прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.96

26 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков за семнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 31:28.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в рамках АПЛ «Астон Вилле» — 1:2.

До того команда разошлась миром с «Борнмутом» (4:4) и обыграла «Вулверхэмптон» (4:1).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Ман Юнайтед» не радует своих поклонников стабильностью, но «дьяволы» находятся в борьбе за еврокубки.

Нет сомнений, что подопечные Рубена Аморима будут и дальше бороться за более высокие места.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл Юнайтед» в текущем сезоне занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очков за 17 встреч, и имеет положительную разницу мячей 23:22.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью с «Челси» в АПЛ — 2:2.

До того команда сыграла обыграла «Фулхэм» (2:1) в Кубке лиги и потерпела поражение от «Сандерленда» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Ньюкасл Юнайтед» недалеко ушел от «МЮ» в плане нестабильности, основной причиной которой является игра на несколько фронтов.

Нет сомнений, что подопечные Эдди Хау будут бороться за места в еврокубках до самого конца сезона.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» неизменно пропускает в десяти последних встречах

«Ман Юнайтед» проиграл только в одном из десяти последних игр

Последний матч между командами завершился разгромной победой «Ньюкасла» — 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ньюкасла» — в 2,70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.22.

Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать, поэтому стоит ожидать весьма результативную встречу.

1.96 Тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Тотал больше 3 за 1.96.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором хозяева одержат победу над «сороками».

2.55 Победа «Манчестер Юнайтед» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.55