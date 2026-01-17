В субботу, 17 января, «Ливерпуль» примет «Бёрнли» в рамках 22-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

02' Игроки «Ливерпуля» владеют мячом, пока он разыгрывается в середине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Бёрнли».

17:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

17:40 Главным судьей матча будет Эндрю Мэдли.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Бекер, Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Вирц, Гакпо, Собослаи, Джонс, Экитике.

«Бёрнли»: Дубравка, Эстеве, Хамфрис, Уокер, Пирес, Туанзебе, Угочукву, Луиш, Эдвардс, Броя, Энтони.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 35 очков в активе и в таблице находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4). Команда занимает четвертую позицию с отрывом в два балла от ближайшего преследователя, «Брентфорда», а также с отставанием в восемь пунктов от вышестоящей «Астон Виллы». В предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Барнсли» (4:1) и вышел в следующий раунд. Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Красные» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Арсеналом» с результатом 0:0.

В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз при трех ничьих. Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Юго Экитике — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами. Травмированы — Байчетич, Бек, Брэдли, Исак, Леони и Скенлон, дисквалифицированных игроков нет.

«Бёрнли»

«Бёрнли» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 13 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе. Команда занимает 19-ю позицию, что в зоне вылета, и на восемь очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому ей крайне важно цепляться за любой пункт. В своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Кларетовые» на своём поле одержали разгромную победу над «Миллуоллом» (5:1). Перед этим в коллектив в предыдущем туре национального первенства не выиграл, но этот результат вряд ли стоит назвать неудачным, ведь на выезде он отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» (2:2).

В шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» проиграл лишь дважды при трех ничьих и одной победе. Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля. Джейдон Энтони и Зиан Флемминг — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Травмированы — Амдуни, Байер, Каллен, Флемминг и Уорролл, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 матч, в первом круге АПЛ «Ливерпуль» на выезде одолел «Бёрнли» со счетом 0:1.

За всю историю команды сыграли между собой 113 матчей. В 53 играх победил «Ливерпуль», в 34 «Бёрнли», оставшиеся 26 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07