17 очками. В 10-м туре «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Челси» со счетом 0:1. Главный тренер Томас Франк выставил смешанный состав в этой игре, памятуя о предстоящей встрече в ЛЧ, и команда выглядела очень блекло в атаке, почти не создав моменты, поэтому поражение было абсолютно заслуженным. В ЛЧ «Тоттенхэм» дома разгромил «Копенгаген» (0:4), а ранее в Кубке английской лиги уступил в гостях «Ньюкаслу» (0:2).

После матча с «Челси» два защитника «шпор» де Вен и Спенс демонстративно прошли после игры мимо Франка, высказав ему свое неудовольствие. После игры игроки остыли и принесли извинения своему наставнику, голландец вышел в старте в ЛЧ, а англичанин появился на замену. Не помогут команде из-за травм Драгушин (з), Дэвис (з), Такаи (з), Бергвалл (п), Биссума (п), Грей (п), Мэддисон (п), Соланке (н).

«Манчестер Юнайтед»

После 10 туров «Манчестер Юнайтед» идет восьмым в таблице АПЛ с 17 очками. В матче с «Нотингем Форест» манкунианцы проявили характер и смогли уйти от поражения, забив при счете 1:2 в конце встречи. Отличился Амад Диалло дальним ударом из-за штрафной. Первый же мяч на счету Каземиро, который открыл счет на 34-й минуте. До этого были победы над «Брайтоном» (4:2) дома и «Ливерпулем» (2:1) в гостях.

Последние матчи для «Манчестер Юнайтед» складываются очень удачно, команда взяла 10 очков в 4 последних турах, чего не было очень давно. В итоге команда уже приблизилась к группе лидеров, отставая от второй строчки всего на два очка, а Аморим ходит и сияет, как новогодняя елка. Из-за травмы не поможет команде Мартинес (з).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 4 матча. В рамках АПЛ обе игры завершились победами «Тоттенхэма», 0:3 на выезде и 1:0 дома. Так же команды сыграли в Кубке Английской Лиги, победил «Тоттенхэм» 4:3. Ещё одна встреча состоялась в финале Лиги Европы, победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

За всю историю команды сыграли 206 матчей. В 96 победил «Манчестер», в 58 «Тоттенхэм», оставшиеся 52 матча завершились вничью.

