В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Лидс» примет «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 МСК. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

18' Из-за штрафной пробил по воротам Джастин — Доннарумма поймал мяч.

17' Калверт-Льюин получил мяч в штрафной спиной к воротам, продвинулся почти до лицевой и пробил с острого угла низом — мяч прокатился вдоль ворот.

15' Гудмундссон мчался по левому краю и упал после стыка с Нуньешем — судья считает, что фола не было. «Сити» разыграет от ворот.

14' Матч возобновлён, «Манчестер Сити» по-прежнему в атаке.

13' Останавливает игру Питер Бэнкс. Даёт небольшую паузу арбитр, чтобы игроки, соблюдающие пост во время Рамадана, смогли попить воды.

12' Родон вновь вынес мяч из штрафной «Лидса» в аут после прострела справа.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 27 Владение мячом 73 0 Офсайды 1 1 Фолы 0

11' Контролирует мяч «Сити» в центре поля.

10' В первую затяжную атаку выбрались гости. Родон не пустил Нуньеша в штрафную, выбив мяч за боковую.

08' Антуан Семеньо не попал в створ, нанося удар из-за пределов штрафной. А перед этим игрок «Сити» всё равно залез в офсайд.

07' В стенку сыграли хозяева в штрафной площади «Манчестер Сити» — смотрелось перспективно, но мяч всё же вышел за пределы поля.

06' «Лидс» с мячом около своей штрафной, медленно начинает атаку.

05' Скакал мяч по штрафной «Ман Сити», на этот раз никому из игроков «Лидса» не удалось нанести удар. Неуверенно начинает матч в обороне команда Гвардиолы.

04' С нескольких метров не попал по воротам Калверт-Льюин, замыкая навес с правого фланга! Никто не мешал форварду «Лидса».

03' Удалось гостям продвинуться вперёд, но на подходе к чужой штрафной «Сити» мяч потерял.

02' «Сити» держит мяч на своей половине поля, игроки «Лидса» очень агрессивно вступают в прессинг.

01' Матч начался!

До матча

20:28 Стартовый свисток прозвучит через несколько минут — команды уже на поле.

20:23 На матче работает судейская бригада, которую возглавляет 43-летний Питер Бэнкс.

20:16 Главная новость перед стартом встречи — отсутствие в заявке «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. О том, что норвежец не сыграет с «Лидсом», стало известно буквально в последний момент: причина — небольшая травма колена, полученная на тренировке.

20:10 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Арена вмещает 37 645 зрителей.

Стартовые составы команд

«Лидс»: Дарлоу, Богл, Джастин, Родон, Стрёйк, Гудмундссон, Стах, Ампаду, Груев, Эронсон, Калверт-Льюин.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гехи, Аит-Нури, Родри, Семеньо, Силва, О'Райли, Шерки, Мармуш.

«Лидс»

«Лидс» продолжает вести борьбу за выживание в Английской Премьер-лиге и благодаря успешной игре этой зимой сумел отдалиться от зоны вылета на относительно безопасное расстояние. С начала декабря команда провела 14 матчей в АПЛ, в которых потерпела только 2 поражения — от «Ньюкасла» (3:4) и «Арсенала» (0:4). По два раза за эти три месяца «Лидс» успел отобрать очки у «Челси» (3:1 и 2:2) и «Ливерпуля» (0:0 и 3:3), по разу — у «МЮ» (1:1) и «Астон Виллы» (1:1). В общем, тяжело играть с командой Даниэля Фарке абсолютно всем, в том числе и топ-клубам.

В феврале «Лидс» ещё не проиграл ни разу — набрал 5 очков в 3 турах, а ещё прошёл «Бирмингем» в 1/16 финала Кубка Англии. Сейчас он располагается на 15-м месте с 31 очком: это на 6 больше, чем у «Вест Хэма» с 18-й позиции, который ещё и провёл на матч больше. С «Манчестер Сити» «Лидсу» не поможет только травмированный Ноа Окафор.

«Манчестер Сити»

«Сити» провёл солидный отрезок, одержав 7 побед в 8 последних матчах во всех турнирах, и практически вплотную приблизился в чемпионской гонке к «Арсеналу», который за последний месяц несколько раз оступился в матчах с середняками. Сейчас разрыв между командами — пять баллов, однако у «Манчестер Сити» есть игра в запасе, и в случае победы над «Лидсом» расстояние сократится всего до двух очков.

В каждой из восьми последних игр команда Пепа Гвардиолы забивала минимум дважды, в том числе сделала это в пяти турах АПЛ подряд. Сегодня, впрочем, «Сити» придётся обойтись без Эрлинга Холанна, который оказался вне заявки на матч; также участия в этой встрече не примут Гвардиол, Аллейн и Ковачич.

Личные встречи

В 2000-е и 2010-е «Лидсу» частенько удавалось обыграть «Манчестер Сити», однако в последние годы ситуация вполне предсказуемо поменялась: пять последних встреч между командами остались за «горожанами» с общим счётом 19:4. Хотя в матче первого круга «Сити» победил с минимальной разницей — 3:2 — и лишь благодаря голу Фодена в компенсированное время.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.24.