Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Серу Гирасси

«Боруссия» Дортмунд, нападающий. 29 лет

Бомбардир дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси изначально был готов пойти на повышение и при при переходе в стан «шмелей» обозначил список топ-клубов с фиксированной за него клаусулой.

По данным издания Sport Deutschland, летом 2026 года его могут приобрести «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» за указанные в соглашении 50 млн евро.

Остальным клубам в случае желания заполучить в свои ряды 29-летнего гвинейского форварда придется выложить более серьезную сумму трансфера.

Известно, что активный интерес к Гирасси проявляют ведущие саудовские клубы и предлагают ему контракт на на 20 млн евро в год, в частности «Аль-Хиляль», но пока нападающий не горит желанием отправляться играть на другой континент.

Серу Гирасси globallookpress.com

Сейчас Гирасси на портале Transfermarkt оценивают в 45 млн евро. В этом сезоне провел за «Боруссию» Д 23 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста. В составе «шмелей» нападающий играет с лета 2024 года, перебравшись из «Штутгарта» за 18 млн евро.

Наш прогноз: Гирасси летом покинет «Боруссию» Д и заключит выгодный для себя многолетний контракт.

Серхио Рамос

«Монтеррей», защитник, 39 лет

Испанский ветеран Серхио Рамос не утратил амбиций и мечтает отправиться в составе сборной Испании на чемпионат мира 2026 года.

Сейчас Рамосу 39 лет и этот сезон выступает за мексиканский «Монтеррей», который собирается покинуть по окончании контракта в конце декабря 2025 года.

Как сообщает издание As со ссылкой на El Chiringuito, бывший капитан «Реала» хочет играть в Испании или же в клубе из другой европейской страны — при условии, что получит устраивающее его предложение.

На итоговое решение Рамоса будут влиять два фактора: первый — его семье комфортнее на Пиренеях, чем в Мексике, второй — желание сыграть за национальную команду на ближайшем мундиале. Последний раз Серхио выступал за Красную фурию в 2021 году. Всего же на его счету в составе сборной Испании 180 матчей и 23 забитых мяча.

Серхио Рамос globallookpress.com

В этом сезоне за «Монтеррей» Серхио Рамос провел 21 матч и забил 3 мяча. Он известен по выступлениям за «Севилью», мадридский «Реал» и «ПСЖ».

Наш прогноз: Рамос найдет себе клуб в Европе, где «попылит» еще пару сезонов, но на ЧМ-2026 его не возьмут.

Виктор Са

«Краснодар», полузащитник, 31 год

Вингер «Краснодара» Виктор Са в зимнее трансферное окно хочет вернуться в бразильскую Серию А.

Как информирует главное спортивное латиноамериканское издание Globo, активный интерес к 31-летнему полузащитнику проявляет «Коринтианс», готовый предложить ему контракт на три года.

Нынешнее соглашение Виктора Са истекает летом 2026 года и пока «быки» не намерены его пролонгировать, поэтому с января любой клуб может официально делать предложение по его переходу.

Известно, что Виктор Са еще получал запросы от ближневосточных команд, но пока никто из них так и не делал официального предложения.

Виктор Са globallookpress.com

За «Краснодар» бразилец выступает с 2022 года после перехода из «Ботафого», и все это время был игроком основного состава. В этом сезоне в РПЛ Виктор Са провел 16 матчей и забил 4 гола. Сейчас на рынке его оценивают в 3 млн евро.

Наш прогноз: Виктор Са доиграет сезон в «Краснодаре», а затем вернется в родной чемпионат.

Наир Тикнизян

«Црвена Звезда», защитник, 26 лет

Летом 2025 года левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян с большой помпой уходил из стана железнодорожников и заявлял о желании играть в топ-5 лигах Европы.

Сербскую «Црвену Звезду», которая приобрела его за сумму в менее чем 2 млн евро, он рассматривал в качестве трамплина, но реальность оказалась несколько иной.

Игрок сборной Армении в последних матчах уступил место в основе «Црвены Звезды» местному 17-летнему таланту Адему Авдичу и обычно появляется на замену в конце игры, а то и вовсе полирует скамейку запасных.

Неудивительно, что пошли слухи о возможном возвращении Тикнизяна в РПЛ в связи с ужесточением лимита. По данным «РИА Новости», сейчас интерес к 26-летнему футболисту проявляют «Краснодар», ЦСКА или «Зенит», которые уже вели предметные переговоры с окружением игрока.

Наир Тикнизян globallookpress.com

Всего в этом сезоне Тикнизян сыграл за сербский клуб 20 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Сейчас его цена на портале Transfermarkt составляет 4 млн евро, а контракт действует до 2028 года.

Наш прогноз: Тикнизян летом вернется в РПЛ, игроки с российским паспортом будет там особенно ценен в новом сезоне.

Эдерсон

«Аталанта» полузащитник, 26 лет

Бразильский хавбек «Аталанты» Эдерсон давно является лакомым кусочком на европейском трансферном рынке.

На него давно облизываются английские ведущие клубы, но бергамаски намерены выручить хорошие деньги за лидера средней линии, играющего бокс-ту-бокс.

По данным авторитетного испанского издания Marca, также в очередь за Эдерсоном пристроилась испанская «Барселона», готовая осуществить трансфер летом 2026 года или в зимнее трансферное окно.

По словам агента бразильца Андре Кюри, каталонский клуб идеально подойдет Эдерсону, так как обладает физической формой, выносливостью, техникой и ударом. По его словам, если ранее за Эдерсона «Аталанта» просила 60-70 млн евро, то теперь ей придется опуститься до 30-40 млн евро, так как контракт игрока заканчивается в 2027 году, а желающих активировать первоначальное предложение не нашлось.

Эдерсон globallookpress.com

Сейчас 26-летний Эдерсон оценивается в 45 млн евро на трансферном рынке. За «Аталанту» он играет с 2022 года, перейдя из «Салернитаны». В этом сезоне на его счету 13 матчей, один гол и одна результативная передача. За сборную Бразилии хавбек провел 3 матча.

Наш прогноз: Эдерсон покинет «Аталанту», скорее всего, летом 2026 года.

Майк Меньян

«Милан», вратарь, 30 лет

Будущее вратаря «Милана» Майка Меньяна продолжает оставаться в густом тумане.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «россонери» никак не может договориться с 30-летним французом о продлении контракта, и он покинет клуб на правах свободного агента. За последний месяц ситуация резко изменилась.

По данным журналиста Саши Тавольери, алленаторе «Милана» Макс Аллегри давит на руководство с просьбой дать ему контракт на улучшенных условиях и считает, что без Меньяна клуб не сможет вернуться на лидирующие позиции.

Также неожиданный интерес к первому номеру сборной Франции стал проявлять «Ювентус», не забыл про него и «Интер», где есть проблемы с первым номером и Зоммер все чаще ошибается. Видя такое развитие дел, резко активизировался и «Челси», который ранее считал, что Меньян уже у него в кармане.

Майк Меньян отбивает пенальти в дерби globallookpress.com

Контракт голкипера истекает в июне 2026 года. В этом году Меняьн провел за «Милан» 14 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и 8 раз оставался «сухим». За итальянский клуб воспитанник «ПСЖ» играет с 2021 года. В недавнем Дерби делла Мадонина Меньян взял пенальти и принес победу «Милана» над «Интером» со счетом 1:0.

Наш прогноз: Аллегри додавит руководство «Милана», а самого голкипера уговорит остаться.

Нико Пас

«Комо», полузащитник, 21 год

Ярчайшая игра и невероятный прогресс в составе итальянского «Комо» Нико Паса заставляет руководство мадридского «Реала» все чаще задумываться над его будущим.

Часть боссов «сливочных» выступает за выкуп трансфера 21-летнего хавбека в зимнее трансферное окно, а другая хочет оставить его в Серии А до конца сезона.

По данным Marca, «Реал» все-таки не намерен возвращать Паса зимой, а даст возможность получать стабильную игровую практику в чемпионате Италии, а затем вернуть его летом. К тому же руководство «Комо» уговаривает оставить игрока в своем составе, так как бороться без него за попадание в еврокубки будет очень сложно.

Летом 2024 года «Комо» подписал аргентинца из второй команды «Реала» за 6 млн евро, а в его контракте была прописана сумма обратного выкупа для «сливочных» в размере 9 млн евро.

«Ножницы» от Нико Паса, а Матич раскрыл челюсть от дарования аргентинца globallookpress.com

Сейчас же Нико Пас оценивается уже в 55 млн евро и является игроком сборной Аргентины. Всего в этом сезоне треквартиста сыграл 14 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. За сборную Аргентины на его счету 6 игр.

Наш прогноз: Пасу дадут доиграть сезон в «Комо», а потом отзовут в «Реал».