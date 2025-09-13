ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Mafia: The Old CountryОбзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 23:46
    • «Трабзонспор» арендовал Онана
  • 22:02
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо»
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    «Арсенал» победит «Ноттингем» в результативном матче?

    Арсенал — Ноттингем Форест: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Ноттингем Форест Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Дьекереш
    «Арсенал» встретится с «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 14:30 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: лондонцы после 3-х туров занимают 3-е место в АПЛ, набрав 6 очков. Разница мячей положительная — 6 забитых и 1 пропущенный.

    Последние матчи: в последней встрече «канониры» в гостях потерпели поражение от «Ливерпуля» — 0:1

    Арсенал Лондон — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    До этого «Арсенал» одержал победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лидсом» (5:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Арсенал» на протяжении последних трех сезонов находится в числе главных фаворитов сезона АПЛ, но вечно чего-то не хватает.

    У «канониров» весьма непростой старт сезона, где помимо уже сыгранных встреч против «Ливерпуля» и «МЮ» в гостях также предстоит выезд к «Ман Сити», но пока осечка произошла только на «Энфилде».

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «лесники» набрали 4 очка в 3-х встречах и занимают 10-ю позицию в турнирной таблице при разнице мячей 4:5.

  • «Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным
  • Конфликт с владельцем и недовольство подготовкой к сезону привели к разрыву
  • 10/09/2025

    • Последние матчи: в последней встрече «Форест» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Вест Хэма» — 0:3.

    До того «Ноттингем» одержал победу над «Брентфордом» (3:1) и сыграл вничью против «Кристал Пэлас» (1:1).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: под конец паузы на игры сборной стало известно об увольнении главного тренера команды Нуну Эшпирито Санту, вместе с которым «лесники» вышли впервые за долгие годы в еврокубки.

    Далее команду в бой поведет экс-наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, который проповедует более смелый футбол с обилием забитых мячей. Так «шпоры» в АПЛ были близки к зоне вылета АПЛ, а затем выиграли Лигу Европы.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает «Ноттингему» в 4 последних матчах

    • «Форест» ни разу не забил «канонирам» в последних двух матчах

    • «Ноттингем Форест» не побеждал в гостях «Арсенал» с 1989 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.40, победа «Ноттингема» — 8.00, ничья — за 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: «Арсенал» выглядит явным фаворитом в матче и вполне способен на пару с «лесниками» выдать результативный матч, где обе команды смогут отличиться

    Ставка: Обе забьют — Да за 2.00

    Прогноз: если обе команды забьют, то вполне вероятно, что команды выдадут неплохую результативность

    Ставка: Тотал больше 3 за 2.18

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч О'Коннелл — Шарипов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Басаваредди — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Харрис — Онклен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Арсенал — Ноттингем Форест: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 13.09.202514:30. «Арсенал» победит «Ноттингем» в результативном матче?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры