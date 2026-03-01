В воскресенье, 1 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» примет «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

16:45 Команды встретятся между собой в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж», который вмещает в себя 29 589 болельщиков.

16:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Пол Тирни из Англии.

16:35 «Фулхэм»: Бернд Лено, Кенни Тете, Исса Диоп, Райан Сесеньон, Кэлвин Бейсси, Рауль Хименес, Алекс Айуоби, Гарри Уилсон, Оскар Бобб, Сандер Берге, Эмиль Смит-Роу.

16:35 «Тоттенхэм Хотспур»: Гульельмо Викарио, Педро Порро, Раду Дрэгушин, Микки ван де Вен, Доминик Соланке, Жоау Пальинья, Ив Биссума, Рандаль Коло Муани, Конор Галлахер, Хави Симонс, Арчи Грей.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в текущем сезоне Английской Премьер-лиги демонстрирует неоднозначные результаты. Команда, известная как «дачники», сейчас занимает десятую строчку в турнирной таблице, что явно не соответствует амбициям клуба. До заветной зоны еврокубков, представленной топ-5 чемпионата, «Фулхэму» не хватает восьми очков.

Атакующий потенциал команды выглядит впечатляюще — футболисты регулярно создают опасные моменты и в среднем забивают больше гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего, что часто сказывается на итоговых результатах встреч.

В последних матчах «дачники» показывают нестабильную игру, но в целом демонстрируют положительные тенденции. Особенно удачным получился отрезок последних встреч: команда одержала две победы подряд. В матче против «Сандерленда» футболисты «Фулхэма» уверенно победили со счетом 3:1, а перед этим с трудом, но всё же обыграли «Сток Сити» — 2:1. Правда, перед этими победами команда потерпела крупное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

За последние пять матчей «Фулхэм» продемонстрировал неплохую результативность, забив 8 мячей, хотя и пропустил 10 голов. Особенно обнадеживает тот факт, что команда традиционно хорошо играет против предстоящего соперника — «Тоттенхэма». В последних пяти очных встречах «дачники» одержали три победы при одной ничьей, что даёт основания рассчитывать на успешный исход предстоящего поединка.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Команда демонстрирует крайне неудовлетворительные результаты в текущем сезоне Английской Премьер-лиги. «Шпоры» расположились на 16-й строчке турнирной таблицы, что является настоящим шоком для болельщиков клуба такого уровня.

Несмотря на то, что команда находится всего в четырёх очках от зоны вылета, ситуация выглядит тревожно. При этом атакующий потенциал «Тоттенхэма» остаётся на достойном уровне — футболисты регулярно создают моменты и в среднем забивают больше гола за матч. Однако проблемы в обороне существенно мешают команде добиваться положительных результатов.

Последние матчи складываются для «шпор» крайне неудачно. Команда потерпела три поражения подряд. Особенно болезненным стало крупное поражение от «Арсенала» со счётом 1:4, перед этим «Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

За последние пять матчей «шпоры» смогли одержать лишь одну победу, при этом забив 6 мячей и пропустив 10. Текущее состояние команды вызывает серьёзные опасения — коллектив никак не может выйти из глубокого кризиса. Ситуация усугубляется многочисленными травмами игроков — клубный лазарет переполнен.

Особую тревогу вызывает статистика личных встреч с предстоящим соперником — «Фулхэмом». «Тоттенхэм» не может обыграть «дачников» уже почти два с половиной года, а в двух последних очных поединках «шпоры» потерпели поражения. Это делает предстоящий матч особенно сложным для команды, которая и без того находится не в лучшем состоянии.

Очные встречи

В последних встречах «Фулхэм» явно превосходит «Тоттенхэм». Особенно показательна текущая форма «дачников» — они не проигрывают «шпорам» почти два с половиной года.

В недавнем матче команд «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1, а до этого разгромил соперника 3:0. За последние пять встреч «дачники» трижды праздновали успех, один раз сыграли вничью и лишь однажды уступили.

Интересно, что даже на выезде «Фулхэм» чувствует себя уверенно против «Тоттенхэма». Статистика личных встреч явно на стороне «дачников», что может сыграть важную роль в предстоящем матче. При этом противостояния команд всегда получаются результативными и зрелищными.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.50.