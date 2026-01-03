прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ливерпуль». Начало игры — в 18:00 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: лондонский коллектив является крепким середняком текущего сезона АПЛ, с которым легко точно никому не бывает.

В настоящий момент «дачники» имеют в своем активе 27 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

За 19 матчей лондонцы смогли 26 раз поразить ворота соперника, а в свои ворота пропустили на один мяч больше.

Последние матчи: в прошлых турах «белые» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), но победили «Вест Хэм» (1:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).

До этого же команда из Лондона покинула Кубок английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы Кенни Тете, Райан Сессеньон и Родриго Муниз, а в сборной Калвин Бэсси, Самуэль Чуквуэзе и Алекс Ивоби.

Состояние команды: подопечные Марку Силвы смогли набрать 10 из 12 возможных очков в последних четырех матчах и смогли отдалиться от зоны вылета. Сейчас «Фулхэм» находится в отличной форме и точно не является мальчиком для битья.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «мерсисайдцы» уже вряд ли смогут защитить чемпионский титул, но все равно будут высоко.

Сейчас в активе команды из одноименного города 33 очка и четвертое место в турнирной таблице.

Разница забитых и пропущенных мячей у «красных» за 19 туров +4 — 30:26.

Последние матчи: в прошлом туре ливерпульский коллектив неожиданно потерял очки в игре с «Лидсом» (0:0).

До этого же ливерпульцы смогли победить «Вулверхэмптон» (2:1), «Тоттенхэм» (2:1) и «Брайтон» (2:0).

Не сыграют: в стане травмированы Александр Исак, Ватару Эндо, Люк Чемберс и Стефан Байчетич, а в сборной находится Мохамед Салах.

Состояние команды: в последнее время «Ливерпуль» смог найти игру и сразу же вернулся положительный результат. Команде Арне Слота уже будет крайне сложно зацепиться за чемпионство, потому что отставание составляет 12 очков, но за топ-3 команда цепляться обязана.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» точно сможет пробиться в плей-офф, но дальше уже команде будет намного сложнее пробиться в более поздние раунды плей-офф.

Статистика для ставок

«Фулхэм» выиграл 3 из последних 4 матчей в АПЛ

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 8 матчей

В последнем очном матче «Фулхэм» победил «Ливерпуль» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.75, а победа «Фулхэма» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в последнее время команды мало как забивают, так и пропускают, поэтому вполне могут не пробить тотал.

2.00 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.

Прогноз: «Ливерпуль» все же сильнее «Фулхэма» и должен побеждать.

Ставка: победа «Ливеоруля» за 1.93.

1.93 победа Ливерпуля Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.93.