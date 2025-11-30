Матч решился двумя ключевыми эпизодами: идеальной комбинацией «Милана» и безумием с ВАР на 95-й минуте. Леау забил гол классического центрфорварда, Меньян снова тащил, а «россонери» остались на первом месте, хотя бы до вечера воскресенья.

Результат матча Милан Милан 1:0 Лацио Рим 1:0 Рафаэл Леау 51' Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана ( Рубен Лофтус-Чик 65' ), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку ( Самуэле Риччи 83' ), Рафаэл Леау Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини ( Тейянни Нослин 85' ), Алессио Романьоли, Марио Хила, Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен, Тома Башич ( Нуну Тавареш 85' ), Матиас Весино ( Валентин Кастеллано 62' ), Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Булайе Диа ( Фисайо Деле-Баширу 62' ) Жёлтые карточки: Фикайо Томори 26', Маттео Габбиа 65', Самуэле Риччи 90' — Лука Пеллегрини 57', Алессио Романьоли 72', Маттиа Цаканьи 90+13'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 47 Владение мячом 54 1 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 10 Фолы 12

Старт был обманчиво ярким. Уже на 80-й секунде казалось, что «Лацио» сейчас разнесёт весь план Аллегри. Навес со стадарта, Марио Хила выскакивает в центр вратарской и бьёт головой почти наверняка. Меньян едва дотягивается до мяча и кончиками пальцев переводит мяч в перекладину. Через пару минут Алексис Салемакерс отвечает с острого угла — мимо. На этом быстрый обмен ударами закончился и начался матч, в котором обе команды, по сути, ждали, кто первый раскроется и ошибётся.

Марио Хила globallookpress.com

«Милан» без травмированного Пулишича снова напомнил, что не чувствует себя комфортно, когда нужно долго держать мяч и вскрывать организованный блок позиционными атаками. «Лацио» Маурицио Сарри, наоборот, сознательно отказался от высокого прессинга. Римляне не лезли вперёд без явного шанса, перекрывали передачи в ноги Леау и Нкунку и не давали «россонери» разгоняться в переходных фазах. Леау и Нкунку большую часть первого тайма затерялись — делали одинаковые забеги, иногда буквально дублировали движения друг друга. Для пары центральных защитников «Лацио» это был подарок, не надо было выбирать, кого накрывать, оба по прямой, оба читаемы. «Милан» к перерыву не попал в створ ни разу, хотя старался искать длинные передачи за спины и простые вертикали в расчёте на индивидуальное мастерство Леау.

Отдельная линия — редкие, но непривычные ошибки лидеров. Юссуф Фофана в первом тайме играл так, будто мысленно всё ещё в миланском дерби, терял мяч в простых ситуациях, принимал запоздалые решения. Даже Лука Модрич пару раз ляпнул нетипичную передачу в никуда. На этом фоне «Лацио» чувствовал себя неплохо. Структура есть, мяч под контролем, но остроты минимум.

«Милан» – «Лацио» globallookpress.com

Леау вспомнил, что уже был «девяткой»

Разморозка случилась после перерыва — и ровно в том стиле, который Аллегри любит сильнее всего. Один точный эпизод, выстроенный по схеме, и потом 40 минут работы на результат. Седьмая минута второго тайма, «Милан» наконец проводит атаку, где сходится всё. Модрич запускает розыгрыш в центре, отдаёт в правый полуфланг, Салемакерс аккуратно смещает мяч дальше, Фофана в касание находит Фикайо Томори на правом краю. Томори не думает, не смотрит в район углового флажка, а сразу простреливает низом вдоль вратарской.

А дальше всё решил Рафаэл Леау. Рывок за спину защитникам, подставленная стопа — и мяч в сетке с расстояния, где у вратаря нет права на ошибку. 1:0, важная галочка в досье португальца. Он снова доказывает, что может создавать не только «хайлайты с фланга», но и работать как классический центрфорвард, как во времена «Лилля».

Рафаэл Леау globallookpress.com

«Лацио» отвечал скорее давлением, чем моментами. Выход Кастельяноса и Деле-Баширу добавил объёма впереди, но не конкретики. Был удобный навес, который аргентинец не замкнул, был удар Башича издали, был сумбур на стандартах — но ощущения, что команда вот-вот сравняет, всё равно не возникало. Скорее казалось, что «Милан» может сам себе привезти проблемы, если снова уйдёт в ранний режим удержания.

Девять минут хаоса: ВАР, красная Аллегри и выдох «Сан-Сиро»

По-настоящему жарко стало уже после основного времени. Арбитр Коллу добавил больше десяти минут — «Лацио» нагрузил штрафную, «Милан» окончательно перешёл в режим «все назад». И на 104-й минуте сценарий почти перевернулся.

Подача слева, серия рикошетов, мяч падает в район одиннадцати метров прямо на ногу Алессио Романьоли. Удар сходу, и мяч с полутора метров попадает в локоть Страхини Павловича. Стадион буквально зависает в ожидании свистка, но Коллу продолжает игру, считая позицию руки естественной. Через несколько секунд всё-таки звучит свисток, ВАР зовёт к монитору. В этот момент начинается отдельное шоу. Массимилиано Аллегри у кромки взрывается, его сдерживают, на скамейке «Лацио» тоже не молчат. В итоге главный арбитр даже не успевает подойти к экрану. Сначала показывает красную карточку Аллегри за протесты, затем удаляет и ассистента Маурицио Сарри Марко Янни. «Сан-Сиро» орёт, игроки обеих команд нервно выстраиваются на линии штрафной — мало кто понимает, чем всё это закончится.

Мяч попадает в руку Павловичу globallookpress.com

И вот, наконец, Коллу смотрит повторы и озвучивает решение в микрофон. Да, рука Павловича увеличивает площадь тела и формально подпадает под трактовку пенальти. Но перед этим серба толкнул Адам Марушич, и именно этот фол судья ставит выше эпизода с рукой. Пенальти нет, свисток в другую сторону. В одной половине стадиона в этот момент тишина, в другой — оглушительный рёв.

«Милан» добыл «грязную» победу, «Лацио» застрял в середине таблицы

По содержанию это был не тот «Милан», который хочется включать ради эстетического удовольствия. Но по характеру — очень узнаваемая команда Аллегри. Сдержать соперника в самом начале, дождаться своего единственного эпизода, выжить в концовке под навесами и судейским штормом, это всё про зрелость и внутренний стержень.

«Лацио» с Сарри снова уехал с «Сан-Сиро» без очков — уже восьмое поражение подряд на этом стадионе, если считать и матчи с «Интером». Команда умеет лишать соперника пространства, хорошо контролирует мяч, но в таких матчах без креатива в последней трети всё это превращается в беззубый рисунок. Зона еврокубков остаётся на горизонте, а римлянам остаётся лишь закипать из-за судейской драмы.