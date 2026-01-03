4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ливерпуль». Начало игры — в 18:00 мск.
«Фулхэм»
Турнирное положение: лондонский коллектив является крепким середняком текущего сезона АПЛ, с которым легко точно никому не бывает.
В настоящий момент «дачники» имеют в своем активе 27 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
За 19 матчей лондонцы смогли 26 раз поразить ворота соперника, а в свои ворота пропустили на один мяч больше.
Последние матчи: в прошлых турах «белые» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), но победили «Вест Хэм» (1:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).
До этого же команда из Лондона покинула Кубок английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (1:2).
Не сыграют: травмированы Кенни Тете, Райан Сессеньон и Родриго Муниз, а в сборной Калвин Бэсси, Самуэль Чуквуэзе и Алекс Ивоби.
Состояние команды: подопечные Марку Силвы смогли набрать 10 из 12 возможных очков в последних четырех матчах и смогли отдалиться от зоны вылета. Сейчас «Фулхэм» находится в отличной форме и точно не является мальчиком для битья.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «мерсисайдцы» уже вряд ли смогут защитить чемпионский титул, но все равно будут высоко.
Сейчас в активе команды из одноименного города 33 очка и четвертое место в турнирной таблице.
Разница забитых и пропущенных мячей у «красных» за 19 туров +4 — 30:26.
Последние матчи: в прошлом туре ливерпульский коллектив неожиданно потерял очки в игре с «Лидсом» (0:0).
До этого же ливерпульцы смогли победить «Вулверхэмптон» (2:1), «Тоттенхэм» (2:1) и «Брайтон» (2:0).
Не сыграют: в стане травмированы Александр Исак, Ватару Эндо, Люк Чемберс и Стефан Байчетич, а в сборной находится Мохамед Салах.
Состояние команды: в последнее время «Ливерпуль» смог найти игру и сразу же вернулся положительный результат. Команде Арне Слота уже будет крайне сложно зацепиться за чемпионство, потому что отставание составляет 12 очков, но за топ-3 команда цепляться обязана.
В Лиге чемпионов «Ливерпуль» точно сможет пробиться в плей-офф, но дальше уже команде будет намного сложнее пробиться в более поздние раунды плей-офф.
Статистика для ставок
- «Фулхэм» выиграл 3 из последних 4 матчей в АПЛ
- «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 8 матчей
- В последнем очном матче «Фулхэм» победил «Ливерпуль» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.75, а победа «Фулхэма» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в последнее время команды мало как забивают, так и пропускают, поэтому вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.
Прогноз: «Ливерпуль» все же сильнее «Фулхэма» и должен побеждать.
Ставка: победа «Ливеоруля» за 1.93.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.93.