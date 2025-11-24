Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Кобби Мейну

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 20 лет

Итальянский «Наполи» может пополнить очередной игрок с опытом выступления в английской Премьер-лиги. Речь идет об опорнике «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну.

Чемпион Серии А намерен арендовать 20-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, а сам трансфер лично лоббирует алленаторе неаполитанцев Антонио Конте, сообщает Get Italian Football News.

Мейну недоволен нынешним положением в «Манчестер Юнайтед», где почти не выходит на поле и готов перебраться в итальянский клуб, где успешно выступают его бывшие партнеры Расмус Хейлунн и Скотт Мактоминей.

Тренер манкунианцев Рубен Аморим не особо рассчитывает на Мейну и готов отпустить его из клуба, но при этом руководство клуба может наложить вето и не отпустить своего талантливого воспитанника, так как считает, что он все-таки вырастет в звездного футболиста.

Кобби Мейну globallookpress.com

В этом сезоне Мейну провел жалкие 228 минут в 8 матчах во всех турнирах. Сейчас он оценивается на портале Transfermarkt в 45 млн евро, а его контракт действует до 2027 года. В составе сборной Англии полузащитник сыграл 10 матчей и еще недавно играл в основе на Евро-2024.

Наш прогноз: Мейну присоединится зимой к «Наполи».

Гранит Джака

«Сандерленд», полузащитник, 33 года

Швейцарский полузащитник Гранит Джака может уйти из «Сандерленда» в зимнее трансферное окно, об этом сообщает итальянское издание Tuttosport.

По данным источника, сейчас к нему активный интерес проявляет туринский «Ювентус», чей новый главный тренер Лучано Спаллетти является поклонником таланта 33-летнего футболиста и мечтает заполучить его в свои ряды.

Перед началом этого сезона Джака перебрался в «Сандерленд» из леверкузенского «Байер». Туда его лично приглашал наставник «черных котов» Режис Ле Бри, видевший швейцарца в роли лидера и с ходу доверивший хавбеку капитанскую повязку.

Известно, что «Ювентус» давно охотится за Джакой, еще, когда он выступал в составе «Арсенала», а летом 2025 года «старая синьора» также ему делала предложение, но он выбрал «черных котов». Сейчас туринцы сделают еще одну попытку.

Гранит Джака globallookpress.com

В этом сезоне Гранит отыграл 11 матчей в Премьер-лиге и сделал в них 3 голевые передачи. Сейчас он оценивается в 15 млн евро.

Наш прогноз: Джака доиграет сезон в АПЛ, какой смысл ему сейчас уходить, когда все идет прекрасно в «Сандерленде».

Карим Адейеми

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 23 года

Еще со времен австрийского «РБ Зальцбург» Карим Адейеми слывет большим талантом. Дортмундская «Боруссия» в 2022 году выиграла спор за него у многих европейских топ-клубов в жесткой конкуренции.

Но стать звездой мирового уровня 23-летний атакующий футболист так и не смог, он даже не прима у «шмелей», а в некоторых матчах и вовсе не проходит в основу.

Понятно, что такого амбициозного игрока, как Адейеми, данная ситуация не может устраивать, и он давно мечтает попробовать себя в другом клубе, где поверят в его огромный талант.

Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild, сейчас интерес к вингеру, который также может играть нападающего, проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Агент у Адейеми сейчас португалец Жорже Мендеш, который всегда умеет выгодно устраивать своих клиентов. Он наверняка найдет теплое местечко своему подопечному.

Карим Адейеми globallookpress.com

Всего в этом сезоне Адейеми сыграл за «Боруссию» 20 матчей во всех турнирах, забил в них 4 мяча и отдал 5 голевых передач. На портале Transfermarkt игрока сейчас оценивают в 60 млн евро.

Наш прогноз: Адейеми не зимой, так летом пойдет на повышение.

Алехандро Гримальдо

«Байер», защитник, 30 лет

За время выступления в леверкузенском «Байере» под руководством Хаби Алонсо Алехандро Гримальдо превратился в одного из лучших левых латералей мира, дебютировал в составе сборной Испании и стал с ней чемпионом Евро-2024.

Но после перехода испанского специалиста в мадридскиий «Реал» игра 30-летнего защитника слегка померкла, а результаты клуба резко упали, поэтому он подумывает об уходе из стана «фармацевтов».

Благо претендентов на Гримальдо всегда хватало. По данным авторитетного итальянского журналиста Маттео Моретто в услугах защитника сейчас заинтересована мюнхенская «Бавария» и «Барселона».

Интересно, что Гримальдо является воспитанником каталонцев, но играл там только в кантере, откуда отправился в португальскую «Бенфику», где здорово себя проявил и получил приглашение в «Байер».

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

В «Барселоне» Алехандро рассматривают в качестве прямого конкурента Алехандро Бальде, который бывает нестабилен и часто травмируется. В этом сезоне Гримальдо сыграл 16 матчей за «Байер», забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Сейчас его оценивают в 30 млн евро.

Наш прогноз: возвращение Гримальдо в родной клуб было бы красивым решением.

Владислав Саусь

«Балтика», защитник, 22 года

Нынешний сезон стал прорывным для правого латераля калининградской «Балтики» Владислава Сауся. Он не только стал одним из лучших крайних защитников РПЛ, но и получил приглашение в сборную России.

Неудивительно, что 22-летний футболист будет лакомым кусочком на трансферном рынке для топ-клубов российской Премьер-лиги, особенно с учетом возможного ужесточения лимита на легионеров.

По данным «Чемпионата», сейчас интерес к Саусю проявляют «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив», где имеются проблемы с правым флангом обороны.

Эти клубы готовы подписать защитника в зимнее трансферное окно, а если не получится, то после окончания сезона. Саусь является воспитанником «Зенита», который покинул в январе 2024 года и перебрался в «Шинник», откуда через полгода транзитом перебрался в «Балтику».

Владислав Саусь (в белом) атакует globallookpress.com

Всего в этом сезоне Саусь провел 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал 2 голевых передачи. На портале Transfermarkt Сауся сейчас оценивают в 1,2 млн евро.

Наш прогноз: Саусь этот сезон доиграет в «Балтике», а летом перейдет в российский топ-клуб.

Марк Гехи

«Кристал Пэлас», защитник, 25 лет

Эпопея с уходам Марка Гехи из «Кристал Пэлас» продолжается. Теперь на него претендует «Ливерпуль», который стал с недавнего времени стал швырять деньгами и бросаться на то, что ярко блестит.

По данным издания Sky Sports News, мерсисайдцы готовы заполучить в свой состав 25-летнего игрока сборной Англии зимой, заплатив за него 25-30 млн фунтов.

Известно, что контракт Гехи заканчивается по окончании этого сезона и он уже объявил об уходе из клуба после четырехлетнего выступления, но «Ливерпуль» не готов ждать целых полгода, когда деньги чешут руки.

Ранее об интересе к центрбеку объявляли «Бавария», «Реал», «Челси» и «Барселона», но все они будут дожидаться окончания его контракта и готовы подписать только в качестве свободного агента. С 1 января любой клуб имеет возможность вести легально переговоры с Гехи на предмет перехода.

Бисиклета от Марка Гехи globallookpress.com

25-летний футболист является игроком сборной Англии, всего провел за «львов» 25 матчей и забил один гол. Гехи воспитанник «Челси», но за «синих» сыграл только 14 матчей, после чего отправился в аренду в «Суонси», а оттуда в «Кристал Пэлас».

Наш прогноз: Гехи зимой останется в «Кристал Пэлас».

Кирилл Щетинин

«Ростов», полузащитник, 23 года

С ранних лет Кирилл Щетинин подавал огромные надежды и считался одним из лучших футболистов своего 2002 года. В 14-летнем возрасте он перебрался из Курска в одну из лучших академий страны «Локомотив», где не только закрепился, но и стал лидером всех возрастов клуба и сборной России.

В 2019 году полузащитник ушел в «Зенит», но заиграть в том звездном составе он вряд ли мог. Логичным решением стала аренда в 2021 году в «Ростов», где под руководством Валерия Карпина он дебютировал в РПЛ и стал твердым игроком основы.

В итоге через год «Ростов» выкупил его трансфер, а Щетинин с каждым годом продолжал прогрессировать и вполне резонно на него обратили внимание более серьезные клубы.

Основной интерес сейчас к 23-летнему хавбеку с отличной техникой, пасом и ударом проявляют «Локомотив» и «Спартак», но железнодорожники намного активнее и уже сделали официальное предложение о переходе.

Кирилл Щетинин показывает Галактионову, Карпукасу и Батракову в каком он порядке globallookpress.com

Сейчас Щетинин оценивается в 2,8 млн евро на портале Transfermarkt. В этом сезоне он провел 22 матча за «Ростов» и забил один мяч. Интересно, что «Локомотиву» принадлежит младший брат 20-летний Михаил Щетинин, который ярко играет в аренде в дзерджинском «Арсенале» и вернется в состав зимой.

Наш прогноз: новым клубом Щетинина станет «Локомотив», где Галактионов даст ему играть.