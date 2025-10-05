В воскресенье, 5 октября, состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» примет «Манчестер Сити». Начало встречи — в 18:30 мск. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

32' Отличный момент у Фодена, но его удар с пределов штрафной не вышел и мяч прошел мимо ворот.

30' Навес от «Брентфорда» с дальнего штрафного, но мяч завис в воздухе и прилетел точно в руки Доннарумме.

28' Бобб прорвался по флангу, прошел нескольких защитников и пытался прострелить, но мяч был заблокирован и вынесен защитниками.

26' И вновь удар от Фодена, но мяч после рикошета от защитника прикатился в руки вратаря.

24' Шаде едва не убежал на свидание с Доннаруммой, но защитник в последний момент прервал передачу.

22' Да, замена Родри. Вместо него на поле вышел Нико Гонсалес.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 0 Удары мимо 1 32 Владение мячом 68 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 2 Фолы 0

20' Родри снова травмировался... Уселся на газон обладатель «Золотого мяча».

19' Удар Фодена с фланга пришелся точно в руки голкиперу хозяев Келлехеру.

17' Холанн снова вырвался на оперативный простор, но на этот раз простреливал и защитник опередил партнера норвежца.

15' Рейндерс пробивал с дальней дистанции, но намного выше ворот улетел мяч.

13' Впереди совершенно ничего не получается у «Брентфорда» пока что. Держание мяча есть, а вот продвижение вперед не выходит.

11' «Брентфорд» пытается прийти в себя и немного подержать мяч. Успокаивают игру хозяева.

09' Гооооооооооооооол! 0:1 Холанн! Норвежец получил дальнюю передачу, продавил сразу двух соперников, вырвался на ударную позицию и неотразимо пробил.

08' Угловой от «Сити» ничем запоминающимся не завершился.

06' В последние минуты мяч находится на половине поля «Брентфорда», но «горожане» никак не могут выйти на ударную позицию и завершить атаку нужным образом.

04' «Манчестер Сити» старается контролировать мяч, а Кайоде нарушил правила в центре поля.

03' Раскачка в этой игре все же присутствует. Пока что соперники стараются держать мяч и завладеть инициативой, не подходя к ворота соперников.

01' Стартовый свисток прозвучал. Игра стартовала. Смотрим и наслаждаемся.

До матча

18:26 Команды уже выходят на поле, почти все готово к началу. Совсем скоро начинаем.

18:20 Арбитром встречи выступит Даррен Инглэнд из Йоркшира.

18:10 Сегодняшние соперники сойдутся на стадионе «Брентфорд Комьюнити», который вмещает 17 250 зрителей.

18:00 Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Брентфорд»: Келлехер, Кайоде, Айер, ван ден Берг, Коллинз, Хики, Ярмолюк, Хендерсон, Дамсгард, Тиаго, Шаде.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, О'Райли, Гвардиол, Диаш, Нуньеш, Родри, Фоден, Бобб, Рейндерс, Савиньо, Холанн.

«Брентфорд»

Команда из Брентфорда в последние годы всегда является крепким орешком и середняком турнирной таблицы АПЛ, который и звезд с неба не хватает и за выживание не борется. Сейчас ситуация такая же. «Брентфорд» имеет в своем активе семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. При этом, по итогам шести матчей «пчелы» имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 9:11.

В последнее время подопечные Кита Эндрюса чередуют хорошие матчи с плохими. В прошлом туре «Брентфорд» победил «Манчестер Юнайтед» (3:1), а вот в позапрошлом уступил «Фулхэму» (1:3). До этого же брентфорды сыграли вничью с «Челси» (2:2), а перед этим проиграли «Сандерленду» (1:2). «Брентфорд» можно назвать домашней командой, именно в родных стенах она и набрала все очки.

«Манчестер Сити»

«Голубые» пока что не показывают того результата, который от них ждут. Сейчас «Сити» идет только на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Горожане» в шести турах смогли 14 раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои. Но сбрасывать со счетов подопечных Хосепа Гвардиолы точно не стоит. Команда является сильной и точно будет бороться минимум за топ-3.

В октябре «Манчестер Сити» уже провел матч Лиги чемпионов против «Монако», который завершился со счетом 2:2. В чемпионате же манчестерцы разгромили «Бернли» (5:1) и сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1). Также «Манчестер Сити» смог обыграть «Хаддерсфилд» (2:0) в Кубке лиги. Команда продолжает борьбу за все из возможных трофеев.

Личные встречи

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дома обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1, а вот на поле «Брентфорда» была зафиксирована ничья 2:2.

В последних 10 матчах «Манчестер Сити» добыл 5 побед, была зафиксирована 1 ничья и 4 победы одержал «Брентфорд».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.05.