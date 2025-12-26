В первом матче Премьер-лиги после Рождества на «Олд Траффорд» сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Исторически 26 декабря — особенная дата для манкунианцев, однако текущее состояние команд и кадровые проблемы заставляют смотреть на эту встречу без оглядки на традиции. Для обеих команд это матч, который может либо вернуть уверенность, либо ещё сильнее подчеркнуть накопившиеся проблемы. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь.

59' Доргу пытался прорваться мимо Холла по правому флангу, оба игрока оказались на газоне – без фола.

58' У Майли не получилось зацепиться за мяч на линии штрафной «МЮ», Шоу надёжно сыграл.

55' Гордон навесил на дальнюю, Ламменс легко забрал мяч на выходе.

53' И опять не получилась подача у Мёрфи после розыгрыша, не смог забросить мяч в район дальней штанги.

52' Очередной угловой подаст «Ньюкасл».

51' Доргу отлично сыграл головой после навеса с углового, снова досталось по лицу Патрику.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 3 Удары мимо 0 41 Владение мячом 59 2 Угловые удары 9 0 Офсайды 1 7 Фолы 2

51' Шер принял мяч в штрафной и пробил, мяч от ноги Доргу улетел за лицевую.

50' Угловой заработал «Ньюкасл».

49' Не получилась подача у Мёрфи, Шешко выбил мяч из штрафной.

48' Майли заработал штрафной на правом фланге, Кунья сфолил.

46' Второй тайм! У «МЮ» вместо Маунта вышел Флетчер.

45+4' Перерыв! «МЮ» ведёт после первого тайма, у «Ньюкасла» пока что очень мало моментов. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Угарте вынес мяч из штрафной, Вольтемаде снова не смог зацепиться за навес.

45' Добавлено 2 минуты.

45' Тонали лежит на газоне в центре поля, нужна помощь врачей.

43' Кунья отлично сыграл в обороне, не дал пройти передаче на ход Рэмзи.

41' Мёрфи с правого фланга простреливал вдоль ворот, не успели к мячу Вольтемаде и Гордон.

41' Вольтемаде потерял мяч на линии штрафной, Хэвен надёжно сыграл.

39' У Доргу не получилось пройти по правому флангу, успел догнать его Холл.

36' Кунья с правой ноги пытался пробить в ближний угол, не попал в створ.

34' Доргу вошёл в штрафную с правого фланга и пробил в дальний угол, Рамсдейл спасает!

32' Угловой заработал Кунья, от лицевой линии пытался прострелить.

31' Шоу простреливал на Шешко в штрафную, Тшау перехватил.

30' Ламменс забросил мяч вперёд на Шешко, тот не допрыгнул – Рамсдейл вышел из ворот и надёжно сыграл.

28' Доргу в касание пытался перебросить Рамсдейла, уверенно забрал мяч кипер.

27' В быструю контратаку убежали хозяева, Шешко простреливал на дальнюю штангу, Холл выбил мяч.

26' «Ньюкасл» заработал угловой.

24' ГОООООООООООЛ! Впереди «МЮ»! Далот вбросил из-за боковой, мяч от Вольтемаде отскочил к линии штрафной – а там Доргу блестяще под него подстроился и с левой ноги мощно пробил в ближний угол. 1:0!

24' Кунья вошёл в штрафную и с острого угла пробил в ближний угол, Рамсдейл на месте.

22' Шер на дальней штанге смог оставить мяч в поле, но отправил его прямо в руки Ламменсу.

21' Холл вошёл в штрафную и прострелил вдоль ворот, Каземиро выбил на угловой.

20' Угарте снёс Гимарайнша в прессинге, очевидный фол в атаке.

19' Доргу выбил мяч из вратарской, а Тонали упустил его за боковую.

19' Каземиро отработал в защите против Мёрфи, угловой будет.

17' Тшау пытался пробить с левой, защитник накрыл.

16' Штрафной заработал «Ньюкасл» на половине поля соперника.

15' Шер забросил вперёд, Тонали не догнал мяч на левом фланге.

