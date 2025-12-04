В четверг, 4 декабря, «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» в рамках 14-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45' Добавленное время 1 минута.

44' Продолжает «Манчестер» поддавливать «Вест Хэм».

42' Серия подач в штрафную «Вест Хэма», отбиваются гости.

39' Кунья заработал угловой для «Манчестера», Бруну Фернандеш готовится исполнить его.

37' Желтая карточка показана Эль-Хаджи Диуфу, за срыв атаки «Манчестера».

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» globallookpress.com

35' Боуэн ворвался в штрафную «Манчестера» обыграв попутно троих защитников, но удар с нерабочей правой ноги получился слабым, спокойно поймал мяч Ламменс.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 64 Владение мячом 36 3 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 7 Фолы 4

34' Наращивает обороты «Манчестер», вынуждены защищаться гости.

31' Удар Куньи из пределов штрафной «Вест Хэма», мяч до ворот Ареола не долетел угодив в защитника гостей.

31' Инициатива у «Манчестера», контролируют мяч хозяева по периметру поля.

28' Зиркзее бил с близкого расстояния в створ ворот «Вест Хэма», защитник гостей Ван-Биссака выбил мяч с ленточки ворот. На добивании бил Фернандеш, мяч зацепив штангу, пролетел мимо гола.

27' Позиционная атака «Манчестера», подбираются хозяева с мячом к штрафной «Вест Хэма».

25' Удар Мбемо из-за пределов штрафной «Вест Хэма», из под перекладины на угловой перевел мяч вратарь Ареола.

24' Бруну Фернандеш простреливал на Зиркзее в штрафную «Вест Хэма», один из защитников гостей прервал передачу.

23' Позиционная атака «Вест Хэма», плавно перетекла в позиционную «Манчестера».

21' Темп игры не высокий.

19' Больше атакует «Вест Хэм» в последние минуты.

18' Боуэн бил с левой ноги из пределов штрафной «Манчестера», мяч попал в защитника хозяев.

16' Прострел Каллума Уилсона в штрафную «Манчестера» в подкате заблокировал Мазрауи, мяч на угловой «Вест Хэма» улетел.

13' Позиционная атака «Вест Хэма», пока мяч в середине поля разыгрывается.

11' Выровнялась игра, поочередно команды атакуют.

09' Удар Тодибо из пределов штрафной «Манчестера», мяч угодив в одного из защитников хозяев до ворот Ламменса не долетел.

08' Желтая карточка показана Эйдену Хевену.

07' Угловой у ворот «Манчестера», сняли «верх» хозяева и выбили мяч подальше.

06' Удар из пределов штрафной «Манчестера» наносил Матеуш Фернандеш, заблокировал полет мяча к воротам Каземиро.

05' В среднем темпе начинается игра, хозяева захватили инициативу.

03' Активное начало от «Манчестера», позиционную атаку проводят хозяева.

01' Матч начался!

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, вмещающем 76 212 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Эндрю Китчен.

Стартовые составы команд

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Шоу, Дало, Мазрауи, Хевен, Каземиро, Фернандеш, Диалло, Мбемо, Кунья, Зиркзее.

«Вест Хэм»: Ареола, Ван-Биссака, Мавропанос, Тодибо, Поттс, Фернандеш, Диуф, Магасса, Соучек, Боуэн, Уилсон.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после 13-ти туров английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в верхней части таблицы. Команда занимает седьмое место с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а ближайший преследователь «Ливерпуль» уступает ей по разнице мячей. В своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» на выезде одержали победу над «Кристал Пэлас» (2:1). Перед этим в 12-м туре английского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Эвертона» (0:1) в меньшинстве.

В четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении. Это вроде бы говорит о невысоких шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля. Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Травмированы — Кунья, Магуайр и Шешко.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» после 13-ти туров английской Премьер-лиги имеет 11 очков в активе и находится в нижней части таблицы. Команда занимает безопасную, 17-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-я строчки), поэтому рискует свалиться «опасную трясину». В своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Молотобойцы» на своем поле потерпели поражение «Ливерпулю» (0:2). Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Борнмутом».

В четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей. Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе. Каллум Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами. Травмированы — Фабиански и Скарлс, дисквалифицирован — Пакета.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. Оба раза победил «Вест Хэм», в Манчестере 0:2, в Лондоне 2:1. В нынешнем сезоне соперники провели игру в Летней серии Премьер-лиги, 27 июля победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

За всю историю команды сыграли 156 матчей. В 74 играх победил «Манчестер Юнайтед», в 50 «Вест Хэм», оставшиеся 32 матча завершились вничью.

