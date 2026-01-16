17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Бёрнли». Начало игры — в 18:00 мск.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 35 очков в активе и в таблице находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).
Команда занимает четвертую позицию с отрывом в два балла от ближайшего преследователя, «Брентфорда», а также с отставанием в восемь пунктов от вышестоящей «Астон Виллы».
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Барнсли» (4:1) и вышел в следующий раунд.
Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Красные» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Арсеналом» с результатом 0:0.
Не сыграют: травмированы — Байчетич, Бек, Брэдли, Исак, Леони и Скенлон, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз при трех ничьих. Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Юго Экитике — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами. Турнирное положение: «Бёрнли» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 13 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе. Команда занимает 19-ю позицию, что в зоне вылета, и на восемь очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому ей крайне важно цепляться за любой пункт. Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Кларетовые» на своём поле одержали разгромную победу над «Миллуоллом» (5:1). Перед этим в коллектив в предыдущем туре национального первенства не выиграл, но этот результат вряд ли стоит назвать неудачным, ведь на выезде он отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» (2:2). Не сыграют: травмированы — Амдуни, Байер, Каллен, Флемминг и Уорролл, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» проиграл лишь дважды при трех ничьих и одной победе. Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля. Джейдон Энтони и Зиан Флемминг — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.40, выигрыш «Бёрнли» — в 12.00. ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.45. Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их восьми из девяти последних выездных поединков. При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий. Ставка: обе команды забьют за 2.07. Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бёрнли». Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30.
«Бёрнли»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Не сыграют: травмированы — Байчетич, Бек, Брэдли, Исак, Леони и Скенлон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз при трех ничьих.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Юго Экитике — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.
Турнирное положение: «Бёрнли» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 13 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 19-ю позицию, что в зоне вылета, и на восемь очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому ей крайне важно цепляться за любой пункт.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Кларетовые» на своём поле одержали разгромную победу над «Миллуоллом» (5:1).
Перед этим в коллектив в предыдущем туре национального первенства не выиграл, но этот результат вряд ли стоит назвать неудачным, ведь на выезде он отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Амдуни, Байер, Каллен, Флемминг и Уорролл, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» проиграл лишь дважды при трех ничьих и одной победе.
Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Джейдон Энтони и Зиан Флемминг — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.40, выигрыш «Бёрнли» — в 12.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.45.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их восьми из девяти последних выездных поединков.
При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бёрнли».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30.