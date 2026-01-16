17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Бёрнли». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 35 очков в активе и в таблице находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертую позицию с отрывом в два балла от ближайшего преследователя, «Брентфорда», а также с отставанием в восемь пунктов от вышестоящей «Астон Виллы».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Барнсли» (4:1) и вышел в следующий раунд.

Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Красные» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Арсеналом» с результатом 0:0.