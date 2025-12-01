Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Третья подряд ничья в Примере для «Реала», ещё один нервный матч для Хаби Алонсо и очередной удар по самолюбию «Реала». Команда с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом так и не дожала «Жирону» и отдала первое место в таблице «Барселоне».

Результат матча

ЖиронаЖиронаЖирона1:1Реал МадридРеал МадридМадрид
1:0 Аззедин Унаи 45' 1:1 Килиан Мбаппе 67' пен.
Жирона:  Пауло Гассанига,  Арнау Мартинес,  Хьюго Ринкон (Алехандро Франсес 72'),  Витор Рейс,  Алекс Морено,  Аззедин Унаи (Lancinet Kourouma 83'),  Аксель Витсель,  Иван Мартин,  Виктор Цыганков (Хоэль Рока 72'),  Владислав Ванат (Абель Руис 83'),  Бриан Хиль (Ясер Асприлья 72')
Реал Мадрид:  Тибо Куртуа,  Фран Гарсия (Alvaro Fernandez Carreras 90'),  Антонио Рюдигер,  Эдер Милитао,  Арда Гюлер (Эдуардо Камавинга 46'),  Джуд Беллингхэм,  Орельен Чуаэми (Родриго 72'),  Федерико Вальверде,  Трент Александер-Арнольд (Гонсало Гарсия 90'),  Винисиус Жуниор,  Килиан Мбаппе
Жёлтые карточки:  Пауло Гассанига 42' (Жирона),  Аззедин Унаи 59' (Жирона),  Владислав Ванат 74' (Жирона)

«Реал» приехал в Каталонию в режиме лёгкой турбулентности.  У команды Алонсо перед этим были две подряд ничьи в Ла Лиге и странная перестрелка с «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов.  Но в основу вернулись Рюдигер и Милитао, а победа оставила бы Мадрид на первом месте в таблице.  Казалось — идеальный матч, чтобы всё поправить, а на деле получился ещё один упущенный шанс.

«Реал» начал ожидаемо бодро.  У Мбаппе почти сразу появился полумомент — Килиан с левой ноги пробил выше ворот из пределов штрафной.  Потом после подачи стандарта Милитао заставил Гассанигу включать режим супергероя, пробив головой в упор.  Аргентинец вытащил.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Было ощущение, что гости вот-вот должны забить, и это даже произошло.  Мбаппе замкнул скидку, отпраздновал, уже было пошёл к центру — и тут в игру вступил ВАР.  Повтор показал игру рукой француза в обработке мяча, и мадридцам снова пришлось начинать с нуля.  В этот момент «Жирона» будто почувствовала, что «Реал» слишком уверен в себе, и его за это можно наказать.

Под занавес тайма хозяева так и сделали.  Виктор Цыганков в касание идеально идеально выкатил под удар Аззедину Унаи.  Марокканец без шансов для Куртуа вонзил мяч под перекладину и отправил Хаби Алонсо думать в раздевалку.

Аззедин Унаи
Аззедин Унаи globallookpress.com

Мбаппе сравнял, «Реал» снова не смог дожать

Хаби Алонсо после перерыва пошёл по понятному пути — добавил энергии в центр, выпустил Камавингу и сдвинул акценты ближе к чужой штрафной.  Первые минуты второго тайма, впрочем, напомнили, что «Жирона» не собирается превращаться в статиста.  Владислав Ванат вывалился один на один и обязан был забивать второй, но Куртуа инстинктивно сложился и вытащил удар низом.

Сигналом к настоящем штурму стал отменённый гол Винисиуса — бразилец пробил Гассанигу после скидки Мбаппе, но вмешался офсайд.  Зато через несколько минут Винисиус добился своего иначе.  Бразилец сместился в штрафную, поймал на замахе Уго Ринкона и почувствовал удар по ноге.  Свисток, точка, а Мбаппе почти безупречен с пенальти в этом сезоне — Гассанига угадал угол, но не дотянулся.  Ничья, полчаса игрового времени и вполне нормальное ощущение, что «Реал» дожмёт.

Гол Мбаппе с пенальти
Гол Мбаппе с пенальти globallookpress.com

Алонсо выпускает свежего Родриго, подтягивает к штрафной Беллингема, увеличивает количество людей в финальной трети — и моменты действительно появляются.  Винисиус после фирменного смещения под правую пробил выше, хотя гол мог получиться изумительным.  Родриго падает в штрафной после контакта — арбитр даже не идёт смотреть повтор.  Уже в компенсированное время Беллингем тонко разворачивает атаку, выводит Мбаппе под любимый удар в дальний, Килиан подрезает — и мяч проходит в сантиметрах от штанги.

«Реал» теряет лидерство, а вопросы к Алонсо становятся громче

Формально ничего критического не произошло, сезон и правда длинный, всё решится весной.  Но это уже третья подряд ничья «Реала» в Ла Лиге — после «Райо Вальекано» и «Эльче».  Каждый раз получается примерно один и тот же сюжет: много мяча, затяжные позиционные атаки, несколько вспышек от звёзд, но нет ощущения тотального контроля.  В Жироне на это наложился ещё и фактор турнирного давления.  Победа возвращала «Реал» на первое место, а вместо этого команда отдаёт лидерство «Барсе» и позволяет «Вильярреалу» и «Атлетико» подпереть себя снизу.  С такими ресурсами и такой линией атаки это автоматически создаёт вопросы к тренеру.

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор globallookpress.com

К Хаби Алонсо их сейчас два.  Первый — структура.  «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом слишком часто превращается в команду длинных розыгрышей без резких разрезающих рывков.  Второй — реакции по ходу матча.  Замена Гюлерa на Камавингу освежила центр, но дальше, когда «Жирона» уже села в свою штрафную, у «Реала» так и не нашлось по-настоящему нестандартного решения, а давление сводилось к навесам и попыткам дриблинга.  Ну и выход Каррераса с Гарсией на последней минуте — это отдельный вид искусства.

Календарь и таблица испанской Примеры

Пусть в протоколе и осталось слово «ничья», в голове у болельщиков «Реала» сейчас точно создаётся ощущение, что команда с таким составом должна гораздо жёстче и быстрее реагировать на пропущенный мяч от команды с 18-го места Ла Лиги.