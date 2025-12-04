4 декабря в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:00 мск.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после 13-ти туров английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в верхней части таблицы.
Команда занимает седьмое место с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а ближайший преследователь «Ливерпуль» уступает ей по разнице мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» на выезде одержали победу над «Кристал Пэлас» (2:1).
Перед этим в 12-м туре английского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Эвертона» (0:1) в меньшинстве.
Не сыграют: травмированы — Кунья, Магуайр и Шешко, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Это вроде бы говорит о невысоких шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.
Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» после 13-ти туров английской Премьер-лиги имеет 11 очков в активе и находится в нижней части таблицы.
Команда занимает безопасную, 17-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-я строчки), поэтому рискует свалиться «опасную трясину».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Молотобойцы» на своем поле потерпели поражение «Ливерпулю» (0:2).
Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Борнмутом».
Не сыграют: травмированы — Фабиански и Скарлс, дисквалифицирован — Пакета.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Каллум Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» забивали больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вест Хэм» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, выигрыш «Вест Хэма» — в 6.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.40.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30.