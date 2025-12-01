Третья подряд ничья в Примере для «Реала», ещё один нервный матч для Хаби Алонсо и очередной удар по самолюбию «Реала». Команда с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом так и не дожала «Жирону» и отдала первое место в таблице «Барселоне».

Результат матча Жирона Жирона 1:1 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Аззедин Унаи 45' 1:1 Килиан Мбаппе 67' пен. Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Хьюго Ринкон ( Алехандро Франсес 72' ), Витор Рейс, Алекс Морено, Аззедин Унаи ( Lancinet Kourouma 83' ), Аксель Витсель, Иван Мартин, Виктор Цыганков ( Хоэль Рока 72' ), Владислав Ванат ( Абель Руис 83' ), Бриан Хиль ( Ясер Асприлья 72' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия ( Alvaro Fernandez Carreras 90' ), Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Арда Гюлер ( Эдуардо Камавинга 46' ), Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми ( Родриго 72' ), Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд ( Гонсало Гарсия 90' ), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе Жёлтые карточки: Пауло Гассанига 42' (Жирона), Аззедин Унаи 59' (Жирона), Владислав Ванат 74' (Жирона)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 4 Удары мимо 11 41 Владение мячом 60 2 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 9 Фолы 13

«Реал» приехал в Каталонию в режиме лёгкой турбулентности. У команды Алонсо перед этим были две подряд ничьи в Ла Лиге и странная перестрелка с «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов. Но в основу вернулись Рюдигер и Милитао, а победа оставила бы Мадрид на первом месте в таблице. Казалось — идеальный матч, чтобы всё поправить, а на деле получился ещё один упущенный шанс.

«Реал» начал ожидаемо бодро. У Мбаппе почти сразу появился полумомент — Килиан с левой ноги пробил выше ворот из пределов штрафной. Потом после подачи стандарта Милитао заставил Гассанигу включать режим супергероя, пробив головой в упор. Аргентинец вытащил.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Было ощущение, что гости вот-вот должны забить, и это даже произошло. Мбаппе замкнул скидку, отпраздновал, уже было пошёл к центру — и тут в игру вступил ВАР. Повтор показал игру рукой француза в обработке мяча, и мадридцам снова пришлось начинать с нуля. В этот момент «Жирона» будто почувствовала, что «Реал» слишком уверен в себе, и его за это можно наказать.

Под занавес тайма хозяева так и сделали. Виктор Цыганков в касание идеально идеально выкатил под удар Аззедину Унаи. Марокканец без шансов для Куртуа вонзил мяч под перекладину и отправил Хаби Алонсо думать в раздевалку.

Аззедин Унаи globallookpress.com

Мбаппе сравнял, «Реал» снова не смог дожать

Хаби Алонсо после перерыва пошёл по понятному пути — добавил энергии в центр, выпустил Камавингу и сдвинул акценты ближе к чужой штрафной. Первые минуты второго тайма, впрочем, напомнили, что «Жирона» не собирается превращаться в статиста. Владислав Ванат вывалился один на один и обязан был забивать второй, но Куртуа инстинктивно сложился и вытащил удар низом.

Сигналом к настоящем штурму стал отменённый гол Винисиуса — бразилец пробил Гассанигу после скидки Мбаппе, но вмешался офсайд. Зато через несколько минут Винисиус добился своего иначе. Бразилец сместился в штрафную, поймал на замахе Уго Ринкона и почувствовал удар по ноге. Свисток, точка, а Мбаппе почти безупречен с пенальти в этом сезоне — Гассанига угадал угол, но не дотянулся. Ничья, полчаса игрового времени и вполне нормальное ощущение, что «Реал» дожмёт.

Гол Мбаппе с пенальти globallookpress.com

Алонсо выпускает свежего Родриго, подтягивает к штрафной Беллингема, увеличивает количество людей в финальной трети — и моменты действительно появляются. Винисиус после фирменного смещения под правую пробил выше, хотя гол мог получиться изумительным. Родриго падает в штрафной после контакта — арбитр даже не идёт смотреть повтор. Уже в компенсированное время Беллингем тонко разворачивает атаку, выводит Мбаппе под любимый удар в дальний, Килиан подрезает — и мяч проходит в сантиметрах от штанги.

«Реал» теряет лидерство, а вопросы к Алонсо становятся громче

Формально ничего критического не произошло, сезон и правда длинный, всё решится весной. Но это уже третья подряд ничья «Реала» в Ла Лиге — после «Райо Вальекано» и «Эльче». Каждый раз получается примерно один и тот же сюжет: много мяча, затяжные позиционные атаки, несколько вспышек от звёзд, но нет ощущения тотального контроля. В Жироне на это наложился ещё и фактор турнирного давления. Победа возвращала «Реал» на первое место, а вместо этого команда отдаёт лидерство «Барсе» и позволяет «Вильярреалу» и «Атлетико» подпереть себя снизу. С такими ресурсами и такой линией атаки это автоматически создаёт вопросы к тренеру.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

К Хаби Алонсо их сейчас два. Первый — структура. «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом слишком часто превращается в команду длинных розыгрышей без резких разрезающих рывков. Второй — реакции по ходу матча. Замена Гюлерa на Камавингу освежила центр, но дальше, когда «Жирона» уже села в свою штрафную, у «Реала» так и не нашлось по-настоящему нестандартного решения, а давление сводилось к навесам и попыткам дриблинга. Ну и выход Каррераса с Гарсией на последней минуте — это отдельный вид искусства.

Календарь и таблица испанской Примеры

Пусть в протоколе и осталось слово «ничья», в голове у болельщиков «Реала» сейчас точно создаётся ощущение, что команда с таким составом должна гораздо жёстче и быстрее реагировать на пропущенный мяч от команды с 18-го места Ла Лиги.