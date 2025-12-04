В четверг, 4 декабря, «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» в рамках 14-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
45' Добавленное время 1 минута.
44' Продолжает «Манчестер» поддавливать «Вест Хэм».
42' Серия подач в штрафную «Вест Хэма», отбиваются гости.
39' Кунья заработал угловой для «Манчестера», Бруну Фернандеш готовится исполнить его.
37' Желтая карточка показана Эль-Хаджи Диуфу, за срыв атаки «Манчестера».
35' Боуэн ворвался в штрафную «Манчестера» обыграв попутно троих защитников, но удар с нерабочей правой ноги получился слабым, спокойно поймал мяч Ламменс.
34' Наращивает обороты «Манчестер», вынуждены защищаться гости.
31' Удар Куньи из пределов штрафной «Вест Хэма», мяч до ворот Ареола не долетел угодив в защитника гостей.
31' Инициатива у «Манчестера», контролируют мяч хозяева по периметру поля.
28' Зиркзее бил с близкого расстояния в створ ворот «Вест Хэма», защитник гостей Ван-Биссака выбил мяч с ленточки ворот. На добивании бил Фернандеш, мяч зацепив штангу, пролетел мимо гола.
27' Позиционная атака «Манчестера», подбираются хозяева с мячом к штрафной «Вест Хэма».
25' Удар Мбемо из-за пределов штрафной «Вест Хэма», из под перекладины на угловой перевел мяч вратарь Ареола.
24' Бруну Фернандеш простреливал на Зиркзее в штрафную «Вест Хэма», один из защитников гостей прервал передачу.
23' Позиционная атака «Вест Хэма», плавно перетекла в позиционную «Манчестера».
21' Темп игры не высокий.
19' Больше атакует «Вест Хэм» в последние минуты.
18' Боуэн бил с левой ноги из пределов штрафной «Манчестера», мяч попал в защитника хозяев.
16' Прострел Каллума Уилсона в штрафную «Манчестера» в подкате заблокировал Мазрауи, мяч на угловой «Вест Хэма» улетел.
13' Позиционная атака «Вест Хэма», пока мяч в середине поля разыгрывается.
11' Выровнялась игра, поочередно команды атакуют.
09' Удар Тодибо из пределов штрафной «Манчестера», мяч угодив в одного из защитников хозяев до ворот Ламменса не долетел.
08' Желтая карточка показана Эйдену Хевену.
07' Угловой у ворот «Манчестера», сняли «верх» хозяева и выбили мяч подальше.
06' Удар из пределов штрафной «Манчестера» наносил Матеуш Фернандеш, заблокировал полет мяча к воротам Каземиро.
05' В среднем темпе начинается игра, хозяева захватили инициативу.
03' Активное начало от «Манчестера», позиционную атаку проводят хозяева.
01' Матч начался!
До матча
22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
22:50 Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, вмещающем 76 212 зрителей.
22:40 Главным судьей матча будет Эндрю Китчен.
Стартовые составы команд
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Шоу, Дало, Мазрауи, Хевен, Каземиро, Фернандеш, Диалло, Мбемо, Кунья, Зиркзее.
«Вест Хэм»: Ареола, Ван-Биссака, Мавропанос, Тодибо, Поттс, Фернандеш, Диуф, Магасса, Соучек, Боуэн, Уилсон.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» после 13-ти туров английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в верхней части таблицы. Команда занимает седьмое место с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а ближайший преследователь «Ливерпуль» уступает ей по разнице мячей. В своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» на выезде одержали победу над «Кристал Пэлас» (2:1). Перед этим в 12-м туре английского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Эвертона» (0:1) в меньшинстве.
В четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении. Это вроде бы говорит о невысоких шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля. Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Травмированы — Кунья, Магуайр и Шешко.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» после 13-ти туров английской Премьер-лиги имеет 11 очков в активе и находится в нижней части таблицы. Команда занимает безопасную, 17-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-я строчки), поэтому рискует свалиться «опасную трясину». В своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Молотобойцы» на своем поле потерпели поражение «Ливерпулю» (0:2). Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Борнмутом».
В четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей. Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе. Каллум Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами. Травмированы — Фабиански и Скарлс, дисквалифицирован — Пакета.
Личные встречи
В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. Оба раза победил «Вест Хэм», в Манчестере 0:2, в Лондоне 2:1. В нынешнем сезоне соперники провели игру в Летней серии Премьер-лиги, 27 июля победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
За всю историю команды сыграли 156 матчей. В 74 играх победил «Манчестер Юнайтед», в 50 «Вест Хэм», оставшиеся 32 матча завершились вничью.
