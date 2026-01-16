17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Бёрнли». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 35 очков в активе и в таблице находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертую позицию с отрывом в два балла от ближайшего преследователя, «Брентфорда», а также с отставанием в восемь пунктов от вышестоящей «Астон Виллы».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Барнсли» (4:1) и вышел в следующий раунд.

Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Красные» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Арсеналом» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированы — Байчетич, Бек, Брэдли, Исак, Леони и Скенлон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз при трех ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Юго Экитике — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бёрнли» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 13 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 19-ю позицию, что в зоне вылета, и на восемь очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому ей крайне важно цепляться за любой пункт.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Кларетовые» на своём поле одержали разгромную победу над «Миллуоллом» (5:1).

Перед этим в коллектив в предыдущем туре национального первенства не выиграл, но этот результат вряд ли стоит назвать неудачным, ведь на выезде он отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Амдуни, Байер, Каллен, Флемминг и Уорролл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» проиграл лишь дважды при трех ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джейдон Энтони и Зиан Флемминг — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

  • в трех из четырех последних матчей «Ливерпуль» не выиграл
  • в трех из четырех последних матчей «Бёрнли» забивали больше 3,5 голов
  • в трех из четырех последних матчей «Бёрнли» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Его победа оценивается 1.23.  Ничья — в 6.40, выигрыш «Бёрнли» — в 12.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.45.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.  Так было и в их восьми из девяти последних выездных поединков.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бёрнли».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30.