«Лидс» поможет «Арсеналу» в борьбе за чемпионство?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.24

28 февраля в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл за 27 встреч при разнице мячей 37:46.

Последние матчи: предыдущий поединок «Лидс» провел неплохо, разойдясь миром в АПЛ «Астон Виллой» (1:1).

До того команда обыграла «Бирмингем Сити» (2:1) в Кубке Англии и сыграла вничью с «Челси» (2:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмирован — Окафор.

Состояние команды: «Лидс» крайне редко проигрывает в текущем календарном году, но и теряет очки также регулярно из-за большого количества ничьих.

На данный момент подопечные Даниэля Фарке являются главными фаворитами в борьбе за выживание, опережая на шесть очков идущий на 18-м месте «Вест Хэм»

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков за 27 туров при разнице мячей 56:25.

Последние матчи: предыдущий поединок «Ман Сити» провела удачно, одержав победу над «Ньюкаслом» (2:1) в АПЛ.

До того команда обыграла «Солфорд» (2:0) в Кубке Англии и «Фулхэм» (3:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Доку, Гвардиол, Ковачич.

Состояние команды: «Ман Сити» продолжает нагонять «Арсенал» в борьбе за чемпионство, заставляя заметно нервничать своих визави из северной части Лондона.

Нет сомнений, что «горожане» будут до последних туров сражаться за возвращение чемпионского титула.

Статистика для ставок

«Лидс» проиграл только в одном матче из пяти последних в АПЛ

«Манчестер Сити» побеждал на протяжении пяти последних матчей во всех турнирах

Последний матч между командами завершился победой «Ман Сити» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ман Сити»« — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу "горожан" ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентом — 1.60 и 2.22 соответственно.

Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден, но в прошлом матче "Лидс" изрядно потрепал нервы "горожанам", а при родных трибунах подопечные Фарке будут биться до конца.

Ставка: "Лидс" не проиграет за 2.24.

Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч выйдет крайне результативным, как и большая часть встреч между этими соперниками

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.46