Будут ли у «Манчестер Сити» проблемы в Брентфорде?

прогноз на матч английский Премьер-лиги, ставка за 3.05

5 октября в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона английского чемпионата.

«Пчелы» за шесть туров смогли набрать всего семь очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.

За это время брентфордцы смогли забить девять мячей, а пропустили целых одиннадцать.

Последние матчи: в прошлых тура брентфордский коллектив выиграл у «Манчестер Юнайтед» (3:1), но проиграл «Фулхэму» (1:3).

До этого же команда из Брентфорда в серии пенальти прошла «Астон Виллу» в рамках Кубка английской лиги и вышла в 1/8 финала.

Не сыграют: травмированы Густаво Невеш и Пэрис Магома.

Состояние команды: подопечные Кита Эндрюса в прошлом сезоне финишировали на десятой строчке. Пока что «Брентфорд» выступает нельзя сказать, что здорово, но и за выживание не борется.

Если взглянуть на перспективы «Брентфорда», то думается, что команда так и будет середнячком, который не будет особо ни за что бороться.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» пока что не могут похвастаться суперрезультатами, но все равно находятся вверху таблицы.

Манчестерский коллектив имеет на своем счету 10 зачетных баллов и идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

За десять туров команда из Манчестера смогли забить 14 мячей, а пропустила всего лишь шесть.

Последние матчи: среди недели «голубые» провели поединок Лиги чемпионов, в котором сыграли вничью с «Монако» (2:2).

До этого же манчестерцы разгромили «Бернли» (5:1) и поделили очки с «Арсеналом» (1:1) в АПЛ.

Также «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Хаддерсфилд» (2:0) в рамках Кубка английской лиги.

Не сыграют: травмированы Абдукодир Хусанов, Раян Аит Нури и Райан Шерки.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы уже второй сезон не хватают звезд с неба, но всегда остаются грозной силой и крепким орешком.

Безусловно, «Манчестер Сити» будет делать все, чтобы побороться за чемпионский титул в этом сезоне, но тягаться с «Ливерпулем» и «Арсеналом» команде будет крайне сложно. В любом случае, «Сити» всегда и во всех турнирах необходимо относить к фаворитам.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 6 матчей

«Брентфорд» выиграл только 1 из последних 5 матчей

В последнем очном матче «Брентфорд» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.40, а победа «Брентфорда» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Манчестер Сити» все же сильнее своего соперника и должен выигрывать.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.05.

Прогноз: команды играют преимущественно результативно, поэтому могут забить много мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.