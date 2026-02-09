прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

10 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Лидс». Начало игры — в 22:30 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» бьются за попадание в топ-4. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» на один балл отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» одолели «Вулверхэмптон» (3:1).

До того команда уступила «Арсеналу» (0:1). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился натужным успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Челси» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Аристократы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда вплотную подтянулась к зоне Лиги чемпионов.

Причем «Челси» традиционно успешно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в группу лидеров. «Аристократы» уж точно будут активно атаковать.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Лидс» на 6 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» одолели «Ноттингем Форест» (3:1).

До того команда вчистую уступила «Арсеналу» (0:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Эвертоном» (1:1).

При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Павлины» не блещут стабильностью результатов. Тем не менее, команде вполне по силам остаться в АПЛ.

При этом «Лидс» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит весьма симпатично.

Отличный сезон проводит Доминик Кальверт-Льюин. Форвард наколотил уже 10 мячей в текущем чемпионате Англии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена разжиться очками.

Статистика для ставок

«Павлины» в среднем пропускают реже 2 голов за матч

Лондонцы забивают в среднем реже 2 мячей за матч

«Челси» победил в 4 своих последних поединках в рамках АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Аристократы» мотивированы подтянуться к первой четверке, и явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «павлины» не столь стабильны.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Челси» — «Лидс» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.55 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Челси» — «Лидс» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55