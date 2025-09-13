«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, состоится матча Английской премьер-лиги , в котором «Арсенал» примет «Ноттингем Форест». Начало игры — в 14:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Перед матчем

14:10 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Даррен Инглэнд, ассистент рефери — Скотт Леджер, резервный рефери — Ник Гринлаг, Оливер Гландфорд, судьи ВАР — Энди Мадли, Адам Нун

Стартовые составы

«Арсенал»: Райя; Калафьори, Магальес, Москера, Тимбер; Одегаард, зубименди, Мерино; Эзе, Дьёкерш, Мадуэке

«Ноттингем Форест»: Селс; Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морато; Сангаре, Андерсон, Ндойе, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои; Вуд

«Арсенал»

Для Артеты и команды сезон начался удачно, победа над «Манчестер Юнайтед» в сложном матче, с изобилием моментов, доминированием в атаке «дьяволов»: Двадцать два удара и семь в створ против девяти и трёх в створ. Также преимущетсво по владению и передачам. Несколько факторов спасли: Идеальная игра от вратаря Давида Райи, отличная работа защитников в блоке, дьяволам просто не повезло с реализацией, мяч не один раз попал в штангу и единственный гол забил Калафьори.

Наметилась логичная тенденция в игре Артеты — С более сложным соперником «пушкари» играют от обороны и быстрых атак, особенно против открытых команд. С командами середины таблицы, особенно с теми, что играют открыто, подопечные Артеты играют через позиционные атаки и удержание мяча.

Вторую игру «пушкари» провели смелее, раскрепощённый коллектив показал быстрый и интересный футбол и, одержали победу над «Лидс» со счётом 5:0. Дубль Дьёкерша и Тимбера привели команду к заслуженной победе. В третьей план не сработал, но это были чемпионы прошлого сезона и главный игрок на трансферном рынке «Ливерпуль».

«Ноттингем Форест»

«Лесники» на перепутье, клуб покинул главный тренер, Нуну Эшпириту Санту провёл три матча с командой, где одержал уверенную победу над «Брентфордом» в первом туре (3:1). Второй матч завершился ничьей со счётом 1:1, «Кристал пэллас» принимал лесников. В третьем матче «молотобойцы» пробили брешь в обороне «красных» и нанесли поражение со счётом 0:3. Последний матч был из ряда вон, но игроки привыкли к тренеру и друг другу, учитывая как в Англии продают игроков это многого стоит, состав подобран на четыре с плюсом, тренер освоился, кажется ничего не предвещало беды.

Но слегка абсурдна ситуация в стане гостей, команда неплохо начала чемпионат, набрала четыре очка, игра была на уровне команды еврокубков, кадровых проблем нет, основа осталась, но все решения принимали за кулисами, так что нам остаётся лишь гадать. Напомним, что «Ноттингем Форест» занял седьмое место в прошлом розыгрыше и вышли в Лигу Конференций.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00