14' Доргу выиграл борьбу в штрафной у Гордона, так ещё и досталось игроку «МЮ» по голове. Фол в атаке зафиксирован.

13' Ещё один угловой подаст «Ньюкасл».

13' Ламменс отбил мяч в ближнем углу! Гимарайнш головой пробил после подачи Тонали, близко к голу были гости!

12' Угловой заработал «Ньюкасл».

11' У Доргу получился идеальный прострел на Шешко, тот обработал мяч, но с левой отправил его мимо ворот.

10' Кунья скинул под удар Маунту, Мейсон попал в защитника с линии штрафной.

10' Готов продолжить игру кипер «Ньюкасла», пока что меняться не планирует.

08' Повреждение получил Рамсдейл, ему оказывают помощь врачи. Возможно, потребуется замена.

06' Мартинес отлично сыграл корпусом на своей половине, не дал Тонали добраться до мяча.

05' «МЮ» начинает матч с контроля, пока что без особых моментов у хозяев.

03' Каземиро остался один на ближней штанге, но головой пробил выше ворот.

02' Угловой заработал «Юнайтед».

01' «Ньюкасл» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 Около 5 градусов сегодня в Манчестере, осадков нет, но по ходу всего матча на «Олд Траффорд» будет туман.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Энтони Тэйлор, ассистенты — Гэри Бесвик и Марк Перри, четвёртый арбитр — Сэм Бэрротт, ВАР — Стюарт Этуэлл, АВАР — Крейг Тэйлор.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Мартинес, Хэвен, Шоу, Дало, Каземиро, Угарте, Доргу, Маунт, Кунья, Шешко.

«Ньюкасл Юнайтед»: Рамсдейл, Тшау, Шер, Холл, Майли, Бруно Гимарайнш, Тонали, Гордон, Рэмзи, Мёрфи, Вольтемаде.

«Манчестер Юнайтед»

Поражение от «Астон Виллы» стало для команды Рубена Аморима болезненным ударом. Серия из четырёх матчей без поражений прервалась, а сама игра вновь вскрыла уязвимые места — прежде всего в организации атаки и контроле концовок. Седьмое место в таблице не выглядит катастрофой, но плотность в верхней части такова, что любая потеря очков тут же отбрасывает назад.

Куда серьёзнее выглядит потеря Бруну Фернандеша. Капитан выбыл с травмой задней поверхности бедра, и статистика без него крайне тревожна, за последние сезоны «Юнайтед» ни разу не выигрывал в матчах Премьер-лиги, где португалец не выходил в стартовом составе. В отсутствие Фернандеша креатив в центре поля почти полностью ложится на плечи партнёров, которые не всегда справляются с этой ролью.

Дополняет картину неуверенная игра на «Олд Траффорд». «Юнайтед» не выигрывает дома в лиге уже три матча подряд и давно не сохранял ворота «сухими». Для команды, традиционно делавшей ставку на домашнюю мощь, это серьёзный тревожный сигнал, особенно на фоне очередной встречи с соперником, который в последние сезоны чувствует себя в Манчестере вполне комфортно.

«Ньюкасл Юнайтед»

Сезон для команды Эдди Хау проходит в режиме постоянных качелей. «Ньюкасл» по-прежнему ищет стабильность, чередуя яркие отрезки с внезапными провалами. Ничья с «Челси» в прошлом туре стала показательным примером, мощный первый тайм и два быстрых гола сменились потерей концентрации и упущенной победой.

Текущие показатели тоже не радуют. У «Ньюкасла» всего одна победа на выезде в чемпионате, а серия без «сухих» матчей растянулась до десяти игр подряд. Команда, ещё недавно славившаяся оборонительной надёжностью, теперь регулярно допускает ошибки, особенно в концовках встреч, где концентрация часто даёт сбой.

При этом есть и обнадёживающие моменты. «Ньюкасл» не так много пропускает в гостях по сравнению с соседями по таблице, а прошлогодняя победа на «Олд Траффорд» остаётся важной психологической опорой. Даже в условиях серьёзных кадровых потерь обороны «сороки» продолжают навязывать борьбу соперникам, полагаясь на интенсивность и физику.

