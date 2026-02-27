28 февраля в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.24.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл за 27 встреч при разнице мячей 37:46.
Последние матчи: предыдущий поединок «Лидс» провел неплохо, разойдясь миром в АПЛ «Астон Виллой» (1:1).
До того команда обыграла «Бирмингем Сити» (2:1) в Кубке Англии и сыграла вничью с «Челси» (2:2) в АПЛ.
Не сыграют: травмирован — Окафор.
Состояние команды: «Лидс» крайне редко проигрывает в текущем календарном году, но и теряет очки также регулярно из-за большого количества ничьих.
На данный момент подопечные Даниэля Фарке являются главными фаворитами в борьбе за выживание, опережая на шесть очков идущий на 18-м месте «Вест Хэм»
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков за 27 туров при разнице мячей 56:25.
Последние матчи: предыдущий поединок «Ман Сити» провела удачно, одержав победу над «Ньюкаслом» (2:1) в АПЛ.
До того команда обыграла «Солфорд» (2:0) в Кубке Англии и «Фулхэм» (3:0) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Доку, Гвардиол, Ковачич.
Состояние команды: «Ман Сити» продолжает нагонять «Арсенал» в борьбе за чемпионство, заставляя заметно нервничать своих визави из северной части Лондона.
Нет сомнений, что «горожане» будут до последних туров сражаться за возвращение чемпионского титула.
Статистика для ставок
- «Лидс» проиграл только в одном матче из пяти последних в АПЛ
- «Манчестер Сити» побеждал на протяжении пяти последних матчей во всех турнирах
- Последний матч между командами завершился победой «Ман Сити» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ман Сити»« — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу "горожан" ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентом — 1.60 и 2.22 соответственно.
Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден, но в прошлом матче "Лидс" изрядно потрепал нервы "горожанам", а при родных трибунах подопечные Фарке будут биться до конца.
Ставка: "Лидс" не проиграет за 2.24.
Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч выйдет крайне результативным, как и большая часть встреч между этими соперниками
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.46