Матч решился двумя ключевыми эпизодами: идеальной комбинацией «Милана» и безумием с ВАР на 95-й минуте. Леау забил гол классического центрфорварда, Меньян снова тащил, а «россонери» остались на первом месте, хотя бы до вечера воскресенья.

Старт был обманчиво ярким.  Уже на 80-й секунде казалось, что «Лацио» сейчас разнесёт весь план Аллегри.  Навес со стадарта, Марио Хила выскакивает в центр вратарской и бьёт головой почти наверняка.  Меньян едва дотягивается до мяча и кончиками пальцев переводит мяч в перекладину.  Через пару минут Алексис Салемакерс отвечает с острого угла — мимо.  На этом быстрый обмен ударами закончился и начался матч, в котором обе команды, по сути, ждали, кто первый раскроется и ошибётся.

«Милан» без травмированного Пулишича снова напомнил, что не чувствует себя комфортно, когда нужно долго держать мяч и вскрывать организованный блок позиционными атаками.  «Лацио» Маурицио Сарри, наоборот, сознательно отказался от высокого прессинга.  Римляне не лезли вперёд без явного шанса, перекрывали передачи в ноги Леау и Нкунку и не давали «россонери» разгоняться в переходных фазах.  Леау и Нкунку большую часть первого тайма затерялись — делали одинаковые забеги, иногда буквально дублировали движения друг друга.  Для пары центральных защитников «Лацио» это был подарок, не надо было выбирать, кого накрывать, оба по прямой, оба читаемы.  «Милан» к перерыву не попал в створ ни разу, хотя старался искать длинные передачи за спины и простые вертикали в расчёте на индивидуальное мастерство Леау.

Отдельная линия — редкие, но непривычные ошибки лидеров.  Юссуф Фофана в первом тайме играл так, будто мысленно всё ещё в миланском дерби, терял мяч в простых ситуациях, принимал запоздалые решения.  Даже Лука Модрич пару раз ляпнул нетипичную передачу в никуда.  На этом фоне «Лацио» чувствовал себя неплохо.  Структура есть, мяч под контролем, но остроты минимум.

Леау вспомнил, что уже был «девяткой»

Разморозка случилась после перерыва — и ровно в том стиле, который Аллегри любит сильнее всего.  Один точный эпизод, выстроенный по схеме, и потом 40 минут работы на результат.  Седьмая минута второго тайма, «Милан» наконец проводит атаку, где сходится всё.  Модрич запускает розыгрыш в центре, отдаёт в правый полуфланг, Салемакерс аккуратно смещает мяч дальше, Фофана в касание находит Фикайо Томори на правом краю.  Томори не думает, не смотрит в район углового флажка, а сразу простреливает низом вдоль вратарской.

А дальше всё решил Рафаэл Леау.  Рывок за спину защитникам, подставленная стопа — и мяч в сетке с расстояния, где у вратаря нет права на ошибку. 1:0, важная галочка в досье португальца.  Он снова доказывает, что может создавать не только «хайлайты с фланга», но и работать как классический центрфорвард, как во времена «Лилля».

«Лацио» отвечал скорее давлением, чем моментами.  Выход Кастельяноса и Деле-Баширу добавил объёма впереди, но не конкретики.  Был удобный навес, который аргентинец не замкнул, был удар Башича издали, был сумбур на стандартах — но ощущения, что команда вот-вот сравняет, всё равно не возникало.  Скорее казалось, что «Милан» может сам себе привезти проблемы, если снова уйдёт в ранний режим удержания.

Девять минут хаоса: ВАР, красная Аллегри и выдох «Сан-Сиро»

По-настоящему жарко стало уже после основного времени.  Арбитр Коллу добавил больше десяти минут — «Лацио» нагрузил штрафную, «Милан» окончательно перешёл в режим «все назад».  И на 104-й минуте сценарий почти перевернулся.

Подача слева, серия рикошетов, мяч падает в район одиннадцати метров прямо на ногу Алессио Романьоли.  Удар сходу, и мяч с полутора метров попадает в локоть Страхини Павловича.  Стадион буквально зависает в ожидании свистка, но Коллу продолжает игру, считая позицию руки естественной.  Через несколько секунд всё-таки звучит свисток, ВАР зовёт к монитору.  В этот момент начинается отдельное шоу.  Массимилиано Аллегри у кромки взрывается, его сдерживают, на скамейке «Лацио» тоже не молчат.  В итоге главный арбитр даже не успевает подойти к экрану.  Сначала показывает красную карточку Аллегри за протесты, затем удаляет и ассистента Маурицио Сарри Марко Янни.  «Сан-Сиро» орёт, игроки обеих команд нервно выстраиваются на линии штрафной — мало кто понимает, чем всё это закончится.

И вот, наконец, Коллу смотрит повторы и озвучивает решение в микрофон.  Да, рука Павловича увеличивает площадь тела и формально подпадает под трактовку пенальти.  Но перед этим серба толкнул Адам Марушич, и именно этот фол судья ставит выше эпизода с рукой.  Пенальти нет, свисток в другую сторону.  В одной половине стадиона в этот момент тишина, в другой — оглушительный рёв.

«Милан» добыл «грязную» победу, «Лацио» застрял в середине таблицы

По содержанию это был не тот «Милан», который хочется включать ради эстетического удовольствия.  Но по характеру — очень узнаваемая команда Аллегри.  Сдержать соперника в самом начале, дождаться своего единственного эпизода, выжить в концовке под навесами и судейским штормом, это всё про зрелость и внутренний стержень.

«Лацио» с Сарри снова уехал с «Сан-Сиро» без очков — уже восьмое поражение подряд на этом стадионе, если считать и матчи с «Интером».  Команда умеет лишать соперника пространства, хорошо контролирует мяч, но в таких матчах без креатива в последней трети всё это превращается в беззубый рисунок.  Зона еврокубков остаётся на горизонте, а римлянам остаётся лишь закипать из-за судейской драмы.