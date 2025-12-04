4 декабря в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после 13-ти туров английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает седьмое место с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а ближайший преследователь «Ливерпуль» уступает ей по разнице мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» на выезде одержали победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

Перед этим в 12-м туре английского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Эвертона» (0:1) в меньшинстве.

Не сыграют: травмированы — Кунья, Магуайр и Шешко, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о невысоких шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» после 13-ти туров английской Премьер-лиги имеет 11 очков в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает безопасную, 17-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-я строчки), поэтому рискует свалиться «опасную трясину».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Молотобойцы» на своем поле потерпели поражение «Ливерпулю» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Борнмутом».

Не сыграют: травмированы — Фабиански и Скарлс, дисквалифицирован — Пакета.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Каллум Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэм» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, выигрыш «Вест Хэма» — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.40.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.00 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма».

2.30 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30.