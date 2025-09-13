Арсенал — Ноттингем Форест: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.00

Арсенал Лондон
Ноттингем Форест
«Арсенал»
Турнирное положение: лондонцы после 3-х туров занимают 3-е место в АПЛ, набрав 6 очков. Разница мячей положительная — 6 забитых и 1 пропущенный.
Последние матчи: в последней встрече «канониры» в гостях потерпели поражение от «Ливерпуля» — 0:1
Арсенал Лондон — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров
До этого «Арсенал» одержал победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лидсом» (5:0).
Состояние команды: «Арсенал» на протяжении последних трех сезонов находится в числе главных фаворитов сезона АПЛ, но вечно чего-то не хватает.
У «канониров» весьма непростой старт сезона, где помимо уже сыгранных встреч против «Ливерпуля» и «МЮ» в гостях также предстоит выезд к «Ман Сити», но пока осечка произошла только на «Энфилде».
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «лесники» набрали 4 очка в 3-х встречах и занимают 10-ю позицию в турнирной таблице при разнице мячей 4:5.
Последние матчи: в последней встрече «Форест» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Вест Хэма» — 0:3.
До того «Ноттингем» одержал победу над «Брентфордом» (3:1) и сыграл вничью против «Кристал Пэлас» (1:1).
Состояние команды: под конец паузы на игры сборной стало известно об увольнении главного тренера команды Нуну Эшпирито Санту, вместе с которым «лесники» вышли впервые за долгие годы в еврокубки.
Далее команду в бой поведет экс-наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, который проповедует более смелый футбол с обилием забитых мячей. Так «шпоры» в АПЛ были близки к зоне вылета АПЛ, а затем выиграли Лигу Европы.
Статистика для ставок
- «Арсенал» не проигрывает «Ноттингему» в 4 последних матчах
- «Форест» ни разу не забил «канонирам» в последних двух матчах
- «Ноттингем Форест» не побеждал в гостях «Арсенал» с 1989 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.40, победа «Ноттингема» — 8.00, ничья — за 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.71 соответственно.
Прогноз: «Арсенал» выглядит явным фаворитом в матче и вполне способен на пару с «лесниками» выдать результативный матч, где обе команды смогут отличиться
Ставка: Обе забьют — Да за 2.00
Прогноз: если обе команды забьют, то вполне вероятно, что команды выдадут неплохую результативность
Ставка: Тотал больше 3 за 2.18