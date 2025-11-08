8 ноября в 11-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 15:30 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: сейчас «Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в таблице АПЛ с 17 очками.

Последние матчи: в 10-м туре «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Челси» со счетом 0:1. Главный тренер Томас Франк выставил смешанный состав в этой игре, памятуя о предстоящей встрече в ЛЧ, и команда выглядела очень блекло в атаке, почти не создав моменты, поэтому поражение было абсолютно заслуженным.

В ЛЧ «Тоттенхэм» дома разгромил «Копенгаген» (0:4), а ранее в Кубке английской лиги уступил в гостях «Ньюкаслу» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Драгушин (з), Дэвис (з), Такаи (з), Бергвалл (п), Биссума (п), Грей (п), Мэддисон (п), Соланке (н).

Состояние команды: после матча с «Челси» два защитника «шпор» де Вен и Спенс демонстративно прошли после игры мимо Франка, высказав ему свое неудовольствие. После игры игроки остыли и принесли извинения своему наставнику, голландец вышел в старте в ЛЧ, а англичанин появился на замену.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: после 10 туров «Манчестер Юнайтед» идет восьмым в таблице АПЛ с 17 очками.

Последние матчи: в матче с «Нотингем Форест» манкунианцы проявили характер и смогли уйти от поражения, забив при счете 1:2 в конце встречи. Отличился Амад Диалло дальним ударом из-за штрафной. Первый же мяч на счету Каземиро, который открыл счет на 34-й минуте.

До этого были победы над «Брайтоном» (4:2) дома и «Ливерпулем» (2:1) в гостях.

Не сыграют: травмированы — Мартинес (з).

Состояние команды: последние матчи для «Манчестер Юнайтед» складываются очень удачно, команда взяла 10 очков в 4 последних турах, чего не было очень давно. В итоге команда уже приблизилась к группе лидеров, отставая от второй строчки всего на два очка, а Аморим ходит и сияет, как новогодняя елка.

Статистика для ставок

В финале Лиги Европы-2024/25 «Тоттенхэм» победил со счетом 1:0

В прошлом сезоне в АПЛ «шпоры» также выиграли обе встречи (3:0, 1:0)

Также была игра в четвертьфинале Кубка лиги, где также «Тоттенхэм» был сильнее (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Тоттенхэма» дают 2,90, а на «Манчестер Юнайтед» — 2,48, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.

Прогноз: обе команды стараются играть в открытый футбол, часто в ущерб обороне, поэтому матч должен получиться результативным. В составе «МЮ» постепенно адаптируются Мбемо и Кунья, набрали форму Каземиро, Фернандеш и Диалло. У хозяев много потерь в составе, но там очень длинная скамейка запасных, Франк имеет возможность ротировать игроков.

Основная ставка: тотал больше 3 за 2,02.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с ничейным исходом, сейчас соперники примерно равны.

Дополнительная ставка: ничья за 3,60.