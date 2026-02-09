10 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Лидс». Начало игры — в 22:30 мск.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» бьются за попадание в топ-4. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Челси» на один балл отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» одолели «Вулверхэмптон» (3:1).
До того команда уступила «Арсеналу» (0:1). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился натужным успехом (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Челси» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда вплотную подтянулась к зоне Лиги чемпионов.
Причем «Челси» традиционно успешно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в группу лидеров. «Аристократы» уж точно будут активно атаковать.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Лидс» на 6 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» одолели «Ноттингем Форест» (3:1).
До того команда вчистую уступила «Арсеналу» (0:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Эвертоном» (1:1).
При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Павлины» не блещут стабильностью результатов. Тем не менее, команде вполне по силам остаться в АПЛ.
При этом «Лидс» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит весьма симпатично.
Отличный сезон проводит Доминик Кальверт-Льюин. Форвард наколотил уже 10 мячей в текущем чемпионате Англии.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена разжиться очками.
Статистика для ставок
- «Павлины» в среднем пропускают реже 2 голов за матч
- Лондонцы забивают в среднем реже 2 мячей за матч
- «Челси» победил в 4 своих последних поединках в рамках АПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Аристократы» мотивированы подтянуться к первой четверке, и явно сразу будут активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «павлины» не столь стабильны.
Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.55