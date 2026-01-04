В воскресенье, 4 января, «Фулхэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:05 Команды вновь покидают поле и уходят в подтрибунное помещение.

18:03 Футболисты обеих команд активно разминаются.

18:00 Объявлено о 15-минутной задержке матча из-за проблем со здоровьем у одного из зрителей! Предположительное время начала 18:15 по МСК!

17:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Крэйвен Коттедж». Игра вот-вот начнется!

17:54 Сегодня в Лондоне ясно, но довольно прохладно, во время матча температура будет около +2℃.

17:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

17:45 Главным арбитром встречи назначен Крейг Поусон.

17:40 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж», который вмещает 29 589 зрителей.

17:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Фулхэм» — «Ливерпуль». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Фулхэм»: Лено Бернд, Диоп Исса, Андерсен Йоаким, Куэнка Хорхе, Кастань Тимоти, Лукич Саша, Кэрни Том, Робинсон Энтони, Уилсон Гарри, Смит-Роу Эмиль, Хименес Рауль.

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Брэдли Конор, Конате Ибраима, Ван Дейк Виргил, Керкез Милош, Гравенберх Райан, Джонс Кёртис, Собослаи Доминик, Мак Аллистер Алексис, Вирц Флориан, Гакпо Коди.

«Фулхэм»

«Фулхэм» неудачно начал нынешний сезон, но в последнее время команда сильно добавила и не проигрывает уже на протяжении месяца. За это время команда поднялась со дна турнирной таблицы на 12-е место. Сейчас на счету «Фулхэма» 27 набранных очков, а разница забитых и пропущенных мячей составляет (-1) — 26:27.

Недавно у «Фулхэма» была победная серия из трех матчей, в рамках которой были обыграны «Бёрнли» (3:2), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Вест Хэм» (1:0). В последнем туре «Фулхэма» встречался на выезде с «Кристал Пэлас» и скатал в том матче нулевую ничью.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в начале сезона не имел стабильности и много проигрывал, из-за чего и скатился в нижнюю половину турнирной таблице. Сейчас у «красных» все наладилось и они находятся в ТОП-4 турнирной таблицы, но рвутся в тройку лидеров. На счету ливерпульского клуба 33 набранных очка, а разница забитых и пропущенных мячей (+4) — 30:26.

Середина декабря выдалась для «Ливерпуля» очень успешной, в этот период было выиграно три матча подряд: «Брайтон» (2:0), «Тоттенхэм» (2:1) и «Вулверхэмптон» (2:1). В последнем туре «Ливерпуль» на своем поле скатал ничью с «Лидсом» (0:0).

Личные встречи

Между собой эти соперники частенько играют в последнее время, так как пересекаются не только в английской Премьер-лиге, но и в кубковых матчах. Несмотря на общую тенденцию превосходства «Ливерпуля» в этой паре, последнюю очную дуэль выиграл «Фулхэм» (3:2) в апреле нынешнего года.

