«Челси» и «Лидс» встречаются на «Стэмфорд Бридж» в 26-м туре АПЛ. Лондонцы при Лиаме Росеньоре резко прибавили и вернулись в гонку за Лигу чемпионов, тогда как «Лидс» пытается оторваться от зоны вылета и закрепить прогресс второй половины сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

42' Эстевао с правой пробил после прохода по флангу — выше ворот.

40' У Жоау Педру не получилась скидка на Палмера, мог выводить на удар англичанина.

38' Кукурелья в офсайде оказался, слишком рано сделал рывок в штрафную.

36' Ампаду сильно вбросил мяч из аута в штрафную, Борнов проиграл борьбу Чалобе.

34' Здорово обработал мяч в штрафной Педру, но в падении пробил мимо ближнего угла.

33' Жоау Педру пяткой отдал на Палмера, Коул долго подбирал ногу и не успел пробить, Ампаду накрыл.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 60 Владение мячом 40 3 Офсайды 0 4 Фолы 8

30' Педру запрессинговал Дарлоу и вынудил вратаря выбивать в аут.

28' В офсайде оказался Жоау Педру в момент паса Энцо.

27' Палмер решился на удар из-за штрафной, на месте Дарлоу.

24' ГОООООООЛ! Впереди «Челси»! Палмер отдал блестящий пас на ход Жоау Педру, бразилец принял и с левой перебросил вратаря. 1:0!

23' Энцо пробил со штрафного после скидки Палмера, мяч после серии рикошетов пришёл в руки к вратарю.

22' Борнов получил жёлтую карточку за фол против Палмера у своей штрафной. 2:2 по карточкам к половине первого тайма.

21' Фернандес забросил на Жоау Педру в штрафную, бразилец не смог с лёта пробить левой ногой.

20' Гудмундссон снёс Сантоса на полной скорости, жёлтая карточка.

19' Палмер с правой пробил из-за штрафной, попал в Ампаду.

17' Кукурелья прострелил в штрафную на Палмера, Груев вовремя пошёл в подкат не дал пробить!

16' На дальнюю штангу навесил Джастин, Санчес забрал мяч.

15' Ачемпонг получил жёлтую! Грубо сыграл против Эронсона, ещё один штрафной с левого фланга подаст «Лидс».

13' Жоау Педру принял мяч в штрафной, но упёрся в Бийола и не смог пробить.

12' Чалоба толкнул Нмечу в спину, штрафной подаст «Лидс» на половине поля соперника.

10' Жоау Педру пытался отдать на ход Эстевао, слишком сильным получился пас.

08' А вот и первая жёлтая! Гюсто сбил Гудмундссона в центре поля, даже не близко к мячу был француз.

07' Бийол отлично сыграл против Педру, не дал пройти по правому флангу бразильцу.

05' Энцо забросил вперёд, неточно получилось.

03' Мяч пока что не держится ни у одной из команд, игра вязнет в центре поля.

01' «Лидс» начал с центра, поехали!

До матча

22:30 В Лондоне сегодня около 9 градусов, даже дождь по ходу матча не ожидается.

22:10 Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Гюсто, Ачемпонг, Чалоба, Кукурелья. Кайседо, Сантос, Палмер, Фернандес, Эстевао, Педро.

«Лидс»: Дарлоу, Богл, Родон, Бийол, Борнов, Гудмундссон, Джастин, Ампаду, Груев, Эронсон, Нмеча.

21:50 Судейская бригада матча: главный арбитр — Роберт Джонс; ассистенты — Уэйд Смит и Ник Гринхалг; четвёртый арбитр — Фараи Халлам; VAR — Джон Брукс; ассистент VAR — Саймон Беннетт.

«Челси»

Назначение Росеньора заметно повлияло на настроение команды. «Челси» выиграл четыре подряд матча в Премьер-лиге, а игра стала более структурированной, меньше хаотичного прессинга, больше контроля и чёткой роли у ключевых футболистов. Победы над «Брентфордом», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом» задали ритм, а выезд к «Вулверхэмптону» стал символическим — три мяча уже в первом тайме, хет-трик Палмера и спокойное доведение игры до конца.

При этом сезон всё ещё далёк от безоблачного. Поражение в полуфинале Кубка лиги от «Арсенала» напомнило о проблемах в обороне и нестабильности при позиционных атаках соперника. В чемпионате «Челси» остаётся пятым, но отставание от топ-4 минимальное, а победа в этом туре может укрепить позиции перед сложным весенним отрезком. Домашняя статистика при новом тренере улучшается, однако есть нюанс, в «мидвик» матчах Премьер-лиги «синие» в этом сезоне ещё не побеждали.

Кадровая ситуация не идеальна, но и не критична. Вне игры остаются несколько футболистов ротации и обороны, зато лидеры атаки в строю, а Палмер находится в лучшей форме за сезон. Отдельный вопрос — возвращение Джеймса, которое может добавить баланса справа. Для «Челси» этот матч — возможность не просто взять три очка, а показать, что команда научилась справляться с соперниками, которые готовы играть вторым номером и терпеть.

«Лидс»

Команда Даниэля Фарке подходит к выезду в Лондон с осторожным оптимизмом. «Лидс» выиграл три из пяти последних матчей, а победа над «Ноттингем Форест» стала важным эмоциональным ответом после тяжёлого поражения от «Арсенала». Быстрый старт, агрессивные фланги и эффективность Калверта-Льюина впереди — всё это позволило «белым» взять три очка и немного отдалиться от зоны вылета.

Турнирное положение остаётся напряжённым, но уже не критическим. «Лидс» идёт шестнадцатым, имея шесть очков запаса, и понимает, что даже ничья в Лондоне будет серьёзным бонусом. При этом стиль команды стал более прагматичным, меньше риска в первой фазе, больше внимания переходам и стандартам. Именно так «Лидс» сумел обыграть «Челси» в декабре, воспользовавшись ошибками соперника.

Главная проблема гостей — выезды. Семь поражений в 12 гостевых матчах АПЛ говорят сами за себя, и «Стэмфорд Бридж» традиционно остаётся крайне сложной ареной. Тем не менее, по составу Фарке близок к оптимуму, серьёзных потерь нет, а ключевые исполнители атаки готовы. Вопрос лишь в том, хватит ли команде дисциплины и терпения, чтобы выдержать давление и не «поплыть» при первом пропущенном мяче.

Личные встречи

История противостояния на стороне «Челси». «Лидс» не выигрывал на «Стэмфорд Бридж» в Премьер-лиге с 1999 года и проиграл шесть последних выездов подряд. Однако декабрьская победа 3:1 на «Элланд Роуд» добавляет интриги, гости могут оформить редкий «дубль» в сезоне.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